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В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские защитники разгромили российскую колонну снабжения в Черниговской области 7 марта.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов..

В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 01

"За эту операцию следует давать Героя Украины. Образцовый разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ".

В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 02

Как установил Дмитрий Путята, колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом – 4 БТР-80 и зенитно-ракетный комплекс Оса-АКМ. Вся колонна была уничтожена, вероятно, в районе села Колесники", - написал Бутусов.

В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 03
В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 04

Смотрите также: "Байрактар" уничтожил ЗРК "Бук" российских оккупантов. ВИДЕО

В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 05
В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 06

"Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла серьезный ущерб наступательным операциям российских войск", - подчеркнул журналист.

В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 07
В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 08

Также читайте: Об оккупантах и их технике можно сообщить через чат-бот в Telegram
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Топ комментарии
+68
Слава ЗСУ
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10.03.2022 18:51
+52
Суки, по копаному!
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10.03.2022 18:53
+38
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10.03.2022 18:55
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10.03.2022 18:50 Ответить
Не на Сумщині, а на Чернігівщині. Село Колісники Прилуцького району...
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10.03.2022 20:08 Ответить
Слава ЗСУ
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10.03.2022 18:51 Ответить
Это уже и не новость. Дня 3-4 как было.
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10.03.2022 18:51 Ответить
там не всё было там на бтр 80 прибор для глушения радио сигналов против мин и фугасов и гонять осу в колонне значит сцут авиацию
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10.03.2022 18:54 Ответить
это не новость - это будни...хоть три дня, хоть... когда - это отлично !
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10.03.2022 19:06 Ответить
Точно. Вже як подається знову = то з поміткою (оновлено) иає бути.
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10.03.2022 19:07 Ответить
не портіть людям настрій..
хтось бачив, хтось не бачив.
орки взагалі, для підняття духу мокшам, показують свою підбиту техніку як нашу.
а вата хаваєт...
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10.03.2022 19:14 Ответить
Отличная работа.
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10.03.2022 18:51 Ответить
Файний пейзаж, наскільки красива природа в Україні )
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10.03.2022 18:51 Ответить
дебилы боялись мин радиоуправляемых а получили огневой контакт во упоротыши теперь у БТрО есть горючка
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10.03.2022 18:53 Ответить
Вдвойне молодцы! Нет, втройне! Врагов уничтожили, топливо вражеской технике не подвезли , себя топливом обеспечили. Прошу судьбу, чтобы украинцам так удалось продолжать до полной победы. СЛАВА УКРАИНЕ !
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10.03.2022 19:01 Ответить
Суки, по копаному!
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10.03.2022 18:53 Ответить
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10.03.2022 18:53 Ответить
Вони удобрюють грунт.
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10.03.2022 19:01 Ответить
По засіяному, а не по копаному)
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10.03.2022 19:03 Ответить
там в общем 4 бтр 80 🤣разной степени поражённости
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10.03.2022 19:06 Ответить
тыльки за це вони мали отримати люлєй !!! тварі...
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10.03.2022 19:07 Ответить
Ще й курили в машинах. Ось до чого то призвело.)))
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10.03.2022 19:36 Ответить
по ораному
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10.03.2022 20:52 Ответить
Они уже через такие ***** ездят и там их найти умудряются и *********)
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10.03.2022 18:53 Ответить
Нема їм місця в Україні, або в Мокшандію, або в землю.
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10.03.2022 18:54 Ответить
Уй там. Це на кацапердії "*****". А в Україні - мальовничі куточки.
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10.03.2022 19:13 Ответить
Їх уже й на метал порізали.
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10.03.2022 18:54 Ответить
"Топляков" у полон не брати!
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10.03.2022 18:55 Ответить
Колонна это хорошо. А где мясо ? Хоть бы одного увидеть.
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10.03.2022 18:55 Ответить
та там в кабинах горелое
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10.03.2022 18:56 Ответить
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10.03.2022 18:55 Ответить
бережи вас Боженька
(і допомагай...)
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10.03.2022 19:09 Ответить
Это в Черниговской области пару дней назад. Даже было видео где оператор называет населенный пункт.
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10.03.2022 18:55 Ответить
Хто підкаже, що це за бойовий павук був у кацапів?

