На Львовщине простились с полицейским Романом Рущишиным, погибшим в бою с российскими оккупантами в Луганской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 10 марта, в селе Сопошин Львовского района в последний путь провели бойца батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Старший сержант полиции Роман Рущишин погиб 7 марта в бою с российскими захватчиками в Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.
Роман – уроженец Самборского района, ему было 44 года. Сиротами остались трое детей – двое сыновей и дочь.
Похоронили полицейского в селе, где он проживал с семьей. Почести Герою отдали родные и близкие, сослуживцы во главе с главой полиции Львовщины генералом полиции третьего ранга Александром Шляховским, командир батальона "Львов" Роман Кровицкий, а также жители громады.
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