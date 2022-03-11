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Полицейские совместно с бойцами теробороны задержали 29 военнослужащих РФ в Сумской области, - МВД. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Неравнодушные жители Роменщины вблизи одного из сел, в поле заметили группу подозрительных лиц в военной форме. Информацию сразу же передали в полицию. Задержанные объяснили, что шли по карте на границу. В настоящее время они переданы в соответствующие органы", - говорится в сообщении.
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Тьфу.
У меня на районе бомжи намного круче выглядят.
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И так 29 раз.
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Приписують Кобзарю, але насправді автор, наш ********, Ян Таксюр.