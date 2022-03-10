Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину. ФОТОрепортаж

Демонстранты по всему миру, от Москвы до Нью-Йорка и Токио, маршируют по улицам, протестуя против жестокого и неспровоцированного вторжения президента России Владимира Путина в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США.

В течение нескольких дней люди собирались у российских посольств или правительственных построек. держа в руках украинские флаги, демонстрируя всемирную солидарность с народом Украины.

В России полиция задержала по меньшей мере 2710 россиян в 51 городе за антивоенные демонстрации 27 февраля, в результате чего общее количество задержанных за четыре дня достигло почти 6000, сообщает Associated Press.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Putin, иди нах#й!" - в Варшаве активно поддерживают Украину. ФОТО

Вот некоторые из городов, где люди митингуют за мир:

Санкт-Петербург, Росія

Токіо, Японія



Торонто, Канада



Вільнюс, Литва



Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати



Коломбо, Шрі-Ланка

Стамбул, Туреччина



Лондон, Об'єднане Королівство



Мілан, Італія



Москва, Росія



Нью-Йорк, США



Париж, Франція

