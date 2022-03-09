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Киевская область (3537) эвакуация (1751) Ворзель (14)

Эвакуированные из Ворзеля начали прибывать в Белогородку, среди них воспитанники детского дома, - председатель ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Эвакуированые через "зеленый коридор" жители г. Ворзель Киевской области прибыли в промежуточную точку по дороге в Киев – с. Белогородка Бучанского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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"В Белогородку прибывают первые автобусы с эвакуированными. Встретили колонну из Ворзеля. Среди эвакуированных и дети из детдома. Их срочно перевозят в Киевскую детскую больницу. Всем, кто в этом нуждается, на месте предоставляется необходимая медицинская помощь. Далее людей доставят в Киев", – написал Кулеба в телеграм-канале.

Ранее глава обладминистрации сообщил, что эвакуация из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области стартовала в 11:30 и проходила через села Стоянка и Белогородка в направлении Киева.

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Эвакуированные из Ворзеля начали прибывать в Белогородку, среди них воспитанники детского дома, - председатель ОВА Кулеба 01
Эвакуированные из Ворзеля начали прибывать в Белогородку, среди них воспитанники детского дома, - председатель ОВА Кулеба 02
Эвакуированные из Ворзеля начали прибывать в Белогородку, среди них воспитанники детского дома, - председатель ОВА Кулеба 03
Эвакуированные из Ворзеля начали прибывать в Белогородку, среди них воспитанники детского дома, - председатель ОВА Кулеба 04
Эвакуированные из Ворзеля начали прибывать в Белогородку, среди них воспитанники детского дома, - председатель ОВА Кулеба 05
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Хорошо бы и Бучу выпустить. Там стоит колонна машин с женщинами и детьми и орки их не выпускаю. Вокруг слышны выстрелы.
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09.03.2022 16:27 Ответить
❗️У Стоянці на Київщині окупанти заблокували 50 автобусів, які їдуть для евакуації мирних мешканців

Про це правомочне Бучанська міська рада.

Російські військові зривають евакуацію і не дають колоні проїхати. Тривають перемовини. https://t.me/UkraineNow/4483
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09.03.2022 16:35 Ответить
Тамара Горіха Зерня:

Я не розумію, чому міністерка Верещук у прямому ефірі 5 каналу розповідає про евакуацію дитячого будинку з Ворзеля, яка іще триває. Називає точну кількість дітей і вихователів, "у ці хвилини відбувається..."
Це неможливо списати на наївність чи невеликий розум. Це диверсія... https://t.me/c/1329815112/8127
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09.03.2022 16:33 Ответить
Томущо Верещук - тупая дура
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09.03.2022 16:36 Ответить
Не бентежтесь. Ви, лише, констатували факт.
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09.03.2022 17:31 Ответить
 
 