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Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ целенаправленно убивают мирных жителей Мариуполя и уничтожают инфраструктуру города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"Мариуполь сейчас. Надеемся, эти фотографии станут доказательной базой в Гаагском трибунале!", - отметили в горсовете.
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+35 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий10.03.2022 10:45
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+19 Joshua Merlin
показать весь комментарий10.03.2022 10:55
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‼️‼️‼️По законам военного времени необходимая конфискация для покупки ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
Слава націі 😡