Эвакуация из Сум: первая группа людей прибыла во Львов. ФОТО

Первый гуманитарный коридор в действии. Во Львов прибыла группа людей, эвакуированная из Сум. Это около 900 детей, женщин и иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".



Также сообщается, что в ближайшие часы во Львов прибудет еще один поезд, в котором 1 200 человек.



Дальше часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу.





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