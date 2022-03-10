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Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ целенаправленно убивают мирных жителей Мариуполя и уничтожают инфраструктуру города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Мариуполь сейчас. Надеемся, эти фотографии станут доказательной базой в Гаагском трибунале!", - отметили в горсовете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 8 утра войска РФ совершили авианалет на Мариуполь. Предварительно, 1 человек погиб, - горсовет

Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 01
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 02
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 03
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 04
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 05

Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 06
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 07

Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 08
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 09
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 10
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 11
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 12
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 13
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 14
Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! 15
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Топ комментарии
+35
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ мразям !
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10.03.2022 10:45
+23
В плен не брать. Раненіх добивать!!! Хотели нациков? Они их получат!!!
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10.03.2022 10:47
+19
Гаага - то занадто... сытая Европа, благородное обхождение... НЕТ... трибунал долджен проходить в Украине - в Киеве, Херсоне, Николаеве, Мариуполе, Бердянске, Чернигове, Сумах, Житомире, Виннице... чтобы эти падлы сидели в вонючих СИЗО, жрали траву, собранную в тюремном дворе во время прогулки... те которые сдались сами - это одно... а вот пилоты и артиллеристы - по полной программе ненависти...
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10.03.2022 10:55
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ мразям !
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10.03.2022 10:45 Ответить
В плен не брать. Раненіх добивать!!! Хотели нациков? Они их получат!!!
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10.03.2022 10:47 Ответить
У Ахметова и Кучмы с Пинчуком необходимо КОНФИСКОВАТЬ МИЛЛИАРДЫ ,ОНИ ГНИДОТЫ МОГЛИ-БЫ ЗАКРЫТЬ НЕБО НАД МАРИУПОЛЕМ И ЗАПОРОЖЬЕМ ,КАК ЭТО СДЕЛАЛ Порошенко над Киевом за свои деньги НЫТЫРИЛИ И БРОСИЛИ ГРАЖДАН ПОД ГЕНОЦИД РАШИСТСКИ
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10.03.2022 11:12 Ответить
Еще бы бабушку Беню раскулачить!!!
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10.03.2022 11:26 Ответить
Естественно , но хотя-бы каждый подонок олигарх , как -бы в "своей вотчине" позаботились о людях ! Для этого нужна политическая воля
‼️‼️‼️По законам военного времени необходимая конфискация для покупки ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
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10.03.2022 11:31 Ответить
Там вже "самообслуговування", самі добивають поранених.
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10.03.2022 13:36 Ответить
Так виглядає цапська заздрість.
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10.03.2022 10:49 Ответить
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10.03.2022 10:50 Ответить
по кацапскому зомбоящику захерова вливает русне, что это сами же "нацбаты" уничтожают город, чтобы дезинформировать о миротворческой миссии расеи. Иначе вторая по силе армия в мире уже давно была бы в Киеве, а так они просто жалеют нас, мирное население, стараются как можно меньше вреда принести...
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10.03.2022 10:51 Ответить
Боже! Скільки врєда вони наносять. Скільки ж грошей буде стягнуто потім з параші міднародним співтовариством!
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10.03.2022 10:54 Ответить
Город в осаде. Ровняется авиацией, артой, постоянно ползут дрг. И что, это сломило украинцев?! Нет! Мало того, что самые боеспособные и относительно целые войска кацапских фашистов убиваются об оборону, так украинцы умудряются ещё и контратаковать.
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10.03.2022 10:54 Ответить
Гаага - то занадто... сытая Европа, благородное обхождение... НЕТ... трибунал долджен проходить в Украине - в Киеве, Херсоне, Николаеве, Мариуполе, Бердянске, Чернигове, Сумах, Житомире, Виннице... чтобы эти падлы сидели в вонючих СИЗО, жрали траву, собранную в тюремном дворе во время прогулки... те которые сдались сами - это одно... а вот пилоты и артиллеристы - по полной программе ненависти...
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10.03.2022 10:55 Ответить
І обов'язково усіх полонених підорасити, причому не символічно (обливанням сечею або прутнем по губах), а петушманити по класиці - вибивати зуби і трахати в рот і в дупу. Докази опівнення (фото/відео) викладати в кацапський інтернет. Тоді полоненим не буде місця ніде, навіть якщо звільнять - там рідні батьки скажуть "пшел отсюда, кочет пробитый, не шкварь нам квартиру!"
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10.03.2022 11:24 Ответить
Велт, а ти срйозно думаєш що вони,хто приперся в Україну,вже не опущений? І хто захоче торкатися опущеного?Самому зашкваритися? Ложки з дірками видати і істи біля каналізаційних колекторів,при можливості...
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10.03.2022 12:18 Ответить
Расстрел. Убийц -ФАШИСТЮГ,КАК КДАФФИ и МУССОЛИНИ ,а ***** ,как Усаму бен Ладена
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10.03.2022 11:34 Ответить
Кацапы, вы ******** на всю голову моральные уроды!!!
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10.03.2022 10:55 Ответить
Рашисти нищать украінську націю століттями , але у них нічого не виходить , так як ми сильні і непереможні !

Слава націі 😡
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10.03.2022 11:02 Ответить
На этот раз можно закрыть вопрос расеи раз и на всегда. И воцарится мир на континенте
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10.03.2022 11:27 Ответить
боже мой, обычные люди, за что это..., если бы мир проснулся раньше, многие бы выжили...
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10.03.2022 11:24 Ответить
Забудьте о гаагском трибунале. И следователями, и прокурорами, судьями и исполнителями приговоров должны стать наши вооруженные силы!
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10.03.2022 11:38 Ответить
Москалі не мають права існувати. Крапка.
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10.03.2022 12:32 Ответить
Подбиті панельки потрібно буде зносити, їх ремонтувати немає понту, легче нові побудувати.
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10.03.2022 12:37 Ответить
ПДЦ. А ще у серпні минулого року я жив на 17мкр. і не уявляв що буде...Кацапцькі уйо..кі
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10.03.2022 16:40 Ответить
 
 