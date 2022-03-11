Захватчики сбросили 5 бомб по детскому лагерю "Звездный" в Сумской области. ФОТО

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал фотографии детского лагеря "Звездный", на который российские военные сбросили 5 бомб.

Фото он обнародовал в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Подробности последствий вражеской бомбардировки детского лагеря "Звездный" около Ольшанки на Сумщине. В ночь с 9 на 10 марта российская вражеская авиация сбросила 5 бомб на территорию нашего детского лагеря", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, одна бомба попала прямо в жилой корпус: половина дома уничтожена, в другой половине уцелели только стены. Также полностью разбиты помещения котельной – сейчас отключены все коммуникации и нет отопления.

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