"Азов" после боя в Киевской области захватил трофейные документы войск РФ. ПЕРЕЧЕНЬ ОККУПАНТОВ

После успешных ударов ОПСН ВСУ "Азов" и 72 бригады по танковой колонне войск РФ во время боя в Броварском районе Киевской области нашим бойцам удалось получить документы уничтоженных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Нацкорпус".

Среди документации, в частности, список личного состава 2 танкового взвода 3 танковой роты 1 танкового батальона в/ч 93992.

Как свидетельствуют данные из открытых источников, к в/ч 93992 приписан 6-й танковый полк (г. Чебаркуль, Челябинской области) с почетным названием "Львовский" 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ.

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Список личного состава и данные родственников российских оккупантов:

Ст. лейтенант Кобзарь Дмитрий Андреевич, 31.08.1995 р.н. (Мать: Кобзарь Светлана Валентиновна, отец: Кобзарь Андрей Павлович)

Рядовой Зайцев Євгений Викорович, 23.11.1999 р.н. (Мать: Турманова Елена Викторовна, сестра: Зайцева Ирина Викторовна, г. Копейск, ул. Томская, 17, кв. 11).

Рядовой Малышенко Иван Владиславович, 31.07.1999 р.н. (Мать: Малишенко Елена Владимировна, Томская обл., с. Каргасок, ул. Герасимова, 116, кв. 7).

Ст. сержант Иванов Владимир Николаевич, 30.07.1991 р.н. (Жена: Иванова Катерина Юрьевна, г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 4, кв. 13).

Рядовой Квашнин Алексей Сергеевич, 30.03.2001 р.н. (Мать: Квашнина Ирина Александровна, отец: Квашнин Сергей Иванович, Курганская обл., с. Сетовное, ул. Центральная, 66, кв. 2).

Рядовой Косарев Владислав Александрович, 04.06.2001 р.н. (Мать: Байкалева Оксана Викторовна, Байков Сергей Александрович, Свердловская обл.)

Сержант Манасов Алим Аманбаевич, 26.08.1997 р.н. (Мать: Манасова Улболсин Адилбековна, Манасов Аманбай, Оренбургская обл. пос. Светлый, ул. Орская, 2)

Рядовой Грипас Егор Антонович, 12.09.1999 р.н. (Мать: Иванова Надежда Николаевна, Грипас Антон Павлович, Челябинская обл., с. Казанцево, ул. Ленина, 20).

Мл. сержант Лохматов Данила Сергеевич, 06.10.2002 (Мать: Лохматова Алсу Равшановна, отец: Лохматов Сергей Анатольевич, г. Саратов, ул. Батавина, 13в, кв.108).

Ефрейтор Смирнов Дмитрий Алексеевич, 22.01.2000 г.р. (Мать: Смирнов Андрей Алексеевич, Смирнова Ольга Николаевна, Томская обл., ДМП "Жемчужина", ул. Алексеева, 3).

Ст.сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 г.р. (Жена: Артамонова Евгения Сергеевна, г.Чебаркуль, ул. Ленина, 44а, кв.58. Мать: Артамонова Наталья Михайловна, Тюменская обл., г. Муравленко, ул. Нефтяников, 17, кв. 2).

Рядовой Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 г.р. (Отец: Михайлов Александр, респ. Татарстан, г. Казань, пос. Нагорный, ул. Куркачинская, 32, кв.1)

Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (г.Чебаркуль, ул. Мира, 25а, кв. 11)

Рядовой Мартыненко Александр Денисович 03.11.2001 (г. Чебаркуль, ул. Ленина, 21, кв. 19)

Рядовой Сиразетлинов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.

Нацкорпус просит находить родственников оккупантов в соцсетях и требовать, чтобы их сыновья-убийцы убирались из Украины.

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