Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины. ИНФОГРАФИКА

В связи с большими пробками на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с Востока на Запад страны.

"В настоящее время есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с россией регионах", - говорится в сообщении ведомства на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы не создавать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно).

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"Мы специально выбирали маршруты, где: высокое качество дорожного покрытия; меньше блок-постов; меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", - пояснили в Министерстве инфраструктуры Украины.