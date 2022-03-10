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27 февраля ВСУ под Херсоном уничтожили российского майора Бурлакова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ уничтожили майора российской армии Андрея Бурлакова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это подтверждает российская пресса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с пониманием примет капитуляцию России, - Резников

Сообщается, что майор гвардии  Бурлаков Андрей Петрович, заместитель начальника штаба разведки – начальник разведки полка, был убит Вооруженными силами Украины 27 февраля, когда он в составе оккупационной армии пытался захватить аэропорт Херсона.

27 февраля ВСУ под Херсоном уничтожили российского майора Бурлакова 01
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Топ комментарии
+70
У них у всех парадная форма какая-то нацистская. ******** кацапы совсем.
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10.03.2022 19:55
+39
На нашего Киву похож..

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10.03.2022 19:57
+17
Слова мого сина; "Не здивуюся, якщо згодом виявиться, що у путлєра є капище Гітлера, на якого він потайки молиться." А зараз в Україні Пу вирішив здійснити жертвоприношення. Хай себе принесе в жертву, нацист сраний.
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10.03.2022 20:01
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У них у всех парадная форма какая-то нацистская. ******** кацапы совсем.
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10.03.2022 19:55 Ответить
Якась еклектика.
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10.03.2022 20:00 Ответить
фу!!!!! ну и набегалась я.... за этой харей!!!!! сказала--- пуля влетая в лобешник.... Баранова... который стал покойником....
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10.03.2022 21:01 Ответить
Слова мого сина; "Не здивуюся, якщо згодом виявиться, що у путлєра є капище Гітлера, на якого він потайки молиться." А зараз в Україні Пу вирішив здійснити жертвоприношення. Хай себе принесе в жертву, нацист сраний.
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10.03.2022 20:01 Ответить
вже є..можете самі загуглити..і називається Храм Оружія..там зберігаеться фуражка Адольфа а сходи виплавлені з німецьких танків
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10.03.2022 20:07 Ответить
на самом деле есть - это такая церква из чёрного кирпича, и там в ней под горельефом двадцати восьми святых великомучеников-панфиловев под стеклом какие-то кальсоны алоизыча хранятся.
Странно, что Вы не знаете.
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10.03.2022 20:12 Ответить
Нахера мені мізки засмічувати?!
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10.03.2022 20:16 Ответить
Я не Ваш син, щоби засмічувати Вам мізки капищами гітлера. Ви самі це сміття сюди принесли, і я з Bob Fayn Вам відповіли.
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10.03.2022 20:23 Ответить
ПНХ.
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10.03.2022 20:26 Ответить
прийми заспокійливе.
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10.03.2022 20:29 Ответить
Черная - потому, что толерантная. А еще там ******** кучкуются - полная толерантность!
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11.03.2022 12:40 Ответить
Их форма такая же жалкая пародия на немецкую как и их вяликая армия пародия на Вермахт.
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10.03.2022 20:05 Ответить
Согласен что они пытаются копировать Вермахт во всем... но слабо получается... что с формой, что с броском мангуста.
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10.03.2022 20:08 Ответить
На 14 день войны Гудериан уже брал Брест, а эти берут кур в курятниках.
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10.03.2022 20:09 Ответить
брест був взятий в перший день війни. Мінськ і Ріга - на сьомий. На чотирнадцятий дійшла черга смоленська і пскова
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10.03.2022 20:44 Ответить
Брест частини Вермахта взяли 14 вересня 1939 року, потім був парад РСЧА та Вермахта і по Пакту Молотова Рібентропа німці віддали його більшовикам, а другий раз німці його брали 22 червня 1941 року
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10.03.2022 21:01 Ответить
и пушки 88 у кацапов нет и не предвидится
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10.03.2022 21:47 Ответить
как у лакеев)))
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10.03.2022 20:11 Ответить
Почта Росии ..не шутка
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10.03.2022 20:16 Ответить
ХВОРМА ЯЛЯ СС КАЦАПСТАН!
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10.03.2022 20:25 Ответить
Туди цапу й дорога!
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10.03.2022 19:56 Ответить
Всі лисі,страшні,тільки рогів не вистачає.
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10.03.2022 19:57 Ответить
У них роги на парадних шоломах.
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10.03.2022 20:02 Ответить
На нашего Киву похож..

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10.03.2022 19:57 Ответить
Вылетые орки.
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10.03.2022 20:23 Ответить
на за .. лу.. пу ,он похож кем и являлся
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10.03.2022 20:27 Ответить
Так он получается, уже посетил концерты кабздона, алексанрова и задорнова. И его уже даже подлечила дохтур лиза.
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10.03.2022 19:57 Ответить
на концерт к кобзону
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10.03.2022 19:57 Ответить
Орк.
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10.03.2022 19:58 Ответить
Кобзон по три концерта в день даёт.
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10.03.2022 19:58 Ответить
А что у них за дебильная парадная форма со стоячими вопотничками..как при Сталине была? Павлины куевы.
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10.03.2022 19:58 Ответить
это копия совковой образца 45 года, только пошитая китайцами. можете посмотреть съемки параденмарша на крысной площадке.
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10.03.2022 20:01 Ответить
кива! узнайош брата колю?!
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10.03.2022 19:59 Ответить
Убить надо ВСЕХ кацапских оккупантов ...и мы убьём .
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10.03.2022 19:59 Ответить
щось мені та хворма нагадує...
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10.03.2022 20:02 Ответить
Форма у фріців гарна. Москалі запали.
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10.03.2022 20:07 Ответить
Так запали, шо аж вкрали.
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10.03.2022 20:10 Ответить
Вони все в них вкрали.
Певно путлєр, проживаючи у Німеччині, ще тоді запав на Гітлера.
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10.03.2022 20:12 Ответить
Про попереднього такого, що теж був у потєшній формі, хтось з коментаторів тут написав: "Походу косплєїл Котовского" 😂
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10.03.2022 20:02 Ответить
подох шакал !
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10.03.2022 20:04 Ответить
Штурмбаннфюрер.
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10.03.2022 20:09 Ответить
собаці собача смерть
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10.03.2022 20:09 Ответить
Совпадение? Не думаю.


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10.03.2022 20:11 Ответить
Все збігається, окрім морди лапотної.
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10.03.2022 20:13 Ответить
Форма у вермахта була від Hugo Boss.
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10.03.2022 20:20 Ответить
Какое совпадение? Лысый из Браззерс что ли?)
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10.03.2022 21:10 Ответить
кнопочку "показати весь комнтар" нажми и увидишь какой там браззерс
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10.03.2022 21:17 Ответить
Ja-ja!
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11.03.2022 12:41 Ответить
які ж в них дегенератівні морди.... одна ізвіліна і та від топора
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10.03.2022 20:14 Ответить
Злупа з вухами.
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10.03.2022 20:20 Ответить
ЗДОХЛО ЩЕ ОДНА ПАДАЛЬ!
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10.03.2022 20:23 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!
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10.03.2022 20:24 Ответить
земля бетоном ***** ватная- Слава Украине ,Слава ЗСУ !!!
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10.03.2022 20:24 Ответить
Форма эсесовская
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10.03.2022 20:27 Ответить
тот кто эти петлицы придумал на воротнике - имеет своеобразное чувство юмора
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10.03.2022 20:47 Ответить
Гори в пеклі, лайно.
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10.03.2022 21:02 Ответить
 
 