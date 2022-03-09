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Javelin уничтожил российский Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
ПТРК Javelin уничтожил российский танк Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой. Это, вероятно, произошло под Вознесенском.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
"Боевое применение ПТРК Джавелин по российскому Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, в район, предположительно, под Вознесенском. Хорошо видна дырка в решетке над башней, которую без проблем пробила ракета. В результате взрыв и танк полностью выгорел. Мангал он и есть мангал" , – заметил журналист.
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