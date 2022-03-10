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Командующий ОК "Північ" генерал-майор Николюк удостоен звания "Герой Украины". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Виктор Николюк был одним из тех, кто удерживал первый удар врага.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"С первого дня генерал не только сохранил управление в сложной обстановке, но и ведет активные действия, ведет не только приказом, но и своим примером, чтобы бойцы были уверены в своих командирах", - отметил он.

Командующий ОК Північ генерал-майор Николюк удостоен звания Герой Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, шестерым из них – посмертно
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Топ комментарии
+27
справжній козак
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10.03.2022 15:12
+23
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10.03.2022 15:14
+23
Які різні обличчя Воїнів і орків
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10.03.2022 15:14
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справжній козак
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10.03.2022 15:12 Ответить
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ ГЕРОЇЧНО БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 15:13 Ответить
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10.03.2022 15:14 Ответить
Які різні обличчя Воїнів і орків
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10.03.2022 15:14 Ответить
Бувший командир 92 бригади. Славний офіцер. Бачив його на відео 14 року де він разом з підлеглими веде бій з терористами. Заслужена нагорода.
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10.03.2022 15:17 Ответить
Вітаємо бойвого пана Генерала та Воінів ОК Північ !

нищіть орків без жалю !
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10.03.2022 15:17 Ответить
Який молодий, а вже герой України і генерал! Яке світле обличчя.
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10.03.2022 15:22 Ответить
Нарешті у нас з' явились справжні генерали! Не пузаті, а бойові!
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10.03.2022 15:22 Ответить
1975 г. р.
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10.03.2022 15:56 Ответить
Трохи не по справі вітання, а де ж та падла Хомчак разом з Тараном. Смешко зразу ж якось щез, а так виставляв в Гордона і в Влащенко "розвідником". Сам опублікував "історичне" фото як він "восседає" на тронних кріслах разом з Патрушевим.
А генерали ******** ВСУ не є "кремлівськими курсантами" то і воють як солдати. Памятаєте відео виходу військ з Афганістану, коли амер-генерал сідав у літак останнім.
А " деди воевали" під матюками і погрозою рострілу хочуть вгризтися в українську землю тільки не знають де і на скільки копати. "Нічого не знаю" все побито,засади,байрактари - тільки чути з ефіру.
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10.03.2022 15:59 Ответить
Вважаю не корректно ображати людей,якщо напевно не знаєш де вони. Вже були тут випади в бік Вакарчука,Притули і інших,а виявилось,що займаються добрим і потрібним ділом.
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10.03.2022 16:55 Ответить
В английской Википедии написано генерал-лейтенант
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10.03.2022 16:01 Ответить
 
 