Закарпатская бригада разгромила российских разведчиков, у солдат – чеченские фамилии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В зоне боевых действий 128-я бригада разгромила разведывательное подразделение российской армии, большинство бойцов имели чеченские фамилии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной Фейсбуке-странице 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион".
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"В ходе одного из последних боевых столкновений бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады противостояло разведывательное подразделение росармии. В результате боя часть врагов была уничтожена, а часть отступила", - говорится в сообщении.
Как сообщается, на месте столкновения наши бойцы обнаружили личные вещи и остатки амуниции россиян, среди которых шевроны "Россия", наклейки "Вооруженные силы россии", банковские карты Сбербанка, удостоверения солдата, наклейка с фамилией Курбанов А.Б., а также записи с фамилиями бойцов и номерами выданного им оружия. Некоторые из вещей повреждены огнем.
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Большинство бойцов в ведомости имеют чеченские фамилии: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.
Девяти бойцам для боя выдали АКС (автомат Калашникова со складным прикладом, созданный специально для воздушно-десантных войск), еще одному – АКМ (автомат Калашникова модернизированный).
Однако, отмечают в 128-й бригаде, это оружие врагу не помогло.
Как сообщалось ранее, Вооруженные Силы Украины продолжают успешно уничтожать технику российских оккупантов. Сегодня в Черниговской области ВСУ уничтожили вражеский "Искандер", в Киевской области - вражеские танки.
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https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
Закарпатська файта у зоні АТО
rastych
12 вересня 2014 16:33:19
IP/Host: 78.46.96.---
Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
Але хай собі, якщо їм так зручно.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeu4GE5rv2AhUDmIsKHQy5DbcQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20220305%2Fnarkotik-1776790522.html&usg=AOvVaw0Lv8D7t7HvR6w0OZQFFp2O
https://youtu.be/PNjS638Rw-c
Класс!
https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk
Чурбан пошел на х*й
https://www.youtube.com/watch?v=bE2hlXI2Gjw
почитайте комменты, кацапы просто больные на голову и это не лечится.
Але родюча українська земля прийме в себе всіх загарбників, - незалежно від національності.