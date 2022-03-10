27 февраля ВСУ под Херсоном уничтожили российского майора Бурлакова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ уничтожили майора российской армии Андрея Бурлакова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это подтверждает российская пресса.
Сообщается, что майор гвардии Бурлаков Андрей Петрович, заместитель начальника штаба разведки – начальник разведки полка, был убит Вооруженными силами Украины 27 февраля, когда он в составе оккупационной армии пытался захватить аэропорт Херсона.
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Певно путлєр, проживаючи у Німеччині, ще тоді запав на Гітлера.