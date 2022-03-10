Утром украинские воины сбили российский Су-25СМ: пилот ликвидирован. ФОТОрепортаж 18+

Украинские воины сбили российский самолет Су-25СМ, бортовой номер RF-91969. Внимание! Новость содержит кадры не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и пожилым людям!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Утром украинские воины сбили российский Су-25СМ, бортовой номер: RF-91969. Российский пилот решил не ждать ада и сгорел сразу на земле.

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