РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3491 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
36 661 55
авиация (2594) война (46763) Генштаб ВС (4278) самолет (3328)

Воздушные силы ВСУ продолжают битву, несмотря на заявления РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации, - Бутусов

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Воздушные силы ВСУ продолжают битву, несмотря на несколько заявлений Минобороны РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генштаб обнародовал фото украинского пилота истребителя с ракетами средней дальности Р-27. Воздушные силы ВСУ продолжают битву несмотря на несколько заявлений МО РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации. Наличие боевой авиации через 16 суток войны при огромном техническом превосходстве врага, ограничивает господство ВКС РФ в воздухе. Нет слов, чтобы описать героизм украинских пилотов, которые эффективно выполняют задачи в таких условиях и наносят большие потери российским агрессорам", - пишет журналист.

Воздушные силы ВСУ продолжают битву, несмотря на заявления РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации, - Бутусов 01

Также читайте: ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ, - Британская разведка

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Ну так - усі літаки знищено - літають одні привиди і від страху парашенських літаки падають
показать весь комментарий
11.03.2022 12:06
+24
Привид Києва, знищив всього лиш декілька десятків літаків ворога, в той час, коли героїчний Циган Привид вже вкрав 80 танків, два "Бука" і анальну цнотливість кадирівців
показать весь комментарий
11.03.2022 12:09
+17
Z@лупенці, Привід прилетить до кожного з вас, готуйте пакети
показать весь комментарий
11.03.2022 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так - усі літаки знищено - літають одні привиди і від страху парашенських літаки падають
показать весь комментарий
11.03.2022 12:06 Ответить
🙏🙏🙏🙏❤️💙💛👍👍👍👍Слава ! Слава !Слава !🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
11.03.2022 13:11 Ответить
Привид Києва! Я б хотів щоб ти став наступним президентом України
показать весь комментарий
11.03.2022 12:07 Ответить
та хай сцяться
показать весь комментарий
11.03.2022 12:13 Ответить
Ні, це реальний пілот-винищувач, який несе смерть, борошна і горе кацапам. Ви ще скажіть, що і Байрактарів із Джавелінами у нас ні, і взагалі ЗСУ мають автомати з кривими стовбурами, немов у дикунів десь у пустелі Цукру. І три набої у крамниці, отже все пропало.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:48 Ответить
Не ідеалізуйте людину завчасно! Збиває ворожі літаки! Молодець! Гарно виконує свою роботу? Дайте звання Героя та гідне матеріальне забезпечення! Але без підтвердження інших гідних якостей я б не пропонував так завчасно такі посади… Була вже одна льотчиця… Савченко )) так її теж ідеалізували… І що ж виявилось?
показать весь комментарий
11.03.2022 12:16 Ответить
Ну добре добре , дайте помріяти ...
Але Савченко ніякого порівняння , що вона зробила ?

