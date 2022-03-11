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Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По предварительной информации ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу.

"Повреждены полностью 60-ти квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 03
Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 04
Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 05
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Топ комментарии
+12
Ракеты имеют свойство заканчиваться, людская ненависть к русским фашистам срока давности не имеет. Я верю что настанет такой день, когда ПВО Украины будет превращать ракеты и самолеты фашиста путина в пыль
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11.03.2022 10:37
+10
Фейсбук временно до победы разрешил желать смерти русским оккупантам и их фюреру. Авансом под раздачу попал и Лукашенко. То, что это полезно для здоровья подтвердил доктор Комаровский.
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11.03.2022 10:38
+6
Какой стратегический военный обьект русофашисты пытались там найти?
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11.03.2022 10:35
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Какой стратегический военный обьект русофашисты пытались там найти?
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11.03.2022 10:35 Ответить
Сукбеєва скаже що там вирощували бойових равликів для захоплення Владивостока.
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11.03.2022 10:45 Ответить
Це така в них високоточная зброя +-30 км
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11.03.2022 11:29 Ответить
Ракеты имеют свойство заканчиваться, людская ненависть к русским фашистам срока давности не имеет. Я верю что настанет такой день, когда ПВО Украины будет превращать ракеты и самолеты фашиста путина в пыль
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11.03.2022 10:37 Ответить
А до якої міри має піднятися нєнавість, щоб люди, нарешті, перестали спілкуватися свинособачою?
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11.03.2022 11:30 Ответить
Фейсбук временно до победы разрешил желать смерти русским оккупантам и их фюреру. Авансом под раздачу попал и Лукашенко. То, что это полезно для здоровья подтвердил доктор Комаровский.
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11.03.2022 10:38 Ответить
Два дні тому ВСУ накрили там раша колону. Вони мстяться цивільним. Звичайний військовий тероризм! 🤬
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11.03.2022 10:47 Ответить
Почему росийские города не горят?
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11.03.2022 10:58 Ответить
Потому что ЗЕ большой толераст--переговорщик.
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11.03.2022 11:50 Ответить
Подлость и ничтожество кацапов зашкаливает .... сатана молча курит в сторонке. Необходимо выдворить из Украины всю кацапскую сволочь . Нет кацапа -- нет проблем .
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11.03.2022 11:47 Ответить
роSSійські нацисти проводять геноцид українського народу! Горіть у пеклі, москалі!!!
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11.03.2022 13:15 Ответить
 
 