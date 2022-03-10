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армия РФ (15355) 128 отдельная горно-пехотная бригада (139)

Закарпатская бригада разгромила российских разведчиков, у солдат – чеченские фамилии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В зоне боевых действий 128-я бригада разгромила разведывательное подразделение российской армии, большинство бойцов имели чеченские фамилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной Фейсбуке-странице 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион".

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"В ходе одного из последних боевых столкновений бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады противостояло разведывательное подразделение росармии. В результате боя часть врагов была уничтожена, а часть отступила", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на месте столкновения наши бойцы обнаружили личные вещи и остатки амуниции россиян, среди которых шевроны "Россия", наклейки "Вооруженные силы россии", банковские карты Сбербанка, удостоверения солдата, наклейка с фамилией Курбанов А.Б., а также записи с фамилиями бойцов и номерами выданного им оружия. Некоторые из вещей повреждены огнем.

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Большинство бойцов в ведомости имеют чеченские фамилии: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.

Закарпатская бригада разгромила российских разведчиков, у солдат – чеченские фамилии 01

Девяти бойцам для боя выдали АКС (автомат Калашникова со складным прикладом, созданный специально для воздушно-десантных войск), еще одному – АКМ (автомат Калашникова модернизированный).

Однако, отмечают в 128-й бригаде, это оружие врагу не помогло.

Как сообщалось ранее, Вооруженные Силы Украины продолжают успешно уничтожать технику российских оккупантов. Сегодня в Черниговской области ВСУ уничтожили вражеский "Искандер", в Киевской области - вражеские танки.
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Топ комментарии
+49
"Если кто-то пришел Вас убить - убейте его. В худшем случае количество смертей не изменится, но Вы останитесь живы. В ином случае Вы остановите цепочку смертей."
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10.03.2022 16:47
+33
Ну это просто кадырофобия какая-то...дон.
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10.03.2022 16:53
+33
вони не русини.

Закарпатська файта у зоні АТО
rastych

12 вересня 2014 16:33:19

IP/Host: 78.46.96.---

Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…

- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.

- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?

(чути звук удару у вухо)

- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.

(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?

(чути звук удару у друге вухо)

- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???

(чути черговий удар у вухо)…

Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?

Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?

Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?

Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?

Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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10.03.2022 17:31
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Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:45 Ответить
це вже його війна??
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10.03.2022 16:54 Ответить
Це не моя війна!?!!! Треба було тухлими яйками і помідорами закидати, та ще мерзота!
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10.03.2022 16:55 Ответить
Молодцы Русины
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10.03.2022 16:46 Ответить
Ми українці
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10.03.2022 17:08 Ответить
вони не русини.

Закарпатська файта у зоні АТО
rastych

12 вересня 2014 16:33:19

IP/Host: 78.46.96.---

Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…

- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.

- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?

(чути звук удару у вухо)

- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.

(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?

(чути звук удару у друге вухо)

- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???

(чути черговий удар у вухо)…

Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?

Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?

Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?

Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?

Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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10.03.2022 17:31 Ответить
Шедевр!
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10.03.2022 19:04 Ответить
Де суть твої цімбОри? переводится - где твои друзья?
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10.03.2022 19:36 Ответить
Немає ліпшого цімбора, як добра жона
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11.03.2022 07:53 Ответить
если бы я им попал в руки то наверное бы тоже получил ухо... в два
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10.03.2022 20:17 Ответить
чому вони вважають що саме їхня говірка є русинська (руська) мені не зрозуміло. Є ж літературна українська - мова Шевченко, Забіли, Франка, того ж Котляревського, Л.П. Косач ( ).
Але хай собі, якщо їм так зручно.
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11.03.2022 00:41 Ответить
це, курва, не русинська говірка, це діалект української
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11.03.2022 07:54 Ответить
Боец нацгвардии под Харьковом: Русские ведут себя так, будто находятся под наркотическими средствами - https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/10/458451/
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10.03.2022 16:47 Ответить
"Если кто-то пришел Вас убить - убейте его. В худшем случае количество смертей не изменится, но Вы останитесь живы. В ином случае Вы остановите цепочку смертей."
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10.03.2022 16:47 Ответить
Магомед не прошел!
https://youtu.be/PNjS638Rw-c
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10.03.2022 16:51 Ответить
Охотник стал добычей с разорваной сракой .
Класс!
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10.03.2022 16:56 Ответить
Я пишаюся Вами! Мукачево! 128 - ма браво!
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10.03.2022 16:52 Ответить
oi krasavi, mozhet etih ujebanov:

