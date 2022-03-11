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война (46746) Ирпень (359) обстрел (20144) спутник (204) Чернигов (793) Гостомель (90)

Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Maxar Technologies обнародовала новые фото со спутников, показывающих масштаб разрушений возле Киева и Чернигова.

В Чернигове зафиксированы пожары в промышленной зоне, а также задокументированы пожары на хранилище топлива в Гостомеле, северо-западнее Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 01

Техника и войска развернуты в Озерах, к северо-востоку от аэропорта "Антонов", Украина, 10 марта.

Также читайте: Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту "Антонова". ФОТО

Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 02

Колонна автомобилей ждет у моста через реку Ирпень, Ирпень, под Киевом.

Также читайте: При эвакуации из Ирпеня люди вброд переходили реку. ФОТО


Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 03

В Гостомеле виден южный конец аэропорта "Антонов" и пожар на складе горючего.


Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 04

Техника и войска развернуты на деревьях на Лубянке, северо-западнее аэропорта Антонова, Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!": Мэр Маркушин получил предложение сдать город. ФОТО


Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 05

Крупный план пожара в промышленной зоне на юге Чернигова, Украина.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Великобританія воювала з німцями коли ще Сталін з ними цілувався
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11.03.2022 08:01
+12
там не все так просто .Открыли второй фронт в СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ .А война в Греции и Италии ,а в Африке ,а на Тихом Океане ???
Это все было ЗАДОЛГО до 06 06 1944
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11.03.2022 07:50
+6
Не пишіть дурниць. Велика Британія оголосила війну Гітлеру задовго до 22 липня 41. США почали бойові дії на Тихому океані в 41 році та знищили військового потенціалу Германіі в десятки разів більше ніж "Совьєтьскій Союз".
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11.03.2022 08:11
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Правила форума Совет форумчан
США боятся давать самолеты ? Это стратегическая ошибка с их стороны
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11.03.2022 07:37 Ответить
Сьогодні пустий луцький аеродром бомбили. Мабуть, щоб польські літаки не сіли.
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11.03.2022 07:44 Ответить
не надо стесняться говорить что это ошибка сцыкливого козака Байды и его левацкой шоблы
ничего дайте срок погоним их вслед ща русским корабле
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11.03.2022 07:45 Ответить
Они и не собираются ничего давать, нас используют. Тупо, банально используют.
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11.03.2022 16:14 Ответить
по ЖД Білорусі перевозяться--В полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся
главные части ракет "Точка-У",

реактивные снаряды РСЗО "Град",

реактивные снаряды "Смерч";

квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
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11.03.2022 07:44 Ответить
спс товаришу Черчилю та рузвельту які на 3 року війни коли вже радянські війська віджали Сталінград створили другий фронт
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11.03.2022 07:45 Ответить
там не все так просто .Открыли второй фронт в СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ .А война в Греции и Италии ,а в Африке ,а на Тихом Океане ???
Это все было ЗАДОЛГО до 06 06 1944
показать весь комментарий
11.03.2022 07:50 Ответить
Великобританія воювала з німцями коли ще Сталін з ними цілувався
показать весь комментарий
11.03.2022 08:01 Ответить
Не пишіть дурниць. Велика Британія оголосила війну Гітлеру задовго до 22 липня 41. США почали бойові дії на Тихому океані в 41 році та знищили військового потенціалу Германіі в десятки разів більше ніж "Совьєтьскій Союз".
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11.03.2022 08:11 Ответить
Дурню, коли Велика Британія воювала з Німеччиною, ссср був ще найліпшим її союзником. Та вітав Гітлера з захопленням Парижу. А згодом були величезні битви ув Африці щоб не дати Німеччині доступу до нафти. Тому до дупи ваші совецкі кліше.
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11.03.2022 08:13 Ответить
В сталинграде сдалось 74 тысячи немец в плен а в Тунисе в ту же весну 43 го сдались в плен 270 тысяч немцев
Американцы воевала и в Африке и в Атлантике и втихоокеанском регионе
а где совок ещё воевал кроме своей территории
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11.03.2022 09:03 Ответить
коли скабєєва покаже картинку для лаптєногих .що в кожного українця в руках автомат та РПГ - прийдеться чекати коли в них скінчаться ракети
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11.03.2022 07:50 Ответить
Не хочуть США розпочинати Третю Світову не за планом - за планом Третя Світова повинна відбутись між Ізраелем і Іраном, про це є гарні свідчення, до недавна були у Британському музеї, як і про плани і мету двух Світових війн - створення комуністичної країни Радянського союзу з росповсюдженням комунізму по світу і створення держави Ізраіль.
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14.03.2022 11:08 Ответить
 
 