"Азов" после боя в Киевской области захватил трофейные документы войск РФ. ПЕРЕЧЕНЬ ОККУПАНТОВ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
После успешных ударов ОПСН ВСУ "Азов" и 72 бригады по танковой колонне войск РФ во время боя в Броварском районе Киевской области нашим бойцам удалось получить документы уничтоженных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Нацкорпус".
Среди документации, в частности, список личного состава 2 танкового взвода 3 танковой роты 1 танкового батальона в/ч 93992.
Как свидетельствуют данные из открытых источников, к в/ч 93992 приписан 6-й танковый полк (г. Чебаркуль, Челябинской области) с почетным названием "Львовский" 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ.
Список личного состава и данные родственников российских оккупантов:
Ст. лейтенант Кобзарь Дмитрий Андреевич, 31.08.1995 р.н. (Мать: Кобзарь Светлана Валентиновна, отец: Кобзарь Андрей Павлович)
Рядовой Зайцев Євгений Викорович, 23.11.1999 р.н. (Мать: Турманова Елена Викторовна, сестра: Зайцева Ирина Викторовна, г. Копейск, ул. Томская, 17, кв. 11).
Рядовой Малышенко Иван Владиславович, 31.07.1999 р.н. (Мать: Малишенко Елена Владимировна, Томская обл., с. Каргасок, ул. Герасимова, 116, кв. 7).
Ст. сержант Иванов Владимир Николаевич, 30.07.1991 р.н. (Жена: Иванова Катерина Юрьевна, г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 4, кв. 13).
Рядовой Квашнин Алексей Сергеевич, 30.03.2001 р.н. (Мать: Квашнина Ирина Александровна, отец: Квашнин Сергей Иванович, Курганская обл., с. Сетовное, ул. Центральная, 66, кв. 2).
Рядовой Косарев Владислав Александрович, 04.06.2001 р.н. (Мать: Байкалева Оксана Викторовна, Байков Сергей Александрович, Свердловская обл.)
Сержант Манасов Алим Аманбаевич, 26.08.1997 р.н. (Мать: Манасова Улболсин Адилбековна, Манасов Аманбай, Оренбургская обл. пос. Светлый, ул. Орская, 2)
Рядовой Грипас Егор Антонович, 12.09.1999 р.н. (Мать: Иванова Надежда Николаевна, Грипас Антон Павлович, Челябинская обл., с. Казанцево, ул. Ленина, 20).
Мл. сержант Лохматов Данила Сергеевич, 06.10.2002 (Мать: Лохматова Алсу Равшановна, отец: Лохматов Сергей Анатольевич, г. Саратов, ул. Батавина, 13в, кв.108).
Ефрейтор Смирнов Дмитрий Алексеевич, 22.01.2000 г.р. (Мать: Смирнов Андрей Алексеевич, Смирнова Ольга Николаевна, Томская обл., ДМП "Жемчужина", ул. Алексеева, 3).
Ст.сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 г.р. (Жена: Артамонова Евгения Сергеевна, г.Чебаркуль, ул. Ленина, 44а, кв.58. Мать: Артамонова Наталья Михайловна, Тюменская обл., г. Муравленко, ул. Нефтяников, 17, кв. 2).
Рядовой Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 г.р. (Отец: Михайлов Александр, респ. Татарстан, г. Казань, пос. Нагорный, ул. Куркачинская, 32, кв.1)
Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (г.Чебаркуль, ул. Мира, 25а, кв. 11)
Рядовой Мартыненко Александр Денисович 03.11.2001 (г. Чебаркуль, ул. Ленина, 21, кв. 19)
Рядовой Сиразетлинов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.
Нацкорпус просит находить родственников оккупантов в соцсетях и требовать, чтобы их сыновья-убийцы убирались из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про шпигуна з Харкова.
"Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації - відзначити в електронному вигляді координати розташування об'єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об'єкт).
Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тис. грн.
1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об'єктів.
От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім'ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага - 40 тис. грн… ціна тварюки в базарний день. Ця недолюдина затримана нашими органами. Відповість за все"
О, а кажуть скрєпи там за традиційні цінности лише і проти геїв
******** подай патроны емае, 21 век))
У нас здесь на ДИЮ гонят, да не гоните это ж уровень по сравнению с ПАРАШЕЙ
Д@біли, бл@!