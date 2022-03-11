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Последствия авиаудара войск РФ по Барышевке: 6 человек пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

11 марта в результате авиаудара были повреждены многоквартирные жилые дома, частично уничтожена и повреждена инфраструктура пгт Барышевка на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели разбирают завалы и оказывают помощь населению. Травмировано 6 человек.

Также смотрите: Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба. ФОТОрепортаж

Последствия авиаудара войск РФ по Барышевке: 6 человек пострадали 01
Последствия авиаудара войск РФ по Барышевке: 6 человек пострадали 02
Последствия авиаудара войск РФ по Барышевке: 6 человек пострадали 03
Последствия авиаудара войск РФ по Барышевке: 6 человек пострадали 04
Последствия авиаудара войск РФ по Барышевке: 6 человек пострадали 05

Автор: Анастасія Потіха
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Цікаво за яким принципом москалі цілі обирають? Їх жмурить ЗСУ, а вони воюють з цивільними будівлями...
Надихає одне: кожен зруйнований хлів, курник або нужник у дворі зберігає життя наших військових та коштують москальським ватяним пєнсам кілька мільйонів доларів.
Цікаво буде послухати )(.йловий звіт про витрачання 60млрд. дол.коштів військового бюджету: 200 нужників, 1500 дахів, 10000 шибок...
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11.03.2022 11:48 Ответить
Приоритетные цели это школы, больницы, базары, любое скопления людей,старых или малолетних т.е., что произведет наибольшое воздействие на противника.Если сегодня бомбят ТЦ, базар, то завтра будут бомбить больницу. Еще приоритетные цели "зеленые коридоры" Этому есть научное обоснование еще от немецких "специалистов" Военные цели не в приоритете, поскольку они могут нанести поражение и, или защитить себя
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11.03.2022 12:17 Ответить
Вони думають залякати, а насправді тільки зміцнюють ненависть українців до кацапні! Тільки вбивати тих недолюдей!
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11.03.2022 12:30 Ответить
Нацистські окупанти не люди.
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11.03.2022 14:13 Ответить
 
 