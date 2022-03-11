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Последствия авиаудара войск РФ по Днепру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 11 марта войска РФ нанесли три авиаудара по Днепру. Пока известно об одном погибшем лице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС
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Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=Ox-3*******&t=3s&ab_channel=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81
Нато НЕ ЗОБОВ"ЯЗАНЕ захищати незалежність сторонніх країн.
Україна не вступила у НАТО ,коли була можливість.. подякуємо за це
1)у першу чергу ПАЦИФІСТИЧНОМУ Народу до 2014 р.
вступу до НАТО як джерела безпеки надали перевагу листопаді 2015 р. - 46%
2)путінській "підстилці" Тимошенко,котра саботувала вступ будучи Прем"єром...
Україна могла би вже бути членом НАТО, якби Тимошенко підтримала Ющенка в боротьбі за ПДЧ
Юлія Тимошенко, на посаді прем'єр-міністра України у 2008 році, видумувала якусь міфічну "Систему європейської безпеки".
Так что вэлкам на курсы в ПВЗРКУ.
А их дадут задаром. они стоили миллион баксов штука.
Крылатые ракеты летят с их корабликов в Черном море, не достаем, с Белоруссии, ударь по ним Точкой , батька , гад, влезет в войну. ОН с вовой просто ждет этого.
Чего нет у нас , нужно срочно купить, а для этого все копейки отдавать армии. каждая улица должна купить свой Джавелин и стингер.
-товаріщь Сталін разведка передает ,что сіли немецкіх войск блізко подошлі к украіно-польской і белорусской граніце
- на провокаціі не поддавацца .товаріщ Сталін свято веріт в Акт Молотова-Рібентропа(Будапештський-мемарандум)
2022 рік відмотайте назад новини на Цензорі найдіть заявку Данілова щодо неймовірності нападу російсько-фашистських військ
2 світова створення антигітлеровської коаліції . Ленд-Ліз ..всі заводи і населення були знищені .або перевезені за Урал (важайте що це Західна Україна в нашу війну)
відкриття другого фронту в Нормандії
2022 рік санкції проти росії .допомога Заходу Україні озброєнням .Вважаю що це Ленд-Ліз-2
1945 Дєнь пабеди та рік боротьба сил НКВД проти ОУН-УПА до 1956 року
аналізуючи теперішній час якщо будети боятись створювати картинку для путіна -де в кожного українця в руках автомат ...і маючи майже 2 місяця до вторгнення не замінувати північний східний та південний кордони України -дали змогу ворогу просунутись в Україну .Але вже пізно про це писати ,але це вже було
Дійсно США і ЄС попереджали про можливий наступ росії, а наші можновладці несприймали ці заяви(
На південному напрямку ворог узагалі майже не відчув супротиву.
Незрозуміла ситуація з АЕС у Енергодарі , наше Міноборони заявило, що при обороні станції з нашої сторони загинуло 3 бійця, так це трагедія, але що це означає, що стратегічний об'єкт охороняло 15-20 чоловік з автоматами, нуу це просто смішно, що це саботаж, відсутність резервів незрозуміло (
Пора Европе напомнить , что раша - ТЕРРОРИСТ
Нужны радиотехнические войска с их дальним обнаружением, СРЦ комплексов С-200, 300 с переводом целеуказания на БУКи и много БУКов. Он держит зонтик поражения 30-35 км. Нужна отлаженность єкипажей , много экипажей для круглосуточного боевого дежурства.
Грубо . Ждем , сообщили , перешли в боевой режим, обнаружили , захватили. цель идет 250 в секунду, ваша ракета 900. за сколько секунд они вместе сожрут 30 км ?На наш зонтик есть 2минуты и цель ушла. Но случайный ФЕРМЕР в поле с Иглой, Стингером её может снять.
Может я ошибаюсь. почти 71, сидел в СНР-75, тренировался, потом КУБ в партизанах галопом, видел БУКи, рядом стоял