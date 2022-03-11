Военная помощь от Японии доставлена в Украину. ФОТО

Самолет из Японии с военной помощью для Украины, который предусматривает бронежилеты и каски, приземлился на территории нашей страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Японии в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"КС-767 приземлился в аэропорту ближнего зарубежья Украины. Мы искренне надеемся, что эти вещи, доставленные в Украину, в частности бронежилеты JSDF, послужат щитом для защиты жизни украинцев, борющихся за свою Родину", - говорится в сообщении.

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В министерстве также сообщили, что в Украину были отправлены каски.

"Самолет С-2 с бронежилетами и касками для Украины вылетел с авиабазы Михо. C-2, за KC-767, принесет надежду украинскому народу", - говорится в сообщении.







