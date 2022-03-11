В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские защитники разгромили российскую колонну снабжения в Черниговской области 7 марта.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов..
"За эту операцию следует давать Героя Украины. Образцовый разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ".
Как установил Дмитрий Путята, колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом – 4 БТР-80 и зенитно-ракетный комплекс Оса-АКМ. Вся колонна была уничтожена, вероятно, в районе села Колесники", - написал Бутусов.
"Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла серьезный ущерб наступательным операциям российских войск", - подчеркнул журналист.
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+68 Yan Pastars
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+38 Шимус
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Пожалуйста, подождите...
хтось бачив, хтось не бачив.
орки взагалі, для підняття духу мокшам, показують свою підбиту техніку як нашу.
а вата хаваєт...
(і допомагай...)
Песня: Вставай, народ Украинский
Ви подивіться скільки наше ВСУ і тероборона спалили *****вської техніки,а ***** всеодно пре і пре.
Але кінец не загорами.Ще два тижні і буде по всьому.
Для дистанционного подрыва фугасов при работающем РЕБ генераторе эффективно производить подрыв по лазерному лучу.
Передающий блок собирается из лазерной указки+ оптический прицел+ тренога+выносная кнопка лазерной указки.
Блок подрыва
Дистанционный выключатель света на основе лазера
Эта простая схема дистанционного выключателя построена на таймере NE555. В качестве управляющего элемента использована лазерная указка. Эта схема была опробована в работе с расстояния 50 метров и показала хорошие результаты. По большому счету дальность действия зависит от мощности и качества самого лазера. Электрическая схема дистанционного выключателя на рис.1
При наведении лазерного луча на фоторезистор U1 происходит включение нагрузки через электромагнитное реле, а при фокусировке лазерного луча на фоторезистор U2 - выключение.
Дальше к +- провода и сам фугас.
Данный прибор полностью не чувствителен к средствам РЕБ,быстро устанавливается на месте,собирается в любой радио мастерской,позволяет работать на дистанции 1000+метров.