На Житомирщине сбили российский беспилотник "Форпост". ФОТО

В Житомирской области украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

В частности, оккупанты использовали беспилотник "Форпост" для корректировки и наведения артиллерийского огня.

"Теперь, возможно, поменьше мирных украинцев пострадает от артобстрелов", - написал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Коростене, который обстреляли из Беларуси, погибли два белоруса. ВИДЕО

Дальность действия беспилотника до 250 километров, продолжительность полета 15-18 часов и максимальная скорость до 200 км/ч.

фото t.me/Pravda_Gerashchenko