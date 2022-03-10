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Командующий ОК "Північ" генерал-майор Николюк удостоен звания "Герой Украины". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Виктор Николюк был одним из тех, кто удерживал первый удар врага.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"С первого дня генерал не только сохранил управление в сложной обстановке, но и ведет активные действия, ведет не только приказом, но и своим примером, чтобы бойцы были уверены в своих командирах", - отметил он.
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+27 GoodWin
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+23 Валентина Саюн
показать весь комментарий10.03.2022 15:14
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нищіть орків без жалю !
А генерали ******** ВСУ не є "кремлівськими курсантами" то і воють як солдати. Памятаєте відео виходу військ з Афганістану, коли амер-генерал сідав у літак останнім.
А " деди воевали" під матюками і погрозою рострілу хочуть вгризтися в українську землю тільки не знають де і на скільки копати. "Нічого не знаю" все побито,засади,байрактари - тільки чути з ефіру.