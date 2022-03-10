Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! ФОТОрепортаж

Войска РФ целенаправленно убивают мирных жителей Мариуполя и уничтожают инфраструктуру города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Мариуполь сейчас. Надеемся, эти фотографии станут доказательной базой в Гаагском трибунале!", - отметили в горсовете.

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