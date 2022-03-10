27 февраля ВСУ под Херсоном уничтожили российского майора Бурлакова. ФОТО

ВСУ уничтожили майора российской армии Андрея Бурлакова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это подтверждает российская пресса.

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Сообщается, что майор гвардии Бурлаков Андрей Петрович, заместитель начальника штаба разведки – начальник разведки полка, был убит Вооруженными силами Украины 27 февраля, когда он в составе оккупационной армии пытался захватить аэропорт Херсона.