"Putin, иди нах#й!" - в Варшаве активно поддерживают Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Варшаве бигборды развеваются желто-голубыми цветами и красноречиво выражают, куда лучше пойти оккупанту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook белорусской журналистки Натальи Радиной.
"Варшавские дорожные указатели. Направление верное",- пишет Наталья Радина.
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Не пускайте ту сволоту до себе.
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@_Tymoshenko
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2 год
Цивільним українцям дозволили вбивати окупантів. Після вбивства руського, треба завантажити його фото в Дію, зайти в єПідтримку та отримати 6000 грн, які можна витрачати лише на подорожі, набої та тепловізори.
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