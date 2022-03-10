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"Putin, иди нах#й!" - в Варшаве активно поддерживают Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Варшаве бигборды развеваются желто-голубыми цветами и красноречиво выражают, куда лучше пойти оккупанту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook белорусской журналистки Натальи Радиной.

"Варшавские дорожные указатели. Направление верное",- пишет Наталья Радина.

Putin, иди нах#й! - в Варшаве активно поддерживают Украину 01

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10.03.2022 15:15 Ответить
Вони наводнять Казахстан, а потім почнуть орати - пуцин, спасі нас.
Не пускайте ту сволоту до себе.
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10.03.2022 15:19 Ответить
ПОЛЬСКИМ БРАТТЯМ ВЕЛИКА ПОДЯКА....
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10.03.2022 15:15 Ответить
Міжнародних братів не існує в природі, братами можуть бути тільки соплемінники й співвітчизники, в міжнародних віносинах можуть бути друзі, недруги й вороги, поляки наші чудові друзі.
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10.03.2022 15:20 Ответить
борошна лінгвістики- це такі лихі парфуми... А час вправляти щелепу, вже 8-сім років як настав.
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10.03.2022 17:09 Ответить
.....из нового:
"Японские компании Panasonic (производитель электроники), Tadano Ltd (производитель автокранов), Yamaha Motor (производитель мотоциклов), Komatsu Ltd (производитель строительной техники), Hitachi Construction Machinery Co (производитель гидравлических экскаваторов) приостанавливают поставки продукции и производство в России, сообщает The Japan News."
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10.03.2022 15:17 Ответить
Антон Тимошенко


@_Tymoshenko

·
2 год



Цивільним українцям дозволили вбивати окупантів. Після вбивства руського, треба завантажити його фото в Дію, зайти в єПідтримку та отримати 6000 грн, які можна витрачати лише на подорожі, набої та тепловізори.
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10.03.2022 15:18 Ответить
Нація, яка читає навіть у часи війни - непереможна!

📚 Українська книжкова спільнота об'єднується заради спільної цілі - вільної та незалежної України. Ми, національна книжкова платформа Yakaboo, хочемо подякувати видавництвам, які підтримали нашу ініціативу і надали українцям свої книжки для безкоштовного читання у мобільному додатку Yakaboo:

IPIO
Meridian Czernowitz
Snowdrop
Vivat
Yakaboo Publishing
Zалізний тато
А-ба-ба-га-ла-ма-га
АДЕФ-Украина
БукРі
Вавилонська бібліотека
Видавництво 21
Видавництво Анетти Антоненко
Видавництво Старого Лева
Видавництво УКУ
Гарік Корогодський
Дилема плюс
Дискурсус
Дім Химер
Журнал "Радуга"
Ірбіс
Каламар
Книголав
Кінцевий бенефіціар
Навчальна книга - Богдан
Наірі
Нора-Друк
Ніка-Центр
Ранок
Саміт-книга
Смолоскип
Фабула
Фоліо

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Олександр Круглєня
Роман Кушнір
Ірина Клекіт (письменниця також пожертвувала гонорар за 3 місяці на потреби ЗСУ).
Іван Богдан (зараз перебуває на передовій і тримає оборону Маріуполя).

Як би складно не було, книги надають нам усім сил та надії на краще.

Радіємо, що ви, друзі, користуєтеся можливістю безкоштовно читати книги в мобільному додатку і ділитеся вашими відгуками. Хтось читає «Місто дівчат» в укритті, хтось слухає «Маленького принца», перебуваючи в дорозі, а хтось відволікає дітей від звуку сирен «Алісою в Країні Див».

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10.03.2022 15:18 Ответить
 
 