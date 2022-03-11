Полицейские совместно с бойцами теробороны задержали 29 военнослужащих РФ в Сумской области, - МВД. ФОТО

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Неравнодушные жители Роменщины вблизи одного из сел, в поле заметили группу подозрительных лиц в военной форме. Информацию сразу же передали в полицию. Задержанные объяснили, что шли по карте на границу. В настоящее время они переданы в соответствующие органы", - говорится в сообщении.

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