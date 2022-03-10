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Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Демонстранты по всему миру, от Москвы до Нью-Йорка и Токио, маршируют по улицам, протестуя против жестокого и неспровоцированного вторжения президента России Владимира Путина в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США.

В течение нескольких дней люди собирались у российских посольств или правительственных построек. держа в руках украинские флаги, демонстрируя всемирную солидарность с народом Украины.

В России полиция задержала по меньшей мере 2710 россиян в 51 городе за антивоенные демонстрации 27 февраля, в результате чего общее количество задержанных за четыре дня достигло почти 6000, сообщает Associated Press.

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Вот некоторые из городов, где люди митингуют за мир:

Санкт-Петербург, РосіяПосольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 01

Токіо, Японія
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 02

Торонто, Канада
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 03

Вільнюс, Литва
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 04

Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 05

Коломбо, Шрі-ЛанкаПосольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 06

Стамбул, Туреччина
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 07

Лондон, Об'єднане Королівство
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 08

Мілан, Італія
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 09

Москва, Росія
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 10

Нью-Йорк, США
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 11

Париж, Франція
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 12
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Топ комментарии
+9
Конь педальний, лавруша, сьогодні пропердів що расея не нападала на Україну. Думаєте бреше?
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10.03.2022 15:22
+7
Мэр Николаева:
-Не может страна, у которой на гербе курица, победить страну у которой на гербе вилка" ))
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10.03.2022 15:25
+6
Нація, яка читає навіть у часи війни - непереможна!

📚 Українська книжкова спільнота об'єднується заради спільної цілі - вільної та незалежної України. Ми, національна книжкова платформа Yakaboo, хочемо подякувати видавництвам, які підтримали нашу ініціативу і надали українцям свої книжки для безкоштовного читання у мобільному додатку Yakaboo:

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Ірина Клекіт (письменниця також пожертвувала гонорар за 3 місяці на потреби ЗСУ).
Іван Богдан (зараз перебуває на передовій і тримає оборону Маріуполя).

Як би складно не було, книги надають нам усім сил та надії на краще.

Радіємо, що ви, друзі, користуєтеся можливістю безкоштовно читати книги в мобільному додатку і ділитеся вашими відгуками. Хтось читає «Місто дівчат» в укритті, хтось слухає «Маленького принца», перебуваючи в дорозі, а хтось відволікає дітей від звуку сирен «Алісою в Країні Див».

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10.03.2022 15:19
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Нація, яка читає навіть у часи війни - непереможна!

📚 Українська книжкова спільнота об'єднується заради спільної цілі - вільної та незалежної України. Ми, національна книжкова платформа Yakaboo, хочемо подякувати видавництвам, які підтримали нашу ініціативу і надали українцям свої книжки для безкоштовного читання у мобільному додатку Yakaboo:

IPIO
Meridian Czernowitz
Snowdrop
Vivat
Yakaboo Publishing
Zалізний тато
А-ба-ба-га-ла-ма-га
АДЕФ-Украина
БукРі
Вавилонська бібліотека
Видавництво 21
Видавництво Анетти Антоненко
Видавництво Старого Лева
Видавництво УКУ
Гарік Корогодський
Дилема плюс
Дискурсус
Дім Химер
Журнал "Радуга"
Ірбіс
Каламар
Книголав
Кінцевий бенефіціар
Навчальна книга - Богдан
Наірі
Нора-Друк
Ніка-Центр
Ранок
Саміт-книга
Смолоскип
Фабула
Фоліо

А також авторам:

Олександр Круглєня
Роман Кушнір
Ірина Клекіт (письменниця також пожертвувала гонорар за 3 місяці на потреби ЗСУ).
Іван Богдан (зараз перебуває на передовій і тримає оборону Маріуполя).

Як би складно не було, книги надають нам усім сил та надії на краще.

Радіємо, що ви, друзі, користуєтеся можливістю безкоштовно читати книги в мобільному додатку і ділитеся вашими відгуками. Хтось читає «Місто дівчат» в укритті, хтось слухає «Маленького принца», перебуваючи в дорозі, а хтось відволікає дітей від звуку сирен «Алісою в Країні Див».

📲 Завантажуйте мобільний додаток Yakaboo, читайте електронні та аудіокниги безкоштовно. https://t.me/kpi_library/2042
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10.03.2022 15:19 Ответить
Конь педальний, лавруша, сьогодні пропердів що расея не нападала на Україну. Думаєте бреше?
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10.03.2022 15:22 Ответить
Этот пони. как то обмолвился перед полномасштабным вторжением в Украину .пони долго запрегают .быстро едут а еще быстрее дохнут.логика этих педалированных упырей более не имеет никакой вменяемости
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10.03.2022 16:02 Ответить
Україна надихає.
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10.03.2022 15:25 Ответить
Мэр Николаева:
-Не может страна, у которой на гербе курица, победить страну у которой на гербе вилка" ))
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10.03.2022 15:25 Ответить
Да но эта курица не только у рф а на пример у Албании, Польши...
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10.03.2022 15:32 Ответить
Там орли, а кацапів гівно в голові і курка на палочці
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10.03.2022 15:34 Ответить
рашизм - фашизм 21 ст. Має бути й буде знищений.. Відкривайте ленд-ліз , літаки ппо, арта щоб потім війна не прийшла до вас.балаболи
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10.03.2022 15:26 Ответить
Світова підтримка, а особливо звичайних людей це дуже добре. Але, як це допоможе мирним мешканцям Маріуполя, яких московські нацисти як німецькі в Сталінграді снарядами перемішують з землею. Невже, американські і європейські політики вважають, що якщо вбитим нацистами дітям показати ці фото вони оживуть, а ті кого вбивають зараз не загинуть.
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10.03.2022 15:27 Ответить
Ці демонстрації у тому числі заслуга Зеленського, якого багато крутять по новинам країн-союзників. Але чи переважить це весь негатив, який чують на свою адресу західні лідери - покаже майбутнє.
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10.03.2022 16:03 Ответить
У японца даже флаг Украины на листе A4 глянцевый. Наверняка дома у многих японцев классная техника, которую они могут себе позволить. А рашке светит только трата обесцененных рублей на еду. Какая техника, если жратва будет стоить как ювелирка.))) Одни до сих пор не верят.)))
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10.03.2022 16:47 Ответить
 
 