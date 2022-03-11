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Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бомбардировки и обстрелы со стороны войск РФ по гражданской инфраструктуре Чернигова привели к полному разрушению стадиона им. Ю.Гагарина и дома музея украинских древностей Василия Тарновского.

Соответствующие фото опубликовал местный портал "Высокий вал", сообщает Цензор.НЕТ.

Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове 01
Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове 02
Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове 03
Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове 04
Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове 05
Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове 06

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Как сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, повреждено также здание местной библиотеки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Нелюди прокляті.Будьте прокляті і згоріть в пеклі!
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11.03.2022 09:45
+21
дикуни. неандертальці. дебіли
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11.03.2022 09:43
+12
Видимо, время подумать об эвакуации всех музеев из Украины. Это все потом восстановят и вернут на место. Недурно было бы увезти из банков валюту, золото и пр. Они не должны достаться мокшанским людоедам ни при каких обстоятельствах.
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11.03.2022 09:47
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дикуни. неандертальці. дебіли
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11.03.2022 09:43 Ответить
Нелюди прокляті.Будьте прокляті і згоріть в пеклі!
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11.03.2022 09:45 Ответить
Орда оскаженіла, дика
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11.03.2022 09:47 Ответить
Видимо, время подумать об эвакуации всех музеев из Украины. Это все потом восстановят и вернут на место. Недурно было бы увезти из банков валюту, золото и пр. Они не должны достаться мокшанским людоедам ни при каких обстоятельствах.
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11.03.2022 09:47 Ответить
Мокша тішаться навіть м'ясорубкою чи блендером, це ж армія бомжів
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11.03.2022 09:51 Ответить
Бровары свой археологический музей оружия вывезли к границе Польши. Это мало кому известная но великолепная коллекция.
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11.03.2022 09:56 Ответить
В Украине сейчас безопасных мест нет, надо дальше. Но, надеюсь, это и без меня понимают.
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11.03.2022 10:01 Ответить
Наші льви і тигри - вже виїхали на ТМП в ЕС
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11.03.2022 11:34 Ответить
Ці скоти не мають своєї історії, то нищать чужу.

Я прошу духів наших предків допомогти нам.
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11.03.2022 09:51 Ответить
Привіт, Ведана. Як ви,розшукую всіх з часів 2014,довго не заходила,але побачила Вас. Уже багато відгукнулось. Слава Україні
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11.03.2022 09:54 Ответить
Пані Валентина, це Ви ???

Я згадувала про Вас, журилася, що, може, щось сталося. Рада Вас бачити.
Що Вам сказати ...

Сліз з 2014 у мене вже нема. Запеклося все. Звичайно, навертаються на очі, але так сплакуватися, як тоді, на початку - вже ні.

Мені страшенно болить, що це - черговий геноцид українського народу і українців цинічно і відкрито знищують у 21-му столітті лише за те, що вони хочуть жити у своїй країні.

Як Ви ?
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11.03.2022 10:14 Ответить
Було важко, не говорила 4 днів, директор надав вихідні з оплатою Ніколи не забуду голос брата в тей день. До сьогодні не можу прийняти ,що мою Україну вбивають. Тепер можу і йти з Цензора. Вас почула,а Бутусов у мене на сторінці а фейсі. Бережіть себе. Все буде добре. Україна понад усе
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11.03.2022 10:28 Ответить
Пані Валентино, не йдіть.
Або лишіть через адміна мені хоча б свою електронку (якщо не проти). Світ і наше життя - такі вразливі. Не потрібно розривати зв'язки.

Я теж не могла працювати перші дні. Не спала взагалі. Начальство поставило мені 5 лікарняних днів, не знали, коли повернуся.

У мене в вухах слова моєї мами.

Мусимо триматися, хоча дуже важко. День починається з переписки, чи всі живі. Раніше 4тої ранку заснути не можу.

Ви теж бережіть себе ! Ми переможемо цю наволоч і здолаємо це вселенське зло.
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11.03.2022 10:42 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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11.03.2022 10:15 Ответить
надо вывозить музейные ценности, хотя куда? хрен их потом назад вернешь, вон голландцы сколько уже сопли жуют и играют в подкидного дурачка насчет скифского золота...
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11.03.2022 09:53 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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11.03.2022 09:53 Ответить
Не маючи своєї історії,вони нищать чужу.
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11.03.2022 09:56 Ответить
Нажаль фраза "Все відбудуємо" не може бути застосована до пам'яток архітектури... Якщо їх знищено - то все, вони втрачені назавжди. Можна відбудувати звісно точну копію, але це вже не те...
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11.03.2022 09:57 Ответить
даже гагаріна знищили передасти... назву стадіону при відбудові обов,язково поміняти - декомунізувати, десовковізувати і декацапізувати.
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11.03.2022 10:09 Ответить
Після війни матимемо достатньо імен наших нових героїв, щоб ними назвати всі вулиці і навіть будинки. Все буде Україна!
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11.03.2022 10:18 Ответить
непонятно чего добивается. воюй с военными. боятся украинской армии россия. везде по гражданским объектам и гражданам. теперь100-200 лет будут вес мир их называть фашистами.
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11.03.2022 10:13 Ответить
Ні тисячоліття , як і ми памятаємо античну багатовічну історію "Карфаген має бути зруйнований!" - памятаємо і зараз .
Чому ще ні один з політиків не заявив:
"КаРФаген має бути зруйнований!"

Але так буде !!!
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11.03.2022 11:45 Ответить
Данілову, задавали питання, чи плануєте евакуацію цінностей, документів, ні, але всі знають що робити. На 15 день війни вже всі музейні фонди повинні були, перевезені в надійні укриття. москалі знищують націю не тільки фізично але й духовно, культурно. Захист культурної спадщини не менш важливий.... Влада візьміть до уваги.
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11.03.2022 10:18 Ответить
А ****-СВОЄЇ ІСТОРІЇ НЕМАЄ ВИРІШИЛИ ПРИСВОЇТЬ-ТОБТО ЗНИЩИТЬ ФАКТИ!
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11.03.2022 10:23 Ответить
Навряд чи вони тямлять в історії. Це просто гидотна сарана - зруйнувати, вкрасти на попелищі, пожерти-випити. Ще може селфачок для своєї матрьошки з усть-звіздюйска чи улан-муде. Але кінцевий шлях у них - рівчак, скотомогильник, целофановий пакет, вапно і вогонь
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11.03.2022 10:48 Ответить
 
 