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10.03.2022 18:56 Ответить
Это был когда-то ЗРК Оса
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10.03.2022 18:56 Ответить
Он ремонту подлежит?
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10.03.2022 19:07 Ответить
на металлолом
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10.03.2022 19:10 Ответить
так, трохи підфарбувати тіки
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10.03.2022 19:11 Ответить
попадания не было, оно так и приехало, просто экипаж бросил
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10.03.2022 20:18 Ответить
Та де там!
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10.03.2022 19:16 Ответить
Просто талію втратила оса
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10.03.2022 19:22 Ответить
зрк ОСА 10м
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10.03.2022 18:57 Ответить
Кракен.
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10.03.2022 18:59 Ответить
взагалі-то більше схоже на тзмку до оси
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10.03.2022 19:07 Ответить
Бойові підараси!
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10.03.2022 19:39 Ответить
Десептикон какой-то
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10.03.2022 20:10 Ответить
шось не похоже что по ним кто то стрелял...скорее они застряли и бросили технику...а наши слили солярку и подожгли
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10.03.2022 18:56 Ответить
да ты шо у 80ки бочина нах выгорела и почему-то башню развернуть успел
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10.03.2022 18:58 Ответить
Да и вообще ихтамнет. А Оса так и приехала в Украину, в виде металлолома.
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10.03.2022 19:04 Ответить
мурза там хрень с бтера валяется то система против радио взрывных фугасов а тут огневой в во весь рост конвойный взвод всё ***** они не обучаемые
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10.03.2022 19:09 Ответить
Ждали снизу и сверху, а прилетело справа. И где-то русские танкисты бросят еще пару танчиков, бо топлива йок.
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10.03.2022 19:12 Ответить
так там же ракеты были внутри...когда подожгли, они и повзрывались
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10.03.2022 19:12 Ответить
это с гей тусы орков рпг в башню и у зсу транспортёр
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10.03.2022 19:12 Ответить
Вася, значит за нас сама земля, природа не хочет пропустить лжебратьев и нам помогает. Слава Украине!
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10.03.2022 19:09 Ответить
Окуєть, мля!
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10.03.2022 18:57 Ответить
распаковка лута от кацапов - доставляет https://twitter.com/i/status/1501957170157568011
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10.03.2022 19:03 Ответить
100 відсотково з заходу хлопці
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10.03.2022 19:15 Ответить
ой мля ой не повезло наши там маталыгу и т 72 б залутали и вот что в маталыге армия мародёров
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10.03.2022 19:17 Ответить
я ж говорив..то дич..орки..якшо воно в селі в своєму )(уйлостані на дорозі асфальту не бачило та освітлення, то шо можна казати
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10.03.2022 19:32 Ответить
русня смародерила хп шный лазерный принтер. падлюки, явно у мирных скарб смародерили.
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10.03.2022 19:41 Ответить
Слава ЗСУ!!! А де трупаки?
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10.03.2022 19:04 Ответить
сча будут -вот устал на Киев бежать
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10.03.2022 19:19 Ответить
то на парад зібрався.па Крєщатіку, а попав до чорта в пекло
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10.03.2022 19:34 Ответить
рузький чудо вытязь прилег отдохнуть, на веки вечные. или от боярки на службе сгорел.
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10.03.2022 19:42 Ответить
https://youtu.be/9tuvUKx1_1E

Песня: Вставай, народ Украинский
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10.03.2022 19:06 Ответить
ору пёрли кацы пушко нету у них пушко
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10.03.2022 19:15 Ответить
152 мм Мста-Б
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10.03.2022 19:26 Ответить
Ні це 122 ка
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10.03.2022 19:31 Ответить
СТОП *****!!!

Ви подивіться скільки наше ВСУ і тероборона спалили *****вської техніки,а ***** всеодно пре і пре.
Але кінец не загорами.Ще два тижні і буде по всьому.
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10.03.2022 19:24 Ответить
Вот красавчики эти Китайцы респект и уважение им, будет хит сезона

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10.03.2022 19:42 Ответить
😁😂
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10.03.2022 19:58 Ответить
каждый такой раздолбленый караван стоит больше чем мордовские танки. т.к. без него эти танки очень быстро бросаются в поле а удмурты сливая остатки в бмп ху собираются в кучу и тикают.
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10.03.2022 19:48 Ответить
О москаляки радио фугасов боятся глушилками начали пользоваться!Подкину им грусти надеюсь кломент прочитают наши военные.
Для дистанционного подрыва фугасов при работающем РЕБ генераторе эффективно производить подрыв по лазерному лучу.
Передающий блок собирается из лазерной указки+ оптический прицел+ тренога+выносная кнопка лазерной указки.
Блок подрыва

Дистанционный выключатель света на основе лазера

Эта простая схема дистанционного выключателя построена на таймере NE555. В качестве управляющего элемента использована лазерная указка. Эта схема была опробована в работе с расстояния 50 метров и показала хорошие результаты. По большому счету дальность действия зависит от мощности и качества самого лазера. Электрическая схема дистанционного выключателя на рис.1



При наведении лазерного луча на фоторезистор U1 происходит включение нагрузки через электромагнитное реле, а при фокусировке лазерного луча на фоторезистор U2 - выключение.
Дальше к +- провода и сам фугас.

Данный прибор полностью не чувствителен к средствам РЕБ,быстро устанавливается на месте,собирается в любой радио мастерской,позволяет работать на дистанции 1000+метров.
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10.03.2022 20:18 Ответить
 
 