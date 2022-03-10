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Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские войска продолжают обстреливать Мариуполь.

Последствия обстрела были опубликованы в сети, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 01
Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 02
Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 03
Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 04
Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 05
Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 06
Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 07
Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 08
Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками 09

Також читайте: Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов. ФОТО
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Топ комментарии
+24
Пленных кацапов в цепи и на уборку территории и расчистку завалов. А не в пиджаки их рядить и по телеку показывать на конференциях.
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10.03.2022 21:16
+10
Сам то як ватний. Маріуполь є і буде містом Героєм України
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10.03.2022 21:21
+9
Победили "фашистов".....
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10.03.2022 21:14
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Победили "фашистов".....
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10.03.2022 21:14 Ответить
Сволота Зюганов: "В Україні ми рятуємо російську цивілізацію... "

"Рятуєте" всю Україну, тому й розпочали свій "порятунок" саме з т.зв."новоросії"?

"Рятувати" Західну Україну... якось забзділи...

Вони думали.що в України немає , рівної РФ армії.
А виявилось, що ВСЯ нинішня Україна і є її армією!

Тому й дико прорахувалится , бо нині ВСЯ Україна вже стала "західною" за патріотичністю і менталітетом!..

За іронією долі, - рашисти й прокомуністи, саме на землях нинішньої всієї і вже "озахіднілої" України, археологи будуть викопувати ваші погані костомахи.. досліджуючи де і як загинула "російська цивілізація"...
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10.03.2022 22:04 Ответить
Пленных кацапов в цепи и на уборку территории и расчистку завалов. А не в пиджаки их рядить и по телеку показывать на конференциях.
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10.03.2022 21:16 Ответить
Не, в цепи нельзя, общество защиты животных завопит)
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10.03.2022 21:22 Ответить
Надо просто цепи назвать "механическим сдерживателем агресивного поведения"! Подобно, как соплежуйная эуропа применяет новояз в последнее всремя. )))
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11.03.2022 11:33 Ответить
А тим часом колонна фур з Німеччині до Мордору https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM - типу гуманітарка
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10.03.2022 21:18 Ответить
Зачем Мордору гуманитарка?
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10.03.2022 21:29 Ответить
А про гумконвої до лугандона не пам'ятаєте?
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10.03.2022 21:32 Ответить
мариуполь город ватный,а таблетки от "узкого мира" выглядят так...к сожалению ватники только так излечиваются...очень надеюсь,что излечились
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10.03.2022 21:19 Ответить
Сам то як ватний. Маріуполь є і буде містом Героєм України
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10.03.2022 21:21 Ответить
шо ти мені,як піонер,лозугнами клацаеш?місто українське,але місто ватне!будуть вибори і подивимось наскільки вони героічні...хоча опзж вже в минулому,то вони мабудь к зебілам побіжуть
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10.03.2022 21:36 Ответить
Не перигибай Братка!,тут все Украинцы!что было то было!
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10.03.2022 21:40 Ответить
та я вже не маленький-все на майбунє намагаюсь дивитися!сам із подібного міста(Кривий Ріг)-поки те що бачу мені подобається-настрій бойовий!але ватой ще тхне...
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10.03.2022 21:45 Ответить
Вата скоро перегорит
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10.03.2022 21:49 Ответить
Реально фото Припяти из Сталкера, только там оно три десятка лет само разваливалось, а тут в несколько дней кацапня разнесла.
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10.03.2022 21:25 Ответить
ужас
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10.03.2022 21:36 Ответить
Подождите .... Азов, это батальон или Армия? Если это батальон, то в этом каждом разваленном здании сколько бойцов "окопалось", один?
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10.03.2022 21:37 Ответить
Я подумав який сьогодні день тижня і що ви думаєте, а *** його знає, знаю що 10 березня.
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10.03.2022 21:39 Ответить
Зі мною так на минулому тижні було. У четвер вважав, що ще середа.
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10.03.2022 21:47 Ответить
Единственное "хорошее" - после зачистки завалов вместе советской архитектуры можно будет построить здания отвечающие современным требованиями. Без "обвески" кондиционеров снаружи.
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10.03.2022 23:19 Ответить
Прекратите вешать табличку "Дети" на лобовое стекло. Для кацапов это мишень.
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11.03.2022 20:33 Ответить
 
 