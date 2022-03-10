Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине. ФОТОрепортаж (18+)
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате бомбардировки на Харьковщине погибла бабушка и девочка. Внимание! Фото не рекомендовано для просмотра лицам младше 18 лет и со слабой психикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал блогер Анатолий Штефан.
Он отметил: "Деревня Донец, Харьковская область. Оккупанты убили девочку и ее бабушку. Сотрудники ГСЧС нашли их тела под развалом. Спи спокойно, маленький ангел, месть придет непременно. Геноцид Украинской Нации".
Топ комментарии
+30 Randall Flag da70119e
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показать весь комментарий10.03.2022 01:38
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а хлопів за що?
за те, що якесь пальнуте на всю голову вирішило увійти в історію?
ну, цей мудень дійсно увійшов в історію
точніш вляпався
вина мокшан що вони його вибирали
а наші люди в чому винні?