І вона була нормальною доречі, а після вязниці у неї дах поїхав
показать весь комментарий
11.03.2022 12:28 Ответить
не була вона нормальна, припи..на і до того була
показать весь комментарий
11.03.2022 13:32 Ответить
Та Вы шо!
Савченко была нормальной?
Вы не знаете её службы в 95-й бригаде.
Умудряться заходить в мужскую душевую в чём мать родила и рассказывать про равенство между военнослужащими... Это быдлота могла. За что регулярно получала по башке. В конце-концов выгнали.
Но ***** оказалась в Ираке. Там её скрутил американский патруль. ****, была с гранатой в руке и бухой в усмерть. Ехала мочить арабов. Да, в такси, которая она взяла угрожая той самой гранатой. Опять нахрен выгнали.
Дальше, я не буду про хероизм суки, бо займёт не одну страницу)))
И самое главное. Гадя - дезертир. Но это, другая история.
показать весь комментарий
11.03.2022 17:54 Ответить
Це не обов'язково, кожен робить своє, професійний льотчик це не професійний політик, перевірено на коміках.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:28 Ответить
Пілота аса в президенти .?? А хто в такому разі буде збивати ворожі літаки .? Політики .?
показать весь комментарий
11.03.2022 12:40 Ответить
То після війни.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:42 Ответить
По причині того що у нас під боком божевільний сусід , сильна армія нам буде потрібна і після війни . .
Президентами мають бути політики , а воювати мають воїни . Тоді країна буде в безпеці .
показать весь комментарий
11.03.2022 12:45 Ответить
Сподіваємось, після цієї війни той сусід якщо не зникне як біологічний вид, то принаймні перетвориться на роздроблені племена дикунів максимум із іржавими калашами та двохстовбурівками. І для стримування їхніх спроб прорватися до людського світу винищувачі не ************ - достатньо буде їх вутюжити з гелікоптерів/штурмовиків.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:57 Ответить
Или министром обороны !
показать весь комментарий
11.03.2022 13:12 Ответить
Кожен повинен займатися тим на що вчився або на те, що виходить у нього найкраще, наприклад, лікар лікувати, кухар готувати, будівник будувати і так далі
показать весь комментарий
11.03.2022 14:02 Ответить
Z@лупенці, Привід прилетить до кожного з вас, готуйте пакети
показать весь комментарий
11.03.2022 12:09 Ответить
Привид Києва, знищив всього лиш декілька десятків літаків ворога, в той час, коли героїчний Циган Привид вже вкрав 80 танків, два "Бука" і анальну цнотливість кадирівців
показать весь комментарий
11.03.2022 12:09 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 12:11 Ответить
каждый день пересматриваю)))
https://www.youtube.com/watch?v=hPJtBRlNWz4
показать весь комментарий
11.03.2022 12:17 Ответить
ну это уже мифологизация
показать весь комментарий
11.03.2022 12:22 Ответить
Такі події швидше не коректно порівнювати до того ж 2 десятки літаків плюс крилатих ракет не тільки дорожче в рази, а й небезпечніше з точки зору завдання збитків і руйнувань.
показать весь комментарий
11.03.2022 14:10 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 12:10 Ответить
Але це буде останнє, що ти побачиш...
показать весь комментарий
11.03.2022 12:27 Ответить
Научите народ распечатывать NLAW на 3д принтере.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:12 Ответить
Бережи ,Боже,нашого Воїна.Святий Ілля громовержець,супроводжуй нашого Привида своєю колісницею,збережи його для нас.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:14 Ответить
Нехай твій бог іде туди ж куди і руцкій корабль
показать весь комментарий
11.03.2022 12:38 Ответить
Летчики, ракетчики все наши воины стали для кацапов Ангелами АДА. Бейте, жгите кацапов, скоро посевная.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:15 Ответить
... и тебя в Бане вылечат
показать весь комментарий
11.03.2022 12:20 Ответить
вместе с Ivi Nau 804823**
показать весь комментарий
11.03.2022 12:21 Ответить
Рашистов **************. Всех мастей
показать весь комментарий
11.03.2022 13:15 Ответить
Ну ****.ни чтё-то грамотное.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:23 Ответить
Вдалого полювання.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:19 Ответить
Вдалого полювання нашим Героям.
Бережи вас Господь.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:25 Ответить
Яким чином Кольчуга, яка створена для пасивної радіотехнічної розвідки допоможе "засікти" ракету, що летить низько і нічого не випромінює?
Ваш комент чудово доводить, що ЗСУ не можуть орієнтуватися на повідомлення людей, у 99,9% яких немає елементарних знань.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:42 Ответить
У мене є не уяви про ттх Кольчуги, а тверді факти із розмов з її розробниками.
Якщо об'єкт не випромінює радіолокаційне випромінення, то Кольчуга неї неї бачить. І хоч де-які модифікації калібрів можуть мати РЛГСН, вони не використовуються для наведення на такі цілі як аеродроми/будівлі/координати. Іскандери взагалі не мають РЛГСН.
Отже сиди під своїм диваном з пляшкою водкі і не смій більш навіть говорити до дорослих дядів з військовою освітою і досвідом роботи в УСЕ
показать весь комментарий
11.03.2022 15:42 Ответить
З якого переляку кацапам використовувати ракети з дальністю понад 5000км?
В офіційних повідомленнях саме калібри та іскандери, на фото уламків також калібри та іскандери, а Х-101 лише у твоїй пропитій голові.
Крім того Х-101 так само як і калібри наводяться інерціальною системою, а РЛГСН в принципі не може наводитись на аеродроми, будівлі та зосередження військ, отже пасивна кольчуга їх не може бачити.
Я це вже повторюю втретє, але до тебе не доходить, бо у тебе немає елементарних знань з фізики.
Ти реально вже ****** мене своєю безпросвітною тупістю.
показать весь комментарий
11.03.2022 21:08 Ответить
Їб... вікепедист.... Як крилата ракета яка атакувала при польоті висота 50-150м на Зх Україну огинала рельєф, по ІНС ???? Сумніваюсь що у відсталих фашистів є детальний рельєф місцевості там щоб по Глонас вони йшли тим більше що була ймовірність роботи РЕБ нато....
Щоб ти знав любитель інтернету Калібри не морського базування мають уменшений заряд і не лишають воронку в грузовик.... то або х55 або х101 тому що пуски з повітря були а не з моря.....

