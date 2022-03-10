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На Львовщине простились с полицейским Романом Рущишиным, погибшим в бою с российскими оккупантами в Луганской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 10 марта, в селе Сопошин Львовского района в последний путь провели бойца батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Старший сержант полиции Роман Рущишин погиб 7 марта в бою с российскими захватчиками в Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

Роман – уроженец Самборского района, ему было 44 года. Сиротами остались трое детей – двое сыновей и дочь.

Похоронили полицейского в селе, где он проживал с семьей. Почести Герою отдали родные и близкие, сослуживцы во главе с главой полиции Львовщины генералом полиции третьего ранга Александром Шляховским, командир батальона "Львов" Роман Кровицкий, а также жители громады.

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На Львовщине простились с полицейским Романом Рущишиным, погибшим в бою с российскими оккупантами в Луганской области 01
На Львовщине простились с полицейским Романом Рущишиным, погибшим в бою с российскими оккупантами в Луганской области 02
На Львовщине простились с полицейским Романом Рущишиным, погибшим в бою с российскими оккупантами в Луганской области 03
На Львовщине простились с полицейским Романом Рущишиным, погибшим в бою с российскими оккупантами в Луганской области 04
На Львовщине простились с полицейским Романом Рущишиным, погибшим в бою с российскими оккупантами в Луганской области 05

Автор: Анастасія Потіха
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Вічна память Слава Героям!!!
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10.03.2022 16:58 Ответить
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10.03.2022 17:04 Ответить
Вічна пам'ять! Слава Герою!
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10.03.2022 17:05 Ответить
Герої не вмирають!
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10.03.2022 19:36 Ответить
"Смерті немає, то лише пора.
Дух не згасає, дух не вмира."
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11.03.2022 01:57 Ответить
 
 