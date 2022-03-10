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Автобус с эвакуированными попал в ДТП в Черкасской области, пострадавшим оказана медицинская помощь, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Автобус с эвакуированными, в том числе детьми, попал в ДТП в Городище (Черкасская обл.), пострадавшим оказана медицинская помощь.

В среду вечером автобус с эвакуированными, в том числе детьми, попал в ДТП в Городище (Черкасская обл.), пострадавшим предоставлена ​​медицинская помощь, все размещены на ночь в больнице, сообщили в полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 20:00 в Городище произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который эвакуировал детей и взрослых в город Черновцы. В салоне транспортного средства находились 24 человека, из них 9 детей. Участники происшествия серьезных травм не получили. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь", говорится в сообщении.

Автобус с эвакуированными попал в ДТП в Черкасской области, пострадавшим оказана медицинская помощь, - полиция 01

Местными властями принято решение оставить людей на ночлег в Городищенской больнице. Утром за ними прибудет другой автобус, транспортирующийся к месту назначения.

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Автобус с эвакуированными попал в ДТП в Черкасской области, пострадавшим оказана медицинская помощь, - полиция 02

"В настоящее время материалы по факту дорожно-транспортного происшествия направлены на доработку работниками полиции и в дальнейшем в отношении водителя, который не соблюдал правила дорожного движения, будет принято соответствующее решение. Мужчина за рулем был трезв", - отмечается в сообщении.
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Схоже, автобус вуб вищим за проліт мосту... Будьте обережні!
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10.03.2022 06:06 Ответить
Їдуть манівцями міжрайонними, щоб подалі від обстрілів.
Там видно навіть знак висоти прогону не висів.
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10.03.2022 06:18 Ответить
Висів там знак завжди! Бо то не просто "міст" - там два мости поряд По них поїзди з Києва на вузлову ст ім Шевченка (на Смілу) ідуть І обмежувач висоти - рейка поперечна смугаста - теж є Я там з дитинства постійно на автобусах проїжджав "Ікарус" проходив спокійно Але ж не ця "корова"!
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10.03.2022 06:24 Ответить
У "воділи" очей не було? Наскільки я зрозумів - він ішов у бік Моринського повороту і міст - біля колишнього цукрового заводу! Там же є варіант маневру для високого транспорту - не доїжджаючи залізничного вокзалу поворот через залізничний переїзд! І виїжджаєш прямо за мостом - перед вказівником повороту на Моринці!
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10.03.2022 06:19 Ответить
Я там не їздив, висловив припущення. Значить водій лоханувся. Але тільки без емоцій. Водій не місцевий. Ніч, можливо втома. Слава Богу, без потерпілих.
Я так розумію, ти мій земляк? Мої батьки із Жашківського району.
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10.03.2022 06:33 Ответить
 
 