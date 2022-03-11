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Судьи Верховного и Конституционного Суда присоединились к составу боевого подразделения "Мрія". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

С начала вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины судьи и работники аппарата Верховного Суда активно вливаются в ряды ВСУ и территориальной обороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ.

"Да, часть судей Верховного Суда присоединилась к составу боевого подразделения "Мрія", которое призвано защищать нашу столицу от российских оккупантов, - сказано в сообщении. - В добровольческом формировании также воюют судьи Конституционного Суда Украины и ветераны правоохранительных органов".

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Также отмечается, что из соображений безопасности назвать имена всех работников судебной системы, которые причастны к обороне в составе подразделения ТрО "Мрія", нельзя, но это обязательно будет сделано после победы.

Судьи Верховного и Конституционного Суда присоединились к составу боевого подразделения Мрія 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Судді, насмішили )) Перві зрадники і перебіжчики !
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11.03.2022 11:46
+15
Батальйон ХАБАР.
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11.03.2022 11:51
+14
А тупицкий будет их командиром, да?
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11.03.2022 11:46
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А тупицкий будет их командиром, да?
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11.03.2022 11:46 Ответить
В заградотряді
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11.03.2022 11:48 Ответить
Только Вовк, только хардкор!
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11.03.2022 11:50 Ответить
И можно было бы вернуть боевого-мага хогвартского киреева. Он бы кастанул пару заклинаний и испепилил бы кучу кацапов
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11.03.2022 12:02 Ответить
Шура, выпускайте Берлагу Чауса!
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11.03.2022 12:05 Ответить
Судді, насмішили )) Перві зрадники і перебіжчики !
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11.03.2022 11:46 Ответить
Оттепер я спокійний.
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11.03.2022 11:46 Ответить
А війська мордору ще на нашій землі? Чи ще до кордону не добігли?
"вчувши страшну новину, кацапи зникли в мить одну"
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11.03.2022 12:35 Ответить
Лички хоч українські?
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11.03.2022 11:47 Ответить
Ну не тільки ж хабарі брати. Їбаште русню!
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11.03.2022 11:50 Ответить
Батальйон ХАБАР.
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11.03.2022 11:51 Ответить
Переиграли.
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11.03.2022 11:52 Ответить
ох, вони і навоюють..
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11.03.2022 11:53 Ответить
Та то чисто щоб зробити фоточки в камуфлі а потім показувати їх всім після війни. Мовляв, ми теж не вдову Кліко бухалі а Родіну защіщалі.
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11.03.2022 12:00 Ответить
за УБД подались,
шо б жо, при миллионной пенсии и на комуналку не тратится
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11.03.2022 12:56 Ответить
Наши псевдо-судьи,погрясшие по уши в коррупции повоевать решили?... Довели правовую систему страны до полного пис...еца, а теперь вот пиаром занялись. Что-то Тупицкого с Вовками не вижу в стройных пузатых рядах
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11.03.2022 11:54 Ответить
Не підпускайте їх до складів!
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11.03.2022 11:56 Ответить
отряд мародеров Украины "конча заспа"..
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11.03.2022 11:56 Ответить
Трєпєщі москаль. На тебе йде елітний спецбатальон "Мажор" на порш-каєнах з золотими номерами
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11.03.2022 11:57 Ответить
главное форму эти ворюги получили.. лучше бы украинским воинам отдали, а не этим скотам, которые только и грабили Украину..
если хотите помощь Украине, раскулачте этих воров, которые незаконно наживались и имеют незаконные миллионы на своих счетах и десятки недвижимости..
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11.03.2022 12:00 Ответить
а ось це, просто дно.
робіть свою справу доброчесно,
все.................
я навіть уявляю як судді та прокурори ведуть вуличні бої і ловлять сепарів по лісах.
максимум, патруль по місту і то для картинки.
ну, роботи зара у слідчих, суддів, прокурорів просто МОРЕ.
накуя це все....................
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11.03.2022 12:03 Ответить
в це повырить той, хто не бачив ъх в червоних (рясах) за довжелезним столом.
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11.03.2022 12:05 Ответить
Тепер прокацапські ******** до карток учасників АТО додадуть учасників війни
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11.03.2022 12:18 Ответить
Вовк уже воюет?
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11.03.2022 12:54 Ответить
Ну убд себе считай сделали. Бойцы конечно ещё те
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11.03.2022 13:04 Ответить
Где они ВОЮЮТЬ? Не гоните пургу! Это даже не смешно!
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11.03.2022 13:11 Ответить
"Mriyu" katsapy spalyly, hay by i suddiv'ku Mriyu spalyly, men'she b ************ roboty bulo pislya viyny
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11.03.2022 13:54 Ответить
не верю, на 15 минут одели форму для фотки,
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11.03.2022 15:06 Ответить
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11.03.2022 15:07 Ответить
По закінченні війни ми дізнаємось, що вся коррупційна і прокремлівська сволота героїчно воювала не шкодуючи живота, а всі інші українці або повтікали, або патрони підносили
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11.03.2022 21:35 Ответить
 
 