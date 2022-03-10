Хирург Дмитрий Ганич остался один проводить операции в Попасной. Ему помогает только одна медсестра. ФОТОрепортаж

Заведующий хирургическим отделением Попасной в Донецкой области Дмитрий Ганич остался сам проводить операции. Ему помогает только одна медсестра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Попасная.City.

"Дмитрий Валериевич Ганич – зав. хирургического отделения больницы Попасной. До 5 марта в больнице еще был медперсонал. Но после этого он остался делать операции с одной медсестрой.

Этот отважный человек до сих пор оказывает медицинскую помощь в боевых условиях, делает перевязки и мелкие операции, а также выполняет функции завхоза", - пишет издание.

Чтобы уберечь дорогостоящее оборудование и увеличить шансы сохранить жизнь, удалось набрать 26 мешков песка и заложить окна возле комнаты, где проводятся операции. В этом помогли небезразличные:

"В этом сильно помогли два смелых парня Александр Чемрат и Андрей Ткаченко. Они во время подвоза попали под обстрел. А Николай Дульнявка также помогал на месте тушения пожара, когда в больницу 9 марта попал снаряд и на его ликвидацию прибыла бесстрашная пожарно-спасательная команда № 30".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты расстреляли санитарный автомобиль ВСУ в Донецкой области. ВИДЕО



