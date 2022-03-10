11 636 26
Кулеба и Чавушоглу провели переговоры перед встречей с Лавровым. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели двустороннюю встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом Чавушоглу сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Перед трехсторонней встречей провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", – написал он.
Как сообщалось, переговоры Кулебы и Чавушоглу с Лавровым состоятся в Анталии (Турция).
Топ комментарии
+12 ibimatic
показать весь комментарий10.03.2022 09:29
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий10.03.2022 09:29
+9 Ksenia VB
показать весь комментарий10.03.2022 09:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дістали вже.
До того ж у нас діє ЗАКОН для чиновників.
Тоді і війни не буде.
Можна безкарно провокувати інших, обзивати кацапами.
А знаєш що - мені абсолютно начхати на тебе і таку ж шайку ідіотів.
Займись чимось корисним.
https://www.youtube.com/watch?v=muAAMIrTOQg&ab_channel=Espreso.TV
- Мистер Лавров, почему президент Путин развязал войну с Украиной?
- Дебил, ***!..
"Кулеба привез сотню байрактаров"
пане Кулеба , ви його зразу ошарашьте НАФУЙ - він до цього не звик і буде менш нагліти
ООН чекає повний розвал після російсько-української війни - ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ
https://youtu.be/aRReku8kTB0
10.03.2022 00:18
відпустити шуфрича?