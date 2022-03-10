Автобус с эвакуированными попал в ДТП в Черкасской области, пострадавшим оказана медицинская помощь, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Автобус с эвакуированными, в том числе детьми, попал в ДТП в Городище (Черкасская обл.), пострадавшим оказана медицинская помощь.
В среду вечером автобус с эвакуированными, в том числе детьми, попал в ДТП в Городище (Черкасская обл.), пострадавшим предоставлена медицинская помощь, все размещены на ночь в больнице, сообщили в полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 20:00 в Городище произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который эвакуировал детей и взрослых в город Черновцы. В салоне транспортного средства находились 24 человека, из них 9 детей. Участники происшествия серьезных травм не получили. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь", говорится в сообщении.
Местными властями принято решение оставить людей на ночлег в Городищенской больнице. Утром за ними прибудет другой автобус, транспортирующийся к месту назначения.
"В настоящее время материалы по факту дорожно-транспортного происшествия направлены на доработку работниками полиции и в дальнейшем в отношении водителя, который не соблюдал правила дорожного движения, будет принято соответствующее решение. Мужчина за рулем был трезв", - отмечается в сообщении.
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