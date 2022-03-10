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Бронированные автомобили "Новатор" прошли испытания во время войны и сохранили жизнь экипажа, - фотодоказательства

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бронированная автотехника компании "Украинская бронетехника" через две недели новой фазы войны с Россией неоднократно попадала под обстрелы. Несмотря на нанесенный ущерб, бронеавто экипаж оставался живым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Милитарный со ссылкой на информацию, предоставленную компанией и данными из открытых источников.

Так, например, 7 марта 2022 года под обстрел попал бронеавтомобиль "Новатор", принадлежащий Национальной гвардии Украины. Был пробит радиатор. Однако и этот автомобиль будет восстановлен, говорят в компании. 8 марта под Волновахой "Новатор" наехал на противотанковую мину. Несмотря на существенные повреждения автомобильной жизни экипажа в безопасности.

В первый день российского вторжения "Украинская бронетехника" передала силам Териториальной обороны свою технику, а также продукцию, изготовленную на тот момент по экспортным контрактам.

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Бронированные автомобили Новатор прошли испытания во время войны и сохранили жизнь экипажа, - фотодоказательства 01
Бронированные автомобили Новатор прошли испытания во время войны и сохранили жизнь экипажа, - фотодоказательства 02
Бронированные автомобили Новатор прошли испытания во время войны и сохранили жизнь экипажа, - фотодоказательства 03
Бронированные автомобили Новатор прошли испытания во время войны и сохранили жизнь экипажа, - фотодоказательства 04
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Топ комментарии
+28
Побільше такого транспорту для протитанкових мобільних груп!
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10.03.2022 10:13
+20
Производство начато в 2017.... Это так, к сведению некоторых адептов "липецкая хфабрика абырглав"
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10.03.2022 10:23
+9
Лучшая реклама военки Украины
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10.03.2022 10:22
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это нас всех очень радует...
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10.03.2022 10:12 Ответить
Побільше такого транспорту для протитанкових мобільних груп!
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10.03.2022 10:13 Ответить
Лучшая реклама военки Украины
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10.03.2022 10:22 Ответить
Производство начато в 2017.... Это так, к сведению некоторых адептов "липецкая хфабрика абырглав"
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10.03.2022 10:23 Ответить
Связано это просто - дальше никто не вязал - дальше был асфальт.
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10.03.2022 14:04 Ответить
Тот момент, когда начали понимать, что лучше покореженный металл, чем поломанные бойцы.

Молодцы.
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10.03.2022 10:25 Ответить
класс, это лучшее доказательство качества продукции - испытание в реальных боевых действиях
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10.03.2022 10:29 Ответить
tak tam bili kriki, mol plohoje i kriminaljnije dela zavodili.
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10.03.2022 10:37 Ответить
.....позвонила сестра- над Минском в 11.20 пролетел здоровенный бомбовоз в сторону Гомеля..... .....наверное тактический......
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10.03.2022 10:42 Ответить
Tak ti iz kacapiji skotina, nigde v Jevrope na danij moment ne 11:20 - toljko u laptenogih - oi kak zhe vi palites skotini.
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10.03.2022 10:53 Ответить
......у тебя проблемы с пониманием прочитанного?......ещё раз: позвонила сестра- над Минском в 11.20.......
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10.03.2022 11:10 Ответить
и сколько их дыровцамм отдали? ....
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10.03.2022 10:42 Ответить
Чудова річ. Тільки назву можна вигадати кращу.
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10.03.2022 12:50 Ответить
Чи потрібно нагадувати, що це "вкрадена" техніка у іноземних замовників, а в Україні за владою "слуг" згорнули оборонні закази та ракетні програми, розмінували південь України та відмовились постачати паливо військовим, натомість на фоні небаченого пограбування бюджету країни під назвою "велике крадівництво" побудували дороги зручні для просування окупантів.
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10.03.2022 13:46 Ответить
 
 