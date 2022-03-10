Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В связи с большими пробками на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с Востока на Запад страны.
"В настоящее время есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с россией регионах", - говорится в сообщении ведомства на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Чтобы не создавать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно).
"Мы специально выбирали маршруты, где: высокое качество дорожного покрытия; меньше блок-постов; меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", - пояснили в Министерстве инфраструктуры Украины.
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З.І. Є об'їзд через місто тунелем але в місто авто не пускають на блокпостах...
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