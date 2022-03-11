В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луганской области российские военнослужащие побросали технику и скрылись от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
Своим позорным бегством оккупант пополнил трофейные запасы ВСУ.
"Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку ЗУ-23-2", - сообщили в Госпогранслужбе.
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+37 Zemer
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а где бояра граф жену пытает
в графине говорит жена
и граф всмотревшись понимает
пьяна
ця зенiтка часiв Другої cвiтової ??? а як вЯлічіє свинособак?
а князь где то рядом лежал?)
https://myrotvorets.center/criminal/graf-safonov-vladimir-ivanovich/
Дата рождения: 12.11.1967
Страна: Украина
Адрес: Луганская обл., Станично-Луганский р-н, пгт. Петровка, ул Гагарина, 4
Боевик НВФ.
Член «казачьих» формирований.
Дата рождения: 12.11.1967
Код ДРФО: 2478716218
Страница в соцсетях: https://ok.ru/vlad.safonov2011
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