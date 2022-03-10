Командующий ОК "Північ" генерал-майор Николюк удостоен звания "Герой Украины". ФОТО

Виктор Николюк был одним из тех, кто удерживал первый удар врага.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"С первого дня генерал не только сохранил управление в сложной обстановке, но и ведет активные действия, ведет не только приказом, но и своим примером, чтобы бойцы были уверены в своих командирах", - отметил он.

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