Javelin уничтожил российский Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, - Бутусов. ФОТО

ПТРК Javelin уничтожил российский танк Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой. Это, вероятно, произошло под Вознесенском.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"Боевое применение ПТРК Джавелин по российскому Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, в район, предположительно, под Вознесенском. Хорошо видна дырка в решетке над башней, которую без проблем пробила ракета. В результате взрыв и танк полностью выгорел. Мангал он и есть мангал" , – заметил журналист.





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