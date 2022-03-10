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Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В связи с большими пробками на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с Востока на Запад страны.

"В настоящее время есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с россией регионах", - говорится в сообщении ведомства на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы не создавать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно).

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Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 01
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 02
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 03
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 04
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 05
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 06

"Мы специально выбирали маршруты, где: высокое качество дорожного покрытия; меньше блок-постов; меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", - пояснили в Министерстве инфраструктуры Украины.
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Як із пальним на заправках після Вінниці
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10.03.2022 13:55 Ответить
по 20 літрів на авто..черги..
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10.03.2022 14:21 Ответить
тільки забули попередити шо в Знам'янкі закритий міст через ж/д і об'їздна через Богданівку перегороджена бетонними блоками .... Питання одне : хто це зробив і навіщо ??

З.І. Є об'їзд через місто тунелем але в місто авто не пускають на блокпостах...
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10.03.2022 14:20 Ответить
Дивна схема. Там є інші дороги, гірші по якості, через села, але точно у заторах не доведеться стояти. А так усе на Вінниця-Хмельницький направляють...
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10.03.2022 14:34 Ответить
з Тернополя є дорога М12 на Стрий-Ужгород (між Львовом і Франківськом)
Заторів нема, якість дороги хороша.
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10.03.2022 14:43 Ответить
 
 