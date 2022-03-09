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Javelin уничтожил российский Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

ПТРК Javelin уничтожил российский танк Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой. Это, вероятно, произошло под Вознесенском.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"Боевое применение ПТРК Джавелин по российскому Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, в район, предположительно, под Вознесенском. Хорошо видна дырка в решетке над башней, которую без проблем пробила ракета. В результате взрыв и танк полностью выгорел. Мангал он и есть мангал" , – заметил журналист.

Javelin уничтожил российский Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, - Бутусов 01
Javelin уничтожил российский Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, - Бутусов 02

Также смотрите: "Танкисты даже не успели понять, что произошло", - Javelin уничтожил технику оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+114
Могли иконку на башне наклеить. Там бы точно помогло.
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09.03.2022 17:30
+56
НАВІТЬ СУШИЛКА ДЛЯ ОБІСРАНИХ КАЦАПСЬКИХ ПАРТОК НЕ ДОПОМОГЛА...
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09.03.2022 17:30
+41
мангал и скрепы не помогли
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09.03.2022 17:30
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Молодцы! Так и надо оккупантам! Слава Украине!
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10.03.2022 10:07 Ответить
Як мило, вот вони щей мангал для шашликів поставили, хлопці вогонь вже горить і горить добре, несіть м'ясо но обережно не підпаліть м'ясо 🔱🇺🇦
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10.03.2022 10:56 Ответить
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