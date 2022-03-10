РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6281 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
21 962 18
смерть (9034) Харьковщина (4122) бомбардировка (392)

Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине. ФОТОрепортаж (18+)

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате бомбардировки на Харьковщине погибла бабушка и девочка. Внимание! Фото не рекомендовано для просмотра лицам младше 18 лет и со слабой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Деревня Донец, Харьковская область. Оккупанты убили девочку и ее бабушку. Сотрудники ГСЧС нашли их тела под развалом. Спи спокойно, маленький ангел, месть придет непременно. Геноцид Украинской Нации".

Также читайте: Из-за обстрела оккупантов под Ирпенем мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак

Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине 01
Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине 02
Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине 03
Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине 04

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Нелюди рашистские... Жечь всю вашу недострану за это напалмом. Возмездие придет и очень скоро...
показать весь комментарий
10.03.2022 01:29
+21
Нахера они берут их в плен? Кулю в лоб, так кулю в лоб. Они хотели нациков? Они их получат!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 01:39
+11
Нiчого сказати не можу, нема слiв - замiсть цього рука сама тянится до кулемета.
показать весь комментарий
10.03.2022 01:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нелюди рашистские... Жечь всю вашу недострану за это напалмом. Возмездие придет и очень скоро...
показать весь комментарий
10.03.2022 01:29 Ответить
Нiчого сказати не можу, нема слiв - замiсть цього рука сама тянится до кулемета.
показать весь комментарий
10.03.2022 01:38 Ответить
Нахера они берут их в плен? Кулю в лоб, так кулю в лоб. Они хотели нациков? Они их получат!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 01:39 Ответить
Надо ввести мараторий "на взятие в плен". Никаких пленных. И в печь, чтобы землю не поганили
показать весь комментарий
10.03.2022 09:17 Ответить
Суки... Дітей за що...
показать весь комментарий
10.03.2022 01:39 Ответить
а бабусь за що?
а хлопів за що?
за те, що якесь пальнуте на всю голову вирішило увійти в історію?

ну, цей мудень дійсно увійшов в історію
точніш вляпався
вина мокшан що вони його вибирали

а наші люди в чому винні?
показать весь комментарий
10.03.2022 01:45 Ответить
А взрослых за что? Для кацапов нет разницы дети, взрослые... Они не признают право украинцев на существование... И поэтому выбор у нас не большой...
показать весь комментарий
10.03.2022 01:47 Ответить
Без жартів: сам сатана замислюється над вічними тортурами для цих виродків.
показать весь комментарий
10.03.2022 01:42 Ответить
***** і є сатана! Хіба ще не зрозуміло?
показать весь комментарий
10.03.2022 06:02 Ответить
Не берите их в плен. Не видели, не знаем... Тупо гасите без лишних вопросов.
показать весь комментарий
10.03.2022 01:54 Ответить
за два поледних дня , что то очень много стали говорить про жертвы среди мирного населения , конечно они есть , и конечно все понимали что они будут , но, через каждую новостную строку идет подача про количество с фотографиями , .............слушал сегодня аналитиков и блогеров разных, разные интервью с представителями нынешней и прошлой власти , так вот , складывается такой впечатление, что зеля будет на переговорах соглашается на условия роисси , дабы избежать дальнейших разрушений городов и гибели мирных жителей , думаю нас уже к этому готовят, в частности Аваков про такой вариант заявил прямой речью , даже не пытаясь завуалировать , и вот тут возникает вопрос , если таки это произойдет , зачем нужно было проливать столько крови ? если все эти договоренности , можно было решить до начала войны ? ну это сугубо мой взгляд , судя с той информации которая сейчас складывается , может это и не так , поправьте меня , еще раз говорю, это мое видение момента.
показать весь комментарий
10.03.2022 01:55 Ответить
Зачем нужно? Чтобы ***** поигралось в солдатики: ему приятнее принимать капитуляцию врага, который отчаянно сопротивлялся, а не сразу сдался в плен. Он поэтому и не стал захватывать всю Украину в 2014 году. Не было спортивного интереса. Выждал пока ВСУ окрепнет, вооружится - и попер. Да, звучит безумно, но и ***** давно крышей поехало...
показать весь комментарий
10.03.2022 02:04 Ответить
НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ! 😠😡
показать весь комментарий
10.03.2022 01:57 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 02:06 Ответить
війна пожинає свій врожай.......одні на війні стають нелюдами, інші починають розуміти, що зло породжує зло....
показать весь комментарий
10.03.2022 02:21 Ответить
с нацистами нужно поступать безжалостно!
показать весь комментарий
10.03.2022 13:10 Ответить
 
 