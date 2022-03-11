РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3466 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
59 286 79
армия РФ (15366) война (46763) 128 отдельная горно-пехотная бригада (139) Javelin (153)

128 бригада уничтожает российскую военную технику из Javelin: "Сама информация об их наличии на вооружении ВСУ вызывает у оккупантов панику". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион бьет русских из Джавелинов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сама информация о наличии Джавелинов на вооружении бригады вызывает у агрессоров панику. Подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin (Джавелин). 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины поразили вражеский блиндаж и уничтожили семь оккупантов. ВИДЕО

Сама информация о наличии Джавелина на вооружении ВСУ вызывает среди российских оккупантов панику. Никакой защиты от этих противотанковых ракетных комплексов бронированная техника не имеет, а сила ее поражения настолько велика, что от танков БМП, БТРов или другой бронированной техники росармии остается куча обугленного металлолома. У экипажа и находящегося на борту техники десанта нет даже минимальных шансов на выживание.

На фото – результат попадания Джавелинов по боевой технике росармии", - говорится в сообщении.

128 бригада уничтожает российскую военную технику из Javelin: Сама информация об их наличии на вооружении ВСУ вызывает у оккупантов панику 01
128 бригада уничтожает российскую военную технику из Javelin: Сама информация об их наличии на вооружении ВСУ вызывает у оккупантов панику 02
128 бригада уничтожает российскую военную технику из Javelin: Сама информация об их наличии на вооружении ВСУ вызывает у оккупантов панику 03

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+81
показать весь комментарий
11.03.2022 12:48
+64
показать весь комментарий
11.03.2022 12:55
+44
Я вам ниверю! Все джавелины, а ещё байрактары были уничтожены 2 недели назад. Я па тиливизару видел!
показать весь комментарий
11.03.2022 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.03.2022 12:48 Ответить
Біжить по полю касапсвиня, жопа красна, морда синя
показать весь комментарий
11.03.2022 13:02 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 13:13 Ответить
С огромной клизьмою в руках..