https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk
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10.03.2022 16:52 Ответить
Малачурбанов - кучка мала кучка гавна
Чурбан пошел на х*й
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10.03.2022 17:37 Ответить
Ну это просто кадырофобия какая-то...дон.
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10.03.2022 16:53 Ответить
так ****** кадыркин и есть рузький чилавэк.
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10.03.2022 17:13 Ответить
Какаяразнiца? в кадыровском СОБР не только даги, чечены, но и мокши.
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10.03.2022 17:00 Ответить
А яка різниця, дагесьтаньска, армянска, грузинська обо ще якась, прийшов на мою землю як ворог, зажарим на гріль, не лізь туди, куди пес свій х....ен не засуне
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10.03.2022 17:00 Ответить
Атож! Чеченські трошки інші: Ушат Помоев, Улов Налимов, Рекорд Надоев, Отряд Ковбоев, Подрыв Устоев, Погром Евреев, Поджог Сараев, Захват Покоев, Исход Изгоев, Побег Злодеев, Обвал Забоев, Угон Харлеев, Удел Плебеев, Камаз Отходов, Развод Супругов, Забег Дебилов, Парад Уродов, Отряд Кретинов, Улов Кальмаров, Рулон Обоев, ...
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10.03.2022 17:05 Ответить
Чурбан Жмуроєв))
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10.03.2022 17:13 Ответить
Ну да, все натуральные русские, жмуры.
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10.03.2022 16:54 Ответить
вот еще собрались к нам ехать
https://www.youtube.com/watch?v=bE2hlXI2Gjw
почитайте комменты, кацапы просто больные на голову и это не лечится.
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10.03.2022 16:54 Ответить
Пан Ярош дуже добре запросив всіх охочих до України" Запрошуємо всіх до пекла! А теперь по русски: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ А АД!!!
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10.03.2022 17:04 Ответить
А в цей раз де пан Ярош?
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10.03.2022 17:17 Ответить
Не вем!
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10.03.2022 18:33 Ответить
Чому вас цікавлять його координати?
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10.03.2022 22:25 Ответить
По ссылке прям стадо дарт вейдера
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10.03.2022 21:31 Ответить
Вони "Закарпатська бригада", бо дислокуються на Закарпатті
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10.03.2022 16:56 Ответить
КАРПАТСЬКІ ГОРЦІ ws КАВКАЗСЬКІ ГОРЦІ....1:0
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10.03.2022 16:56 Ответить
дети гор
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10.03.2022 17:00 Ответить
нужно бы передать кадыркиным шнырям что боеприпасы которыми змурили их черножопых чуркобесов были смазаны свинным салом.
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10.03.2022 17:02 Ответить
Рулон Обоев!
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10.03.2022 17:03 Ответить
Отсос Надоев
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10.03.2022 17:12 Ответить
Хлопці молодці!!
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10.03.2022 17:04 Ответить
Ни.одной чеченськой фамлии,это среднеазиаты.
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10.03.2022 17:08 Ответить
не важно. наши люди не должны разбираться в сортах азиатского гавна.
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10.03.2022 17:09 Ответить
Нет, северокавказцы, не чечены
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10.03.2022 18:10 Ответить
Слава ЗСУ
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10.03.2022 17:11 Ответить
Фамилии скорее татарские.
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10.03.2022 17:12 Ответить
Нет, адыгские, дагские
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10.03.2022 18:10 Ответить
В основному, прізвища дагестанські, а не чеченські.
Але родюча українська земля прийме в себе всіх загарбників, - незалежно від національності.
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10.03.2022 18:47 Ответить
Фамилии на чеченские не похожи. Тюрки?
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10.03.2022 17:15 Ответить
Нет адыгские, дагские
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10.03.2022 18:09 Ответить
Отвезите их в горы и бросьте там. Пусть их кости звери растаскают. Чтоб даже могилы не было.
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10.03.2022 17:40 Ответить
Скоро поймаешь чеченского негра, а он тебе будет доказывать что он руССкий...
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10.03.2022 17:56 Ответить
Кацапські прізвища матьєвоіті як московських школах.кажуть що ці ослойоби вже вміють хрестиця
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10.03.2022 17:59 Ответить
К сожалению ни одна фамилия не чеченское, а кабардинсеие, дагские и тд.
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10.03.2022 18:07 Ответить
Кадыровцев путлер бережеть, дубасить митинги в россии кто будеть?
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10.03.2022 18:12 Ответить
А як вони розрізняють чеченські прізвища? Адже майже в усіх мусульман кацапії прізвища дуже схожі.
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10.03.2022 18:12 Ответить
У чеченцев в основном свои имена и фамилии, у других мусульман общемусульманские, напр масхадов, дудаев, басаев, таких фамилии у других мусульман нету..
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10.03.2022 18:20 Ответить
Я знаю. Але я сумніваюся, що такі нюанси відомі нашим воїнам. Коли я писав про схожість прізвищ мусульман, то йшлося про схему їх утворення на -ов, -єв. І я припускаю, що всі такі прізвища, відмінні від "іванов", вони вважають за чеченські.
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10.03.2022 19:15 Ответить
Малачурбанов это походу сын Чурбанова.
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10.03.2022 21:35 Ответить
и внук Многачурбанова.
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11.03.2022 04:47 Ответить
 
 