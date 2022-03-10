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В 05:55 оккупанты цинично обстреляли Северодонецк. Кое-где люди не успели добежать до укрытия, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В 05:55 10 марта оккупанты цинично обстреляли Северодонецк в Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"10 марта, 15 сутки российского вторжения. В 05:55 Северодонецк снова обстреляли российские оккупанты. Цинично. Кое-где, население даже не успело добежать в укрытие, орки выбирают время, когда люди наиболее незащищены. Начинаем осматривать повреждения, надеемся - без жертв ", – написал он.
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