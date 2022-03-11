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Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

О "кадыровцах" - чеченских военных, которые служат на стороне России - ходит много легенд. В частности, по поводу их жестокости во время войны. И хотя с первых дней нападения России на Украину регулярно появляются сообщения о присутствии боевиков в разных точках, многие военные считают боевые навыки этих чеченцев переоцененными. Их даже называют "тик-токерами", потому что они публикуют видео, на которых с "отбеленными зубами" и на люксовых авто разъезжают по украинским населенным пунктам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Слідства.Інфо" исследовали действия "кадыровцев" на войне в Украине и установили места дислокации и передвижения российских оккупантов.

Приводим материал на языке оригинала.

За допомогою оприлюднених відеозаписів журналісти також ідентифікували їхніх ватажків, які вчиняють воєнні злочини на території України.

"Кадирівці" в Україні

"Кадирівцями" називають військових, підпорядкованих лідеру Чеченської Республіки Рамзану Кадирову, який, своєю чергою, повністю підконтрольний Кремлю та президенту Росії Владіміру Путіну.

Відео з колонами техніки "кадирівських" бойовиків, які рухаються територією Росії в напрямку кордону з Україною, з’явилися в мережі ще за кілька тижнів до початку війни.

За даними української розвідки, "кадирівці" разом із іншими підрозділами РФ почали вторгнення в Україну з території Білорусі 24 лютого. Точних даних щодо кількості чеченських бойовиків, які прийшли воювати проти України, немає. Втім, розвідники вважають, що їх більше 1200 чоловік.

На думку командира батальйону імені Шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Кремль використовує "кадирівців" переважно для залякування.

"Основна ставка Путіна була на них: прийдуть "кадирівці", всі розбіжаться, і вони відразу візьмуть усе", — каже він.

Втім, за даними української розвідки, серед завдань чеченських бойовиків були також "зачистка" Києва і "ліквідація" президента Володимира Зеленського. Владімір Путін начебто особисто зустрічався з Рамзаном Кадировим за кілька тижнів до початку війни й "проінструктував його на виконання найбруднішої роботи". Цю інформацію розвідникам начебто надало анонімне джерело, яке назвалося "співробітником ФСБ Росії". Завдяки цьому українським військовим вдалося знищити підрозділ "кадирівців".

У соцмережах був опублікований ролик, ймовірно, знятий у місті Буча під Києвом, на якому місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: "Це кадирівці".

Українські розвідники навіть офіційно повідомили про загибель одного з лідерів чеченських бойовиків — командира 141-го спеціального моторизованого полку "Північ" Магомеда Тушаєва. Втім, Кадиров цю інформацію заперечив. Наразі він визнав загибель лише двох своїх бойовиків.

Водночас існують дані, що в Білорусь надійшла велика кількість трупів військових зі складу етнічних чеченців. Відтак, реальні втрати "кадирівців" можуть приховувати.

Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине 01

Може бути, що після невдалої спроби окупувати Київ у перші дні війни, "кадирівці" отримали інше завдання — сформувати "загороджувальні загони" поблизу Києва, які не дають відступати російським солдатам. Про це журналістам розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський.

Чеченці чи "кадирівці"

Історія Чечні — складна і трагічна. Республіка пережила дві війни, відстоюючи свою незалежність: у 90-х роках і на початку 2000-х. Зрештою, перемогла Російська Федерація і Чеченська Республіка увійшла до її складу.

Попри те, що "кадирівці" — це чеченці за національністю, їх не слід ототожнювати з усіма чеченцями. Різницю журналістам пояснив Муслім Чеберлоєвський — командир батальйону імені Шейха Мансура.

"Звичайно, нам прикро, коли кажуть: чеченці напали на Україну, чеченці зайшли. Чеченці не заходили та не нападали. Ніколи в історії чеченці не мали ворожнечі з Україною. І не буде. Це виродки, які себе називають чеченцями… І нам, чистокровним чеченцям, трохи прикро. Чечня, воюючи з Росією у двох війнах, втратила 300 тисяч жителів із одного мільйона! Ще близько 300 тисяч людей виїхали та живуть за межами Чечні. Це і є чеченці, які можуть назвати себе справжніми чеченцями. А ці виродки – ставленики Путіна", — сказав він у коментарі виданню "Радіо Свобода".

Окупований Гостомель

Із перших днів війни "кадирівці" почали публікувати відеозаписи зі своїми бойовиками в Україні. Як встановили журналісти, здебільшого йдеться про населені пункти, розташовані на північному заході від Києва.

Так, 26 лютого у телеграм-каналі Рамзана Кадирова виклали відео, на якому командир чеченського батальйону "Південь" Хусейн Межидов знімає український прапор з воріт військової частини в Гостомелі і чіпляє прапори Росії та Чечні.

Ця частина розташована поряд з гостомельським аеропортом, навколо якого у перший день війни точилися запеклі бої. У той же день були опубліковані відео, на яких "кадирівці" демонструють "трофеї" у вигляді військової техніки та боєприпасів. Водночас у Збройних силах України заявили, що "кадирівці" увійшли на територію вже порожньої частини й боїв за неї не було.

Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине 02

Досліджуючи опубліковані у мережі відеозаписи, журналісти знайшли ще одне підтвердження присутності "кадирівців" у Гостомелі. Зокрема, на території так званого "військового містечка". Цей комплекс збудували ще в 30-х роках минулого століття і багато років він входив до сфери управління Міністерства оборони. Але нині там мешкає цивільне населення. Містечко розташоване поряд з аеропортом та військовою частиною, на яку "кадирівці" чіпляли чеченські прапори.

Дослідивши оприлюднені відеозаписи, "Слідство.Інфо" з’ясувало, що бойовики закріпилися у цьому військовому містечку і навіть утримують там заручників. На відео бойовики демонструють, що начебто захищають мирних мешканців і загалом дуже приязні до них. Втім, як розповідають місцеві, поведінка бойовиків змінюється, щойно камера вимикається.

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"Люди в підвалах, де вони знімають, що їх кