Утром украинские воины сбили российский Су-25СМ: пилот ликвидирован. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские воины сбили российский самолет Су-25СМ, бортовой номер RF-91969. Внимание! Новость содержит кадры не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и пожилым людям!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Утром украинские воины сбили российский Су-25СМ, бортовой номер: RF-91969. Российский пилот решил не ждать ада и сгорел сразу на земле.
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+36 nav svargi
показать весь комментарий10.03.2022 13:50
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Дайошь такого жмура в каждую семью на расее!!!!
Іхтамнєту уже на віки!!
Кари, московітам, кари!!
(Гимн рашистких авиаторов)
Летят по небу самолеты
бомбовозы.
Хотят присыпать нас землёй
А я молоденький мальчишка лет 17, 20, 30, 48
лежу с оторванной ногой
Челюсть рядом, зубы сбоку, нос в оторванных руках!
... ... ...
PS: Кому цікаво наберіть перший рядок в Гуглі. (має дуже багато варіантів)
"Спасітє!! Памагітє!!"
От наші браві захисники й розчулились.
Прийшли й допомогли...