Воздушные силы ВСУ продолжают битву, несмотря на заявления РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации, - Бутусов
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушные силы ВСУ продолжают битву, несмотря на несколько заявлений Минобороны РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Генштаб обнародовал фото украинского пилота истребителя с ракетами средней дальности Р-27. Воздушные силы ВСУ продолжают битву несмотря на несколько заявлений МО РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации. Наличие боевой авиации через 16 суток войны при огромном техническом превосходстве врага, ограничивает господство ВКС РФ в воздухе. Нет слов, чтобы описать героизм украинских пилотов, которые эффективно выполняют задачи в таких условиях и наносят большие потери российским агрессорам", - пишет журналист.
Пожалуйста, подождите...
Але Савченко ніякого порівняння , що вона зробила ?
І вона була нормальною доречі, а після вязниці у неї дах поїхав
Савченко была нормальной?
Вы не знаете её службы в 95-й бригаде.
Умудряться заходить в мужскую душевую в чём мать родила и рассказывать про равенство между военнослужащими... Это быдлота могла. За что регулярно получала по башке. В конце-концов выгнали.
Но ***** оказалась в Ираке. Там её скрутил американский патруль. ****, была с гранатой в руке и бухой в усмерть. Ехала мочить арабов. Да, в такси, которая она взяла угрожая той самой гранатой. Опять нахрен выгнали.
Дальше, я не буду про хероизм суки, бо займёт не одну страницу)))
И самое главное. Гадя - дезертир. Но это, другая история.
Президентами мають бути політики , а воювати мають воїни . Тоді країна буде в безпеці .
https://www.youtube.com/watch?v=hPJtBRlNWz4
Бережи вас Господь.
Ваш комент чудово доводить, що ЗСУ не можуть орієнтуватися на повідомлення людей, у 99,9% яких немає елементарних знань.
Якщо об'єкт не випромінює радіолокаційне випромінення, то Кольчуга неї неї бачить. І хоч де-які модифікації калібрів можуть мати РЛГСН, вони не використовуються для наведення на такі цілі як аеродроми/будівлі/координати. Іскандери взагалі не мають РЛГСН.
Отже сиди під своїм диваном з пляшкою водкі і не смій більш навіть говорити до дорослих дядів з військовою освітою і досвідом роботи в УСЕ
В офіційних повідомленнях саме калібри та іскандери, на фото уламків також калібри та іскандери, а Х-101 лише у твоїй пропитій голові.
Крім того Х-101 так само як і калібри наводяться інерціальною системою, а РЛГСН в принципі не може наводитись на аеродроми, будівлі та зосередження військ, отже пасивна кольчуга їх не може бачити.
Я це вже повторюю втретє, але до тебе не доходить, бо у тебе немає елементарних знань з фізики.
Ти реально вже ****** мене своєю безпросвітною тупістю.
Щоб ти знав любитель інтернету Калібри не морського базування мають уменшений заряд і не лишають воронку в грузовик.... то або х55 або х101 тому що пуски з повітря були а не з моря.....
Ніх не лишилось засобів дальної розвідки тому що с... такі як ти повсюди і купа буків втратили бо *** їх перевозили на траках без прикриття з повітря....
І ще уп....к нам мігів не треба???? а як збираєшся наступати без прикриття з повітря на півдні????
Х-55 - це крилата ракета з ядерною боєголовкою, те, що запускається з Ту-95 називається Х-65. Калібр-А має таку ж номенклатуру БЧ, як і інші варіанти, але меншу стартову масу за рахунок відсутності розгонних блоків.
Навіть якщо ти будеш без перерви читати вікіпедії, то до мого рівня обізнаності у питаннях озброєння тобі не наблизитися і за 100 років, просто тому, що у тебе мозок танкіста, який пристосований лише для того, щоб пару раз стрільнути і гєраічєскі здохнути.
Мені набридло проводити лікбєз для дебіла, який висмикує якусь херню з тирнету і сере у коменті наче це його власні думки. Отже бесіду закінчено.
Маємо що маємо...
по результатам боевого применения ракет Р-27 ВВС Эфиопии с истребителей Су-27 против эритрейских МиГ-29 китайцы сделали неутешительные выводы: в цель попали только четыре ракеты из 97 пущенных, то есть:
Эффективность Р-27 составила в районе 4%, что сопоставимо с эффективностью американских ракет AIM-4 Falcon в ещё вьетнамской войне!
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Почему Р-27 - безумно устаревшая ракета?
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Многие сейчас закричат, что вот мол Индия же всё ещё сотнями покупает Р-27! Так-то оно так, только для своего нового истребителя Hal Tejas даже не предусмотрела поддержку Р-27, а только российской РВВ-АЕ и новой перспективной индийской ракеты Astra.
А приобретает она их для старых Миг-29, приобретённых в 1990ых годах, не способных использовать новые российские РВВ-АЕ. Все равно ничто другое они носить не способны.
РВВ-АЕ (вона ж Р-77) теж не має бойових здобутків, хоч і має активну РЛГСН.
І давайте ви не будете мені кидати посилання на різні гавноресурси у питаннях в яких я добре орієнтуюсь.