Ніх не лишилось засобів дальної розвідки тому що с... такі як ти повсюди і купа буків втратили бо *** їх перевозили на траках без прикриття з повітря....

І ще уп....к нам мігів не треба???? а як збираєшся наступати без прикриття з повітря на півдні????
показать весь комментарий
12.03.2022 09:09 Ответить
Нічого ракета не огинала, цього не потрібно для польотів над українськими рівнинами, і висота там значно більша, тому калібри і збивають навіть такі допотопні ЗРК, як С-300.
Х-55 - це крилата ракета з ядерною боєголовкою, те, що запускається з Ту-95 називається Х-65. Калібр-А має таку ж номенклатуру БЧ, як і інші варіанти, але меншу стартову масу за рахунок відсутності розгонних блоків.
Навіть якщо ти будеш без перерви читати вікіпедії, то до мого рівня обізнаності у питаннях озброєння тобі не наблизитися і за 100 років, просто тому, що у тебе мозок танкіста, який пристосований лише для того, щоб пару раз стрільнути і гєраічєскі здохнути.
Мені набридло проводити лікбєз для дебіла, який висмикує якусь херню з тирнету і сере у коменті наче це його власні думки. Отже бесіду закінчено.
показать весь комментарий
12.03.2022 09:20 Ответить
Стандартний набір для МіГ-29 (9-12) - 2хР-27Р (сподіваюся все ж таки Р-27ЕР) та 4хР-73. Набагато більш небезпечних Р-27Т напевно вже немає.
Маємо що маємо...
показать весь комментарий
11.03.2022 12:36 Ответить
помиляєтесь.. на рахунок небезпечності...
по результатам боевого применения ракет Р-27 ВВС Эфиопии с истребителей Су-27 против эритрейских МиГ-29 китайцы сделали неутешительные выводы: в цель попали только четыре ракеты из 97 пущенных, то есть:

Эффективность Р-27 составила в районе 4%, что сопоставимо с эффективностью американских ракет AIM-4 Falcon в ещё вьетнамской войне!
------------------------
Почему Р-27 - безумно устаревшая ракета?
------------------------------------------------------------------------
Многие сейчас закричат, что вот мол Индия же всё ещё сотнями покупает Р-27! Так-то оно так, только для своего нового истребителя Hal Tejas даже не предусмотрела поддержку Р-27, а только российской РВВ-АЕ и новой перспективной индийской ракеты Astra.
А приобретает она их для старых Миг-29, приобретённых в 1990ых годах, не способных использовать новые российские РВВ-АЕ. Все равно ничто другое они носить не способны.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:24 Ответить
Мені насрати на нєутєшитєльниє виводи китайців. І я прекрасно знаю про один єдиний непідтверджений випадок ураження ракетою Р-27Р у конфлікті Єритреї з Єфіопією, причому з перших рук, а не з ютуба. Ефективність звісно не 4% (бо тоді її взагалі нема сенсу підвішувати на пілони), але порівняно з ********* американськими ракетами вона просто смішна. Але все це не стосується Р-27Т, яка є дуже ефективною в умовах радіолокаційної тиші.
РВВ-АЕ (вона ж Р-77) теж не має бойових здобутків, хоч і має активну РЛГСН.
І давайте ви не будете мені кидати посилання на різні гавноресурси у питаннях в яких я добре орієнтуюсь.
показать весь комментарий
11.03.2022 15:30 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!Пусть Бог даёт им силы победить врага и очистить украинскую землю от зла..ВСЕ БУДЕТ-УКРАИНА
показать весь комментарий
11.03.2022 12:36 Ответить
Той прикрий випадок, коли вже знищили три українські авіації, але "путінських соколів" і найнепередбачуваніші у світі ракети хтось продовжує методично *********.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:06 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
11.03.2022 13:29 Ответить
В Генштабе знают о военных потребностях Чернигова? ПВО, самолёты?
показать весь комментарий
11.03.2022 13:52 Ответить
нехай тобі і Бог допомагає, янголе..
показать весь комментарий
11.03.2022 13:55 Ответить
 
 