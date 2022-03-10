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"Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД": нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские защитники рассказали, как удерживают оборону Харькова.

Об этом идет речь в сообщении Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Окраины Харькова сегодня очень трудно узнать. Все вокруг дышит войной, которую принес сюда так называемый "русский мир". Деревья, дома и заборы иссечены обломками. Воронки от взрывов среди пустых дворов и детских площадок. Когда-то уютные дома стоят с выбитыми окнами, сожженными и разбитыми крышами. Изредка по трассе проезжают гражданские автомобили. Люди едут подальше от смертельной опасности. Железным замком на дороге к мирному, когда-то, городу стоят украинские солдаты. Они будто держат невидимую границу между царством мрака и миром свободы.

"Это – одно из самых горячих мест вокруг Харькова. Российские войска пробивают менее защищенные дороги для своих колонн. Если сравнивать с 2014-м годом, то он, по сравнению с нынешней ситуацией "пионерский лагерь". Тогда столь мощное оружие враг не использовал. На данном блокпосту с самолета сбросили три бомбы, весом по 500 килограммов. Несмотря на это ни один из бойцов не отступил, от своих позиций", - рассказал военнослужащий НГУ "Витязь", который прошел Славянск и Дебальцево.

Он также добавил, что на наших позициях есть достаточно мощные средства огневого поражения, в частности, NLAW. В то же время, опытный воин удивляется тому, с какой легкостью россияне отправляют на утилизацию своих солдат.

"Непонятно, чем мотивированы российские войска. Идут "в лоб" без защиты. Кое-где ведут себя так, будто находятся под наркотическими средствами", - отметил он.

Блокпост – общий. Здесь воюют за свою землю гвардейцы, теробороновцы и оружейники. Следовательно, здесь можно увидеть и "масло", и "пиксель", и "мультикам", и "хищник". Условия сложные, поэтому форма быстро выходит из строя, однако спасают формы завезенные волонтерами. Возраст защитников Харькова – от восемнадцати до седьмого десятка. Они со всех уголков Украины.

"Приехали сюда – в четверг будет как две недели. Был авианалет. День назад на нас было новое нападение. Стреляли из минометов с двенадцати часов до восьми вечера. Целый день пролежали в окопах. Но мы отбиваем все атаки", – поделился военнослужащий НГУ Виталий. Он пулеметчик и ему восемнадцать лет. Успел отслужить всего четыре месяца.

"Навожу ужас на этих демонов. Я – луганчанин. Там родился и вырос. Меня оттуда выгнали, но Харьков мы не сдадим. Довожу их до бешенства СВД – вот можем показать пример моей работы. Лежит во дворе", – заметил военнослужащий НГУ "Леший". Он впервые попал на войну в 2014 году в составе батальона "Донбасс". Оккупанты уничтожили его семью.

"Мы – представители ВСУ несем службу в окрестностях Харькова. Вместе с Национальной гвардией Украины и представителями териториальной обороны. Воюем вместе, всем Харьковом. Наши ребята помогают с тыла, поднимают боевой дух. Сейчас уже не первая атака российских оккупантов - отбита. очень большое мужество. Мы обязательно выстоим. Мы крепкие, как никогда. Поэтому всегда готовы отпор российскому оккупанту. Только ждем команды, чтобы отогнать их в Белгород", - заверил военнослужащий ВСУ Алексей Бабешко. Буквально, пару недель назад он занимался политикой: был депутатом Харьковского городского совета.

Военнослужащие рассказывают, что враг вообще не занимается ни сожженной техникой, ни своими погибшими. Более того, при них нет документов и идентификаторов. Зачем они ищут бесславную смерть на украинской земле непонятно", - рассказали в Нацгвардии.

Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 01
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 02
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 03
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 04
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 05
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 06
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 07
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 08
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 09
Мы отбиваем все атаки. Довожу их до бешенства СВД: нацгвардейцы рассказали, как держат оборону Харькова 10
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Топ комментарии
+42
красені!
я люблю тебе Український солдат! я дуже-дуже тебе люблю... (с)

(бережи Боженька кожного і всіх)
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10.03.2022 13:42
+42
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10.03.2022 13:44
+26
Колись наших так гнали в котли і на утилізацію. Тепер москалів так женуть.
Поквитаємось...
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10.03.2022 13:48
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красені!
я люблю тебе Український солдат! я дуже-дуже тебе люблю... (с)

(бережи Боженька кожного і всіх)
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10.03.2022 13:42 Ответить
Пока мы не начнем наносить удары по белгороду ,по белоруссии ,по аэродромам и тд. Цапы не поймут.
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10.03.2022 15:28 Ответить
они и так не поймут
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10.03.2022 20:21 Ответить
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10.03.2022 13:44 Ответить
Колись наших так гнали в котли і на утилізацію. Тепер москалів так женуть.
Поквитаємось...
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10.03.2022 13:48 Ответить
да, трындец, а мы думали, что люди..., к мамам там ихним обращались, женам..., а это просто зомби, орки без роду и племени, для нас они оккупанты, враги, для своих - биомусор...
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10.03.2022 14:05 Ответить
Украине

Они пришли к Тебе с гвоздями

И, как положено, с крестом

(Его принес Гундяев). С воем

Снаряды Твой гвоздили дом.

На танках - орки с «калашами» -

Цвет мордопьянства, скот скотом.

К Тебе, прикрывшись их телами,

Подкрался Путин с молотком.

- Сестричка, - рек, - гуманность с нами!

Как распинать тебя? Гвоздями?

Веревкой? Выбор за тобой!

Но ***** ввысь взметнулась в длани -

Завыл от боли русский Каин,

Планету тешит скрепный вой.
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10.03.2022 14:06 Ответить
ПОМОГИТЕ МАЛЬЧИКУ НАЙТИ РОДНЫХ

http://www.fotolink.su/v.php?id=54e0b807862563503f72f0230bb538f0
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10.03.2022 14:07 Ответить
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10.03.2022 14:11 Ответить
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10.03.2022 14:12 Ответить
у кацапов как особей полностью отсутствует причинно-следственная связь, там нельзя найти какой либо здравый смысл, просто примитивные амёбы, жрут, серут и гыгыкают
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10.03.2022 14:19 Ответить
Боги.
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10.03.2022 14:23 Ответить
Слава Захисникам України !
смерть козломордим в Україні!!,
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10.03.2022 14:45 Ответить
РЕСПЕКТ!
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10.03.2022 14:58 Ответить
Слава Захисникам України！
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10.03.2022 16:03 Ответить
 
 