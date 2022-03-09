Эвакуация из Сум: первая группа людей прибыла во Львов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Первый гуманитарный коридор в действии. Во Львов прибыла группа людей, эвакуированная из Сум. Это около 900 детей, женщин и иностранцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Также сообщается, что в ближайшие часы во Львов прибудет еще один поезд, в котором 1 200 человек.
Дальше часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу.
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показать весь комментарий09.03.2022 18:36
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- простояв, щоб відправити дитину з 10-00 і... не відправив, бо там, де вказано на гарачій лінії НЕ ВЗЯЛИ НІКОГО.
- взяли лиш своїх наближених , що підбігли на оговорене, ніким невідоме до того місце.
Лисенко - гівнюк