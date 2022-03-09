Эвакуированные из Ворзеля начали прибывать в Белогородку, среди них воспитанники детского дома, - председатель ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Эвакуированые через "зеленый коридор" жители г. Ворзель Киевской области прибыли в промежуточную точку по дороге в Киев – с. Белогородка Бучанского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"В Белогородку прибывают первые автобусы с эвакуированными. Встретили колонну из Ворзеля. Среди эвакуированных и дети из детдома. Их срочно перевозят в Киевскую детскую больницу. Всем, кто в этом нуждается, на месте предоставляется необходимая медицинская помощь. Далее людей доставят в Киев", – написал Кулеба в телеграм-канале.
Ранее глава обладминистрации сообщил, что эвакуация из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области стартовала в 11:30 и проходила через села Стоянка и Белогородка в направлении Киева.
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Про це правомочне Бучанська міська рада.
Російські військові зривають евакуацію і не дають колоні проїхати. Тривають перемовини. https://t.me/UkraineNow/4483
Я не розумію, чому міністерка Верещук у прямому ефірі 5 каналу розповідає про евакуацію дитячого будинку з Ворзеля, яка іще триває. Називає точну кількість дітей і вихователів, "у ці хвилини відбувається..."
Це неможливо списати на наївність чи невеликий розум. Це диверсія... https://t.me/c/1329815112/8127