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армия РФ (15366) Сумская область (1843) бомбардировка (392) Живицкий Дмитрий (242)

Захватчики сбросили 5 бомб по детскому лагерю "Звездный" в Сумской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал фотографии детского лагеря "Звездный", на который российские военные сбросили 5 бомб.

Фото он обнародовал в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Подробности последствий вражеской бомбардировки детского лагеря "Звездный" около Ольшанки на Сумщине. В ночь с 9 на 10 марта российская вражеская авиация сбросила 5 бомб на территорию нашего детского лагеря", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, одна бомба попала прямо в жилой корпус: половина дома уничтожена, в другой половине уцелели только стены. Также полностью разбиты помещения котельной – сейчас отключены все коммуникации и нет отопления.

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******* кенгуру
а дитячий табір їм чим завадив?
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11.03.2022 18:01 Ответить
Там засіли нацики ..... пора вже знати. Он бульбофюрер вообще заявив,що це не ми розв*язали війну ---це Україна і їхня совість чиста!!! Ми спрацювали тільки на випередження.
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11.03.2022 18:08 Ответить
Основная цель рашистов - женщины, дети и старики. Больше они ни с кем воевать не умеют и не могут. В целом они везде отгребают, доказано всеми постсоветскими конфликтами. Чечню так победили, что до сих пор боятся очередной транш дани пропустить на выплату КаДырке.
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11.03.2022 18:17 Ответить
Этот чмошник сейчас даже не в Сумах.Сидит,****,где-то прячется(((((
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11.03.2022 18:01 Ответить
Вы все врете, это база НАТО была!!!
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11.03.2022 18:03 Ответить
Як за жопу наші піймають, почнуть лупити себе ногою "извините"
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11.03.2022 18:03 Ответить
вторая армия в мире воюет против детей... как эти дауны вторую мировую выиграли, мне неясно... Скорее всего, это Украина нагнула Германию, а не рашка.
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11.03.2022 18:10 Ответить
Вот так и выиграли, закидали всех трупами
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11.03.2022 18:25 Ответить
Действительно умом Россию не понять.
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11.03.2022 18:28 Ответить
Це державний тероризм Путіна. У Зеленського є можливість системно знищувати окупантів усіма можливими засобами. Та поморозити їх на смерть. Погода на боці України.
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11.03.2022 19:58 Ответить
 
 