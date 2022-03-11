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Военная помощь от Японии доставлена в Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Самолет из Японии с военной помощью для Украины, который предусматривает бронежилеты и каски, приземлился на территории нашей страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Японии в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"КС-767 приземлился в аэропорту ближнего зарубежья Украины. Мы искренне надеемся, что эти вещи, доставленные в Украину, в частности бронежилеты JSDF, послужат щитом для защиты жизни украинцев, борющихся за свою Родину", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония впервые в истории отправила военную помощь в Украину. ФОТО

В министерстве также сообщили, что в Украину были отправлены каски.

"Самолет С-2 с бронежилетами и касками для Украины вылетел с авиабазы Михо. C-2, за KC-767, принесет надежду украинскому народу", - говорится в сообщении.

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Военная помощь от Японии доставлена в Украину 03
Военная помощь от Японии доставлена в Украину 04
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Топ комментарии
+61
Теперь кацапских свиней будут рубить ещё и катанами.
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11.03.2022 17:21
+42
Всегда любила японцев!!!!!
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11.03.2022 17:21
+42
Курилы - это Япония!
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11.03.2022 17:25
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Теперь кацапских свиней будут рубить ещё и катанами.
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11.03.2022 17:21 Ответить
......скорее всего оптика и электроника под видом простых предметов воинского обихода.....
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11.03.2022 17:26 Ответить

Там ещё и сурикены в комплекте идут. ))
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11.03.2022 17:50 Ответить
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18.03.2022 19:11 Ответить
Всегда любила японцев!!!!!
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11.03.2022 17:21 Ответить
Лучше не показывайте ,чтобы рашисты не завидовали ,а говорите ,что все это, в военторгах завалялось , с времён Сралина
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11.03.2022 18:10 Ответить
промахнулися, сцук
військова допомога Україні потрібна на Курилах
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11.03.2022 17:22 Ответить
Для чого викладати фото аеродрома, взагалі ненормальні?
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11.03.2022 17:22 Ответить
Це Японський аеродром.
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11.03.2022 17:23 Ответить
Так то аеродром не в Україні.
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11.03.2022 17:25 Ответить
Це японці з почестями проводжають своїх пілотів - вільний вітер.
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11.03.2022 18:08 Ответить
Подяка Японії!
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11.03.2022 17:22 Ответить
теперь понятно почему западную Украину ночью обстреляли
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11.03.2022 17:23 Ответить
КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України, де в нас близкое зарубежье ))
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11.03.2022 17:24 Ответить
В німеччині ..
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12.03.2022 11:39 Ответить
А то. Куйлу затяжная война не выгодна никак. Писец рашке придет очень быстро. Ему нужно любыми средствами взять Киев как можно быстрей, отсюда и провокация по РБ. Если отобьем эту волну, то им письма. Это будет их конец.
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11.03.2022 17:27 Ответить
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11.03.2022 17:25 Ответить
сильно...памятаю цю роботу Мунка ..Крик
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11.03.2022 17:39 Ответить
Курилы - это Япония!
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11.03.2022 17:25 Ответить
І Куріли, і Сахалін, я б їм ще й Камчатку віддав.
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11.03.2022 18:51 Ответить
І Сахалін також...
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12.03.2022 11:40 Ответить
Зразу й Камчатку забирайте,все одно пропадає...
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12.03.2022 11:41 Ответить
Друг познается в беде!
Спасибо, друзья!
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11.03.2022 17:25 Ответить
А мы вам ещё поможем Курилы вернуть.
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11.03.2022 17:26 Ответить
Написано 2 протирічащі речі:
1. "Літак з Японії із військовою допомогою для України.. приземлився на території нашої країни."
2. "КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України."
Якось треба читать те що пишите.
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11.03.2022 17:27 Ответить
Вам нужны подробности? Зачем?
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11.03.2022 17:36 Ответить
мож ему и аэродром на карте показать , пока еще у путлера искандери не закончились ....
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11.03.2022 18:09 Ответить
Лучше бы они на Курилах и Сахалине десант высадили.
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11.03.2022 17:35 Ответить
Дяка всім. З миру по нитці - голому сорочка.
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11.03.2022 17:49 Ответить
***** на мотузку
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11.03.2022 18:06 Ответить
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11.03.2022 18:36 Ответить
Это позор Япошкам. Они привезли то, что называеться хламом. Жлобня!
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11.03.2022 19:19 Ответить
Груз тентяклей для анального карания рашистов.
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11.03.2022 19:37 Ответить
Гарний початок. Арігато
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11.03.2022 20:39 Ответить
Остановите журналюг. Для чего они все это пишут? Благодарить бедете всех после победы. Если бы не журналюги у Украины сейчас были бы самолеты. Если все будет продолжаться так Украине даже воду в бутылках не будут постовлять чтобы не спровоцировать бункерного карлика.
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12.03.2022 05:51 Ответить
Все Курилы и Сахалин -Япония!
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24.04.2022 19:30 Ответить
 
 