Давненько не слыхал этой прикольной песни.
показать весь комментарий
11.03.2022 15:09 Ответить
Не ври!!! у кацапа сверху танка кровать железная - это надежная защита.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:49 Ответить
а на кровати той то мешки с песком то гнездо из ветко
показать весь комментарий
11.03.2022 12:50 Ответить
то вони там гніздяться.відкидують яйця
показать весь комментарий
11.03.2022 12:53 Ответить
гиперзвуковая нанозащита
показать весь комментарий
11.03.2022 12:51 Ответить
анало-говнет
показать весь комментарий
11.03.2022 12:53 Ответить
то не кровать, то мангал
показать весь комментарий
11.03.2022 13:21 Ответить
ти що мангал не бачив? то ж гриль для смаження русфашистів.
показать весь комментарий
11.03.2022 14:08 Ответить
Это мангал...
показать весь комментарий
11.03.2022 15:57 Ответить
Н-да ... Ефективно, дорого ... Ну і колоди ж ...
показать весь комментарий
11.03.2022 12:51 Ответить
ты бы одной соплей, да?
показать весь комментарий
11.03.2022 12:52 Ответить
угу ... херой ... потаскай такі контейнери ...
показать весь комментарий
11.03.2022 14:15 Ответить
я и тебя оттащу к ближайщему сортиру. 18 лет по стройкам коммунизма по всему миру с 60 кг бегаю.
показать весь комментарий
11.03.2022 14:18 Ответить
радий за тебе ... дай Б-х тобі здоров*я ...
показать весь комментарий
11.03.2022 15:39 Ответить
дякую, аж пидскакую
показать весь комментарий
11.03.2022 15:45 Ответить
Які 60 джевелін вага 22кг.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:09 Ответить
бмп 2 стоила как 10 ко джавелинов
показать весь комментарий
11.03.2022 12:55 Ответить
БМП-3 ,судя по спарке и остаткам корпуса), еще дороже.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:05 Ответить
давно надо забыть совковый подход, жизнь солдата бесценна. американцы в этом плане молодцы, они бы и на легковушку джавелин не пожалели.
показать весь комментарий
11.03.2022 14:20 Ответить
Нові ?? Можливо ...
показать весь комментарий
11.03.2022 14:23 Ответить
А скольких жизней забрали и искромсали бы те орки с БМР, которые припёрлись мародерить, насиловать, убивать украинцев?
показать весь комментарий
11.03.2022 22:32 Ответить
Ви здивуєтесь, коли взнаєте, що у військовій справі є пріорітети у використанні техніки і засобів.
А також купа різних "маркерів", тіпа "процент втрат". А це професійний підхід, а не лірика і емоції.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:51 Ответить
Пусть не боятся ,а радуются , что их БЫСТРАЯ смерть настигает.
показать весь комментарий
11.03.2022 12:54 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 12:55 Ответить
пля 2 я армия мира мста -с уже залутали предадут в ЗСУ https://twitter.com/i/status/1502234686558461954
показать весь комментарий
11.03.2022 12:56 Ответить
Я вам ниверю! Все джавелины, а ещё байрактары были уничтожены 2 недели назад. Я па тиливизару видел!
показать весь комментарий
11.03.2022 12:56 Ответить
А какого *** ты тут забыл?
Иди смотри свой телик а то пропустишь выступление "Батьки",
он ведь говорил что война продлится 3-4 дня.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:04 Ответить
Это юмор, успокойся))
показать весь комментарий
11.03.2022 13:12 Ответить
Белорус забыл в конце поставить смайлик и поэтому у некоторых возникли нюансы с недопониманием о чём он
показать весь комментарий
11.03.2022 14:38 Ответить
Это хорший крематорий.Он прикалывается.Не ругайте его.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:13 Ответить
Хороший.)))
показать весь комментарий
11.03.2022 13:14 Ответить
Да и в целом крематории для лапотных репоедов нужная штука. Наши их валят по 100-1500 в день, а единственная армия мира не желает их убрать и похоронить как людей. Тоесть даже ***** свою армию признает орками.
показать весь комментарий
11.03.2022 15:24 Ответить
Не теряйте чувство юмора. Это ведь не прикрытый сарказм.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:19 Ответить
"па тиливизару" в этом вся соль что бы дупля отбить ,надеюсь прозрел что юмор
показать весь комментарий
11.03.2022 14:40 Ответить
МК, коли жартуєш, став наприкінці допису смайлик.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:33 Ответить
мобільний крематорій.ТЕБЕ ********,УЖЕ УТИЛІЗУВАЛИ. ТАК,ЩО ЗАКРИЙ СВІЙ ВОНЮЧИЙ ПИСОК.
показать весь комментарий
11.03.2022 14:08 Ответить
Дибилоид , на кухне репу приготовили , беги!
показать весь комментарий
13.03.2022 16:51 Ответить
Я називаю це *********** !
показать весь комментарий
11.03.2022 13:19 Ответить
Московія , якщо не хочу образити там людей типа Гребенщикова .
Ось Московія це нейтральне !
показать весь комментарий
11.03.2022 13:21 Ответить
Ще можно Рососія
показать весь комментарий
11.03.2022 16:15 Ответить
а ********* чем не подходит
показать весь комментарий
12.03.2022 03:09 Ответить
Мені інше цікаво, чи буде вартість кожної ракети до джавеліна включена до суми репарацій? Я так думаю вже мільйонів на 50 $ набили
показать весь комментарий
11.03.2022 13:01 Ответить
А от мені не цікаво.Русские фашисты которые пришли нас убивать,должны здохнуть- любой ценой!
показать весь комментарий
11.03.2022 13:09 Ответить
На фото NLAW а не джавелін. Джавелін ось на відео. https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
показать весь комментарий
11.03.2022 13:02 Ответить
німці якісь фаустпатрони надали. так що є чим цих свинособак годувати.
показать весь комментарий
11.03.2022 14:13 Ответить
Не якісь, а Panzerfaust 3

https://www.youtube.com/watch?v=V89a5HOq610
показать весь комментарий
11.03.2022 14:19 Ответить
зрозумів.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:33 Ответить
,то из старых запасов, им еще гитлер оставил.
показать весь комментарий
11.03.2022 15:26 Ответить
головне,що буде чим годувати свинорусів.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:34 Ответить
На фото NLAW а не джавелін. Джавелін ось на відео. https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
показать весь комментарий
11.03.2022 13:04 Ответить
Что то эти ЛАПТИ дорого обходятся.выстрел до 100.000$.НО. МЫ ЩЕДРЫЙ НАРОД!!!!!и не пожалеем ни грамма если будет этот выстрел стоить и 200.000 .тут сумма и цена не уместны!
показать весь комментарий
11.03.2022 13:05 Ответить
60к/штука они стоят правительству США, нам переданы бесплатно.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:42 Ответить
Когда поймешь что в этом БМП ехала отмороженная группа орков чтобы грабить, насиловать, убивать тебе близких людей... - твое мнение на той момент будет уже нафиг никому не нужно.
показать весь комментарий
11.03.2022 22:49 Ответить
Это сарказм .я .об этом и уточнил.
показать весь комментарий
11.03.2022 23:17 Ответить
Летят Джавелины ,танки горят - так бьёт кацапьё украинский солдат .
показать весь комментарий
11.03.2022 13:13 Ответить
Это NLAW, но кстати по ощущениям лупит не хуже Джавы
показать весь комментарий
11.03.2022 13:14 Ответить
дальность меньше,но эффективность не меньше
показать весь комментарий
11.03.2022 13:21 Ответить
https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
показать весь комментарий
11.03.2022 13:14 Ответить
Так ось що привозили транспортники, а я думав що то за штуки такі в пачках.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:16 Ответить
Ви фсе врйоте, у наших танкистов легкая кантузія, і танк тока пацарапала
показать весь комментарий
11.03.2022 13:20 Ответить
А каких-то облегченных дамских вариантов этих Джавелинов никто не придумал?
показать весь комментарий
11.03.2022 13:27 Ответить
Испанский легкий реактивный гранатомет Instalaza C90
показать весь комментарий
11.03.2022 14:16 Ответить
Щас в ОLX или в Розетке поищу.
показать весь комментарий
11.03.2022 16:01 Ответить
В Территориальной Обороне Украины проще поискать.
показать весь комментарий
11.03.2022 22:55 Ответить
На немцев наводила стран " Катюша".. нужно и джавелинам дать "женское имя" ( "Галю" и зразу до раю..) або Маруся Климова найшла любимого - ну что б им было понятнее.
показать весь комментарий
11.03.2022 13:28 Ответить
Місце вже зайняте: "Байрактар!"
показать весь комментарий
11.03.2022 22:59 Ответить
Якщо Джавелiн, то краще Жуля або Дуся.
показать весь комментарий
18.03.2022 08:52 Ответить
На другому знімку це одеробло колись звалось БМП-3.
Амінь (т.є. ***** до кобзона).
показать весь комментарий
11.03.2022 13:30 Ответить
За страждання України від окупантів з московіі, їх просто випалюють !!!
Слава Захисникам України!
показать весь комментарий
11.03.2022 14:30 Ответить
А шо там первый поп сказал, что если сгореть от "нескрепного" джавелина то в кацапский рай уже не пускают?
показать весь комментарий
11.03.2022 14:34 Ответить
Сподіваюся джавеліни у надлишку, раз ним уражають таке лайно як на фото
показать весь комментарий
11.03.2022 14:56 Ответить
На фото не "Джавеліни". А так справді - українцям є чим причастити непроханих окупантів, які і свою країну не спроможні облаштувати.
показать весь комментарий
11.03.2022 23:11 Ответить
На фото підбита БМП-3, і це занадто проста ціль для звичайних РПГ та ПТРК, щоб витрачати на неї Джавелін.
Я прекрасно знаю, що на фото, а коментував саме текст, тому паучайтє сваіх паучат.
показать весь комментарий
12.03.2022 09:27 Ответить
Неделю как.
показать весь комментарий
18.03.2022 08:54 Ответить
 
 