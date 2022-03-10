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В оперативном командовании "Північ" рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня – 15 день войны и обороны Украины от российских оккупантов. Все это время Черниговщину героически обороняют воины воинских частей оперативного командования "Північ", не давая врагу продвинуться на Киев. Как результат - десятки уничтоженной вражеской техники, сотни убитых и плененных россиян-убийц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Так, в Черниговской области один только лейтенант Александр Удовиченко уничтожил целый ассортимент российской техники: 3 марта - БМП (боевую машину пехоты), на следующий день ликвидировал вражеский танк, а 7 марта уничтожил российский МТ-ЛБ. В этот же день солдат Максим Фесенко разбил вражеский бензовоз с прицепом. 

Отмечается также, что штаб-сержант Александр Устименко и старший солдат Владислав Сильченко 3 марта в результате сражения уничтожили вражескую БМП. Вместе с ними на тех же боевых позициях в Черниговской области сержант Ярослав Дехтеренко и солдат Сергей Собченко ликвидировали вражеский минометный расчет и БМП-3. А днем ранее, 2 марта, еще один вражеский МТ-ЛБ подбил младший сержант Сергей Кабаненко.

Также сообщается, что солдат Дмитрий Лысенко и сержант Олег Варивода 4 марта уничтожили российский танк. На следующий день старший солдат Станислав Кравченко из ПЗРК подбил вражеский истребитель СУ-34.

В тот же день, 5 марта, лейтенант Евгений Ковальчук производил корректировку огня артиллерии, в результате чего удалось нанести значительный удар и остановить прорыв противника в направлении Чернигова. Рядом лейтенант Лилия Кудинова управляла огнем минометной батареи.

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В Черниговской области 6 марта солдат Денис Олех и солдат Юрий Подаревский в результате боя уничтожили два вражеских танка.

Старший солдат Сергей Стремоух одним выстрелом сбил вражеский БПЛА.

В оперативном командовании Північ рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину 01
В оперативном командовании Північ рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину 02
В оперативном командовании Північ рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину 03
В оперативном командовании Північ рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину 04
В оперативном командовании Північ рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину 05
В оперативном командовании Північ рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину 06
В оперативном командовании Північ рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину 07
В оперативном командовании Північ рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину 08

"Все данные предоставлены командованием одной из воинских частей ОК "Север", а указанные военнослужащие будут представлены в государственные награды. Список героических поступков пополняется ежедневно! Слава Украине и ее Героям!", - добавили в командовании.
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Топ комментарии
+47
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ НА ВСІХ НАПРЯМКАХ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 15:44
+22
Так тримати Козаче. Хороший темп. Слава Украине.
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10.03.2022 15:44
+16
Жорнова мелють повільно, але якісно.
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10.03.2022 15:48
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УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ НА ВСІХ НАПРЯМКАХ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 15:44 Ответить
Так тримати Козаче. Хороший темп. Слава Украине.
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10.03.2022 15:44 Ответить
Весела прогулянка.
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10.03.2022 15:46 Ответить
Жорнова мелють повільно, але якісно.
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10.03.2022 15:48 Ответить
Слава Украини !Слава ЗСУ ! Слава нашим Героям !
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10.03.2022 15:51 Ответить
Ещё два месяца так продержаться и - Победа!
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10.03.2022 15:53 Ответить
Слава Україні, боріться і перемагайте
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10.03.2022 15:57 Ответить
Какой замечательный пейзаж. Хочется любоваться целый день...
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10.03.2022 16:00 Ответить
колорадки дідів-на-палці виявились безсилими проти святого Джавелина, чудотворця NLAW та сестри їх пречистої Стугни.

Краденими мішками із цукровим піском обклались ординці -

аналогов-нєт я хрєнєю!

особливо паскудно наліплені коробочки з протикумулятивним захистом та ідіотські сумки із упаковками для яєць
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10.03.2022 16:01 Ответить
"з ПЗРК підбив ворожий винищувач СУ-34"

Су-34 - не винищувач, але новина приємна, беручи до увари вартість літака і ПЗРК
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10.03.2022 16:15 Ответить
"Поплавився їх інвентар".
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10.03.2022 16:21 Ответить
Дайте Чернігову Стінгери! Від початку війни орки літають над містом як хочуть і постійно ********!
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10.03.2022 17:13 Ответить
Третю з верху фотку можна назвати "кацапські шкварки" .
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11.03.2022 06:29 Ответить
Все це дуже добре, але не потрібно світити імена наших захисників. У нас на місцях ще досить бидлоти, не дай Бог постраждають рідні. Будьмо уважні! Згадаємо всіх поіменно після перемоги
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11.03.2022 07:53 Ответить
 
 