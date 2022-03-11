11 592 25
Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Бомбардировки и обстрелы со стороны войск РФ по гражданской инфраструктуре Чернигова привели к полному разрушению стадиона им. Ю.Гагарина и дома музея украинских древностей Василия Тарновского.
Соответствующие фото опубликовал местный портал "Высокий вал", сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, повреждено также здание местной библиотеки.
Топ комментарии
+23 Ki.m.
показать весь комментарий11.03.2022 09:45
+21 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий11.03.2022 09:43
+12 jklpqrs
показать весь комментарий11.03.2022 09:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я прошу духів наших предків допомогти нам.
Я згадувала про Вас, журилася, що, може, щось сталося. Рада Вас бачити.
Що Вам сказати ...
Сліз з 2014 у мене вже нема. Запеклося все. Звичайно, навертаються на очі, але так сплакуватися, як тоді, на початку - вже ні.
Мені страшенно болить, що це - черговий геноцид українського народу і українців цинічно і відкрито знищують у 21-му столітті лише за те, що вони хочуть жити у своїй країні.
Як Ви ?
Або лишіть через адміна мені хоча б свою електронку (якщо не проти). Світ і наше життя - такі вразливі. Не потрібно розривати зв'язки.
Я теж не могла працювати перші дні. Не спала взагалі. Начальство поставило мені 5 лікарняних днів, не знали, коли повернуся.
У мене в вухах слова моєї мами.
Мусимо триматися, хоча дуже важко. День починається з переписки, чи всі живі. Раніше 4тої ранку заснути не можу.
Ви теж бережіть себе ! Ми переможемо цю наволоч і здолаємо це вселенське зло.
Чому ще ні один з політиків не заявив:
"КаРФаген має бути зруйнований!"
Але так буде !!!