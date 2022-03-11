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Карта местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник руководителя МВД Антон Геращенко опубликовал карту местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм Антона Геращенко.

Также читайте: Российские самолеты атаковали территорию Беларуси, залетев с воздушного пространства Украины

Карта местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси 01

Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.
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Топ комментарии
+39
Даже не сомневайтесь . Не захотели защитить свою страну,теперь будут дохнуть за нациста *****. Без яиц и мозгов
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11.03.2022 17:01
+26
Тобто після такого білоруси повинні почати вбивати українців, а не тих, хто на них скидає бомби?"
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11.03.2022 16:58
+23
Бульбоебы ночью нападат как фашисты. 100% Погранцам надо быть готовым, стингеры, джавы + артой то место упаковать максимально.
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11.03.2022 17:01
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Прям біля дороги на Сарни, щоб з того місця було удобно атакувати Україну.
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11.03.2022 16:57 Ответить
Щось у них "савсем плохо з головой", якщо в цьому місті хочуть полізти.
Білоруси! Навіть не думайте!
Це не територія України!
Це територія копачів бурштину, вони озброєні до зубів і за свій бурштин горло перегризуть усім!
Там навіть морські котики не пройдуть!
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11.03.2022 17:20 Ответить
Бурштинокопачі там вже все перекопали, там хрен полями проїдеш, а нормальних доріг там не так багато - але і їх швидко перекопають. Тобто колони зупиняться і арта їх накриє. І місцеві ще й на металоломі зароблять
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11.03.2022 17:33 Ответить
Та копачам ли шепнути на вухо "оці по бурштин прийшли" - і все.
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11.03.2022 17:40 Ответить
Полонених на рабів розберуть для копачів
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11.03.2022 17:48 Ответить
там Рівненська АЕС
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11.03.2022 18:05 Ответить
і до Нетішина недалеко....
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11.03.2022 18:06 Ответить
Тобто після такого білоруси повинні почати вбивати українців, а не тих, хто на них скидає бомби?"
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11.03.2022 16:58 Ответить
Даже не сомневайтесь . Не захотели защитить свою страну,теперь будут дохнуть за нациста *****. Без яиц и мозгов
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11.03.2022 17:01 Ответить
Так удар произошёл аж в 14:00. А чего только сейчас проснулись?
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11.03.2022 16:59 Ответить
14-30
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11.03.2022 17:01 Ответить
надо было бобруйск бомбить
че вы такие ссыкуны "русские" пилоты
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11.03.2022 17:00 Ответить
Вариантов нет, путлеру явно кирдык наступает. Кирдык путлеру означает то же и луке. Эти два урода будут держаться до последнего.
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11.03.2022 17:03 Ответить
Бульбоебы ночью нападат как фашисты. 100% Погранцам надо быть готовым, стингеры, джавы + артой то место упаковать максимально.
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11.03.2022 17:01 Ответить
Ну скинули и скинули, лишь бы люди(украинцы) не пострадали.
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11.03.2022 17:02 Ответить
Так чому білоруські ППО не знищили ці літаки, якщо вони ворожі?
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11.03.2022 17:04 Ответить
питання не добілоруських ППО, бо постріли були з нашої теріторі, а до наших ,як їм дали стільки пролетіти ???!!!
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11.03.2022 17:05 Ответить
іх с-400 ящо на падходє ((
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11.03.2022 17:45 Ответить
А чого не на станцію зі зброєю, жаль
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11.03.2022 17:04 Ответить
тут где то "литвин" бродит, хочет мешками для трупов разжится. праздник жареной бульбы у него спереди. ну и "родными" удобрениями на дачу заодно. да, бульбоподхуйловник? молчиш, ото ж!
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11.03.2022 17:05 Ответить
Литвин - самый миролюбивый, зачем вообще вы его упоминает?
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11.03.2022 17:33 Ответить
"миролюбивость" таких вот отставных подонков и привела к тому, что мы имеем на сегодня.
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11.03.2022 17:38 Ответить
Подонков... Война не повод идти против Бога и ненавидеть всех и всё.
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11.03.2022 23:05 Ответить
Может у меня дикий вопрос, но всё же ...
Почему на постоянной линии вылета рашистской авиации с белорусских аэродромов у наших пограничников нет стингеров?
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11.03.2022 17:06 Ответить
Дуже малі радіус та висота дії.
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11.03.2022 17:29 Ответить
Ну как маленькая ... Знающие люди говорят 5Х5 км. (это радиус и высота поражения). А цель можно обнаружить за 30 км.
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11.03.2022 17:38 Ответить
а чим ту ціль за 30 км виявить військовий з ПЗРК ? Ти коли нібудь пробував у лісі побачити літак , який від тебе за 1 км летить на висоті 50 м ?
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11.03.2022 17:50 Ответить
Сорян, ошибся. 30 км. - это макс. дальность полета ракеты.
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11.03.2022 18:01 Ответить
Якої ?
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11.03.2022 19:23 Ответить
Стингера
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11.03.2022 19:41 Ответить
І як вона по твоєму пролетить 30 км ?
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11.03.2022 19:54 Ответить
Что значит "Как?". По воздуху полетит. У неё топлива на 30 км.
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11.03.2022 20:05 Ответить
Тобі скільки років ? ((
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11.03.2022 20:08 Ответить
Ты где работаешь?
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11.03.2022 20:13 Ответить
ти туди не захочеш ))
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11.03.2022 21:10 Ответить
Я там
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11.03.2022 21:22 Ответить
4.5 км максимальна дальність польоту ракети стінгера, вчи уроки і не відволікайся
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13.03.2022 07:06 Ответить
Пусть рашисты так и думают. Это очень точная и полезная для них информация. И, кстати, Джавелины так же поражают не более, чем на 1 км.
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16.03.2022 08:43 Ответить
мыши-братья и белорусам сахарку подбросили!
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11.03.2022 17:07 Ответить
Це ПРОВОКАЦІЯ!
Мета - втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!
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11.03.2022 17:07 Ответить
Ну слава Богу. Хоч хтось очі на правду відкрив)
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11.03.2022 17:10 Ответить
Шанвний, це не провокація, це війна, яка ропочалася 24 лютого. А хіба смертоносні ракети, літаки з бомбами, танки заходили до нас не з Білорусі??? Було б дуже доречно нанести ніщівні удари по місцях дислокації ворожих баз на теріторії Білорусі
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11.03.2022 17:14 Ответить
Взагалі то два недоноски -нацисти про це тільки і мріють ((
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11.03.2022 17:52 Ответить
Фюрер и дуче
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11.03.2022 18:14 Ответить
Какая дешёвая постановка. Дела совсем плохи, могли бы хоть по технике какой жахнуть, но ее что то маловато осталось, по этому очень жалко.
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11.03.2022 17:08 Ответить
Ну з фантазією у них таки не склалося - там у мозирі нафтопереробний - його потрібно було у попіл , тоді б картинка була ОК ((
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11.03.2022 17:53 Ответить
мінський маньяк працює, йому не звикати. Це нове в роботі диктаторів - застосовувати як загороджувальні загони авіацію противника - я вас заставлю іти воювати за наше з путіним правое дело. Тепер ясна ціль обстрілу Луцька та Івано Франківська
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11.03.2022 17:08 Ответить
всеи как в старие времена, только тогда мордва отстрелялась недалеко от пос.Майнилла.
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11.03.2022 17:09 Ответить
а шо НАТО .. і далі соплі жувати будуть..
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11.03.2022 17:09 Ответить
А может нечего нагнетать истерию? Хорошо, что эти бомбы не упали на наши дома... По факту Беларусь такой же враг, как и россия.
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11.03.2022 17:09 Ответить
Тепер скличуть ОДКБ і будуть втягувати Казахстан, Вірменію та Киргизстан у війну.
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11.03.2022 17:11 Ответить
с казахами и кыргызами у русни будут проблемы. это факт. а вот хитрожопые ары пойдут грабить и мародерить базары. но их мало, и сцыкливые они.
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11.03.2022 17:20 Ответить
Им бы сейчас карабах -остатки удержать-там в последнее время азейбарджан войска подтягивает ,и уже две антитеррористические операции провел
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11.03.2022 17:26 Ответить
для ари є Байрактари ))
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11.03.2022 17:54 Ответить
там скоріш за все рашка впряжеться за білорусів і полізе на Рівне, крім того там під кордоном рівненська аес, ну і вниз на нетішин
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11.03.2022 18:12 Ответить
Кацапо дебилы уже и в Белорусии провокации делают , опущенная армия пуйла опозорилась на весь свет. Белорусы не ведитесь.
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11.03.2022 17:16 Ответить
із придністров'я теж мабуть полізуть
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11.03.2022 17:20 Ответить
нет. оттуда не сунутся. там их Одесса задушит за два часа сама, без всу.
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11.03.2022 17:29 Ответить
О! Вже почали! Ніхто й не сумнівався, що ***** і білорусів почне бомбити.
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11.03.2022 17:20 Ответить
надіюсь, візитка яроша вціліла?
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11.03.2022 17:23 Ответить
Так-так... А коли, нарешті, по Воронєжу бахнуть?
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11.03.2022 17:25 Ответить
Может просто не отбомбились над обьектами и просто сбросили бомбы перед посадкой
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11.03.2022 17:27 Ответить
Впору Беларуси объявлять войну Раше... Но не для того лакея Луку вызвал барин Пухутин в свои покои.. скажет " ты хотел повод, сукин кот, на тебе повод.. Сталин вон на 17 день пришел на помощь Гитлеру в 1939.. завтра как раз и будет 17 день.. так ты что пид--с усатый мямлишь... на кол посажу вместе с Колей"
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11.03.2022 17:45 Ответить
Бульбофюрер ничего нового не придумал. Украинские войска напали на радиостанцию в Гляйвице Пинске!
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11.03.2022 17:49 Ответить
Та то в криворуких літаки в повітрі розвалюються)
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11.03.2022 17:50 Ответить
Вряд ли белорусы поведутся, Лука сволочь но не дурак.
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11.03.2022 18:07 Ответить
Там зовсім близько рівненська аес і дорога на хмельницьку аес, це не просто вибраний напрямок
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11.03.2022 18:09 Ответить
Почему тогда не бомбили жителей Бобруйска или Барановичей? Ссыкуны.
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11.03.2022 19:32 Ответить
 
 