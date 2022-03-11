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Госпогранслужба (5405) Луганщина (6244) ВСУ (5149) трофеи (165)

В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области российские военнослужащие побросали технику и скрылись от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Своим позорным бегством оккупант пополнил трофейные запасы ВСУ.

В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику 01
В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику 02
В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику 03
В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику 04

"Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку ЗУ-23-2", - сообщили в Госпогранслужбе.

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Топ комментарии
+37
Рядовой Граф-Сафонов, а ефрейтор Князь-Сифонов
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11.03.2022 16:25
+33
в них в рядових графья служать.
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11.03.2022 16:24
+18
И сержант Барон-баранов...
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11.03.2022 16:26
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в них в рядових графья служать.
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11.03.2022 16:24 Ответить
Придворные *****.)
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11.03.2022 16:30 Ответить
Рядовой Граф-Сафонов, а ефрейтор Князь-Сифонов
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11.03.2022 16:25 Ответить
И сержант Барон-баранов...
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11.03.2022 16:26 Ответить
А полковник в них Гандонов.
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11.03.2022 16:37 Ответить
метрополита не хватает. мухосранскага и всея парашии
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11.03.2022 16:29 Ответить
А пахан-хуйло.
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11.03.2022 16:34 Ответить
Напевне лейб-гвардійський полк. Ну-у, там одні Лейби служать.
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11.03.2022 16:26 Ответить
это стреляет?)))
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11.03.2022 16:27 Ответить
В умелых руках стреляет и даже неплохо стреляет
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11.03.2022 16:29 Ответить
Cтреляет . Даже броники способна уделать эта Зу шка. "Жрёт " правда много но зато лупит так что аж кофта завертается. Кстати она и по низколетящим лупит неплохо.
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11.03.2022 16:51 Ответить
Ещё как!
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11.03.2022 17:03 Ответить
Непогана тачка для вивозу кізяків на город.))
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11.03.2022 16:29 Ответить
Переворот сознания, рядовой граф и президент *****.
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11.03.2022 16:33 Ответить
о графах, с апдейтом

а где бояра граф жену пытает
в графине говорит жена
и граф всмотревшись понимает
пьяна
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11.03.2022 16:36 Ответить
Замызганный вид руссофашистов и ихней техники показывает истинную суть "русского мира" во вссей красе.
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11.03.2022 16:36 Ответить
який хлам
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11.03.2022 16:42 Ответить
Почему то думается что это каренные дебилы из лугандона и даунбасса. С колен не встали и обосрались.
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11.03.2022 16:48 Ответить

ця зенiтка часiв Другої cвiтової ??? а як вЯлічіє свинособак?
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11.03.2022 16:53 Ответить
Ні, були ЗПУ-14,5 з чотирма кулеметами до кінця 60-х. В січні 1970 року під час служби в ГСВГ (ГРВН) за півроку до дембеля мене пересадили з тої "зепеушки" на ЗУ-23 на місце навідника. Стрельнув лише раз на полігоні по наземній мішені. Кучність і скорострільність вразили.
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11.03.2022 17:12 Ответить
😁
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11.03.2022 17:15 Ответить
Файна штука по вертушках і безпілотниках.
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11.03.2022 19:09 Ответить
по кацапах зушка зашуміла - *** та лапті залишила! ))
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11.03.2022 17:02 Ответить
Это же сколько лет этой ЗУшке, если на ней резина от ГАЗ 21?
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11.03.2022 17:08 Ответить
На ЗУ колеса безкамерні суцільна резина
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11.03.2022 17:11 Ответить
О-о-о! Снаряди і гранати дуже згодяться. Може це подарунок від рядового? Може прозрів?
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11.03.2022 17:12 Ответить
граф?
а князь где то рядом лежал?)
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11.03.2022 17:29 Ответить
Пулемет конечно класный,но так технику засрать,это не армия а срань господня.
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11.03.2022 17:36 Ответить
Це гармата, 20 мм і більше рахується гарматою.
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11.03.2022 19:10 Ответить
Гавно ты граф-савонов
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11.03.2022 17:51 Ответить
Побачили наших воїнів українців і зі страху наложили, правильно-правильно хай бояться.
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11.03.2022 17:54 Ответить
Вот это говно, которое Граф-Сафонов, на Миротворце:

https://myrotvorets.center/criminal/graf-safonov-vladimir-ivanovich/
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11.03.2022 18:13 Ответить
А дерев'яні ящики в орків збирає князь Рукосраков... Однозначно! Його почерк!
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11.03.2022 18:13 Ответить
Ні, Сракоруков
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11.03.2022 18:21 Ответить
Визнаю - міг і перепутати... Це ж така однорідна сіра маса...
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11.03.2022 18:37 Ответить
Граф-Сафонов Владимир Иванович / Граф-Сафонов Володимир Іванович / Graf-Safonov Vladimir Ivanovich



Дата рождения: 12.11.1967

Страна: Украина

Адрес: Луганская обл., Станично-Луганский р-н, пгт. Петровка, ул Гагарина, 4


Боевик НВФ.
Член «казачьих» формирований.
Дата рождения: 12.11.1967
Код ДРФО: 2478716218
Страница в соцсетях: https://ok.ru/vlad.safonov2011
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
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11.03.2022 22:18 Ответить
 
 