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Последствия авиаудара войск РФ по Барышевке: 6 человек пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
11 марта в результате авиаудара были повреждены многоквартирные жилые дома, частично уничтожена и повреждена инфраструктура пгт Барышевка на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели разбирают завалы и оказывают помощь населению. Травмировано 6 человек.
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