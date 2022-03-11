В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику. ФОТО

В Луганской области российские военнослужащие побросали технику и скрылись от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Своим позорным бегством оккупант пополнил трофейные запасы ВСУ.









"Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку ЗУ-23-2", - сообщили в Госпогранслужбе.

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