Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине
Maxar Technologies обнародовала новые фото со спутников, показывающих масштаб разрушений возле Киева и Чернигова.
В Чернигове зафиксированы пожары в промышленной зоне, а также задокументированы пожары на хранилище топлива в Гостомеле, северо-западнее Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
Техника и войска развернуты в Озерах, к северо-востоку от аэропорта "Антонов", Украина, 10 марта.
Колонна автомобилей ждет у моста через реку Ирпень, Ирпень, под Киевом.
В Гостомеле виден южный конец аэропорта "Антонов" и пожар на складе горючего.
Техника и войска развернуты на деревьях на Лубянке, северо-западнее аэропорта Антонова, Украина.
Крупный план пожара в промышленной зоне на юге Чернигова, Украина.
Топ комментарии
+18 az az b80220ec
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+12 Andrey Shevchenko f5154a7a
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+6 Igor Balatsky
показать весь комментарий11.03.2022 08:11
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ничего дайте срок погоним их вслед ща русским корабле
главные части ракет "Точка-У",
реактивные снаряды РСЗО "Град",
реактивные снаряды "Смерч";
квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
Это все было ЗАДОЛГО до 06 06 1944
Американцы воевала и в Африке и в Атлантике и втихоокеанском регионе
а где совок ещё воевал кроме своей территории