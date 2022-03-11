Военная помощь от Японии доставлена в Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Самолет из Японии с военной помощью для Украины, который предусматривает бронежилеты и каски, приземлился на территории нашей страны.
Об этом сообщает Министерство обороны Японии в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"КС-767 приземлился в аэропорту ближнего зарубежья Украины. Мы искренне надеемся, что эти вещи, доставленные в Украину, в частности бронежилеты JSDF, послужат щитом для защиты жизни украинцев, борющихся за свою Родину", - говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что в Украину были отправлены каски.
"Самолет С-2 с бронежилетами и касками для Украины вылетел с авиабазы Михо. C-2, за KC-767, принесет надежду украинскому народу", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+61 Мобильный крематорий
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+42 Mango 0b7a2435
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+42 Андрей Барильченко
показать весь комментарий11.03.2022 17:25
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Там ещё и сурикены в комплекте идут. ))
військова допомога Україні потрібна на Курилах
Спасибо, друзья!
1. "Літак з Японії із військовою допомогою для України.. приземлився на території нашої країни."
2. "КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України."
Якось треба читать те що пишите.