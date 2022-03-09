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Львов (4431) Сумы (826) эвакуация (1751)

Эвакуация из Сум: первая группа людей прибыла во Львов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Первый гуманитарный коридор в действии. Во Львов прибыла группа людей, эвакуированная из Сум. Это около 900 детей, женщин и иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Также сообщается, что в ближайшие часы во Львов прибудет еще один поезд, в котором 1 200 человек.

Дальше часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу.

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Эвакуация из Сум: первая группа людей прибыла во Львов 01
Эвакуация из Сум: первая группа людей прибыла во Львов 02
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Топ комментарии
+10
А где наши люди?
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09.03.2022 18:36
+5
Ну і добре, хоча незрозуміло чого ці іноземці чекали. У нас індусів з меда ще 25-го як вітром здуло.
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09.03.2022 18:34
+3
Там багато наївних. Бачив інтерв'ю двох шоколадок, що вчаться у нашому Сумському аграрному універі, кажуть: "Мі думалі, шо ето всо бістра закончіцца."
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09.03.2022 18:49
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Ну і добре, хоча незрозуміло чого ці іноземці чекали. У нас індусів з меда ще 25-го як вітром здуло.
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09.03.2022 18:34 Ответить
Там багато наївних. Бачив інтерв'ю двох шоколадок, що вчаться у нашому Сумському аграрному універі, кажуть: "Мі думалі, шо ето всо бістра закончіцца."
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09.03.2022 18:49 Ответить
А где наши люди?
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09.03.2022 18:36 Ответить
не зрозумів???де діти і жінки? це якісь смагляві
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09.03.2022 18:46 Ответить
а ранее писали, что смаглявые в приоритете
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09.03.2022 18:47 Ответить
в горах є такі села..шо ні разу негрів не бачили..у нас раз ефіопці /такі аж фіолетові/на ринку одяг продавали..То з селів люди з дітьми приїзжали, як на єкскурсію на них дивитись
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09.03.2022 18:52 Ответить
Це ж діти ... джунглів , пустель та саван ...
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09.03.2022 18:54 Ответить
Возле вокзала волонтеры, палатки, полевая кухня, врачи. На платформах и так места мало
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09.03.2022 18:47 Ответить
На заході України окрім Львова більше немає міст, що туди пруть всіх біженців? Пишуть, що Луцьк майже порожній
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09.03.2022 18:57 Ответить
За вчора нічого не скажу, а сьогодні ПОВНА ЖОПА. Такої херні з організацією треба пошукати :
- простояв, щоб відправити дитину з 10-00 і... не відправив, бо там, де вказано на гарачій лінії НЕ ВЗЯЛИ НІКОГО.
- взяли лиш своїх наближених , що підбігли на оговорене, ніким невідоме до того місце.
Лисенко - гівнюк
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09.03.2022 18:57 Ответить
Схоже за фото в першу групу набрали чорношкірих, щоб не було ознак расизму і дискримінації)
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09.03.2022 19:10 Ответить
 
 