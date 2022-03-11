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беспилотник (2093) Житомирщина (1314)

На Житомирщине сбили российский беспилотник "Форпост". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Житомирской области украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

В частности, оккупанты использовали беспилотник "Форпост" для корректировки и наведения артиллерийского огня.

"Теперь, возможно, поменьше мирных украинцев пострадает от артобстрелов", - написал Геращенко.

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Дальность действия беспилотника до 250 километров, продолжительность полета 15-18 часов и максимальная скорость до 200 км/ч.

На Житомирщине сбили российский беспилотник Форпост 01

На Житомирщине сбили российский беспилотник Форпост 02

На Житомирщине сбили российский беспилотник Форпост 03

фото t.me/Pravda_GerashchenkoНа Житомирщине сбили российский беспилотник Форпост 05На Житомирщине сбили российский беспилотник Форпост 05
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Топ комментарии
+25
israel aerospace industries
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11.03.2022 17:09
+14
тоб то беспілотники кацапам вони продають , а залізний купол нам ніяк
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11.03.2022 17:11
+13
Таки вимальовується справжній бенефіціар цього всього пекла ...
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11.03.2022 17:10
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Да. Но это подчеркивает: НИЧЕГО В КАЦАПИИ НЕТ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА...
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11.03.2022 17:10 Ответить
israel aerospace industries
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11.03.2022 17:09 Ответить
Таки вимальовується справжній бенефіціар цього всього пекла ...
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11.03.2022 17:10 Ответить
тоб то беспілотники кацапам вони продають , а залізний купол нам ніяк
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11.03.2022 17:11 Ответить
Нам взагалі нічого."Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти"
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11.03.2022 17:20 Ответить
Чого нам нічого - нам виплачувати пенсії тим жидякам що на обітованну від нас здриснули , а ви кажете нічого ((
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11.03.2022 17:25 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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11.03.2022 17:12 Ответить
....."сирийский" договорняк рашистов с жидами.......а украинцам сбивай та сбивай.....
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11.03.2022 17:12 Ответить
Це не безпілотник , а катях з крилами ...
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11.03.2022 17:13 Ответить
Ізралітяни, хіба кошерно роSSфашистам безпілотники продавати?
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11.03.2022 17:18 Ответить
Де під цим постом дописи з синенькою зірочкою давидовою і коментарями про те як їм там з іраном важко і як вони нам співчувають ? Так ніби і не можна , але за ваше гендлярство - щоб з вашими містами було те що з нашими Харковом і Сумами , щоб ви там , суки, із руїн ніколи не вибралися зі своєю дружбою з кацапами ((
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11.03.2022 17:23 Ответить
сплошной голохост
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11.03.2022 17:31 Ответить
Ізраїльська лише оптична система .
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11.03.2022 17:53 Ответить
https://www.iai.co.il/p/mosp
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11.03.2022 17:54 Ответить
Намагайтесь розібратись у питаннях , а не кидати лайно на вентилятор одразу .
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11.03.2022 17:59 Ответить
Какое-то посмешище а не импортозамещение. Конструктор от разношерстной рассипухи. Где русское только опечатки пальцев на корпусе и блевотина на колесах.
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11.03.2022 19:30 Ответить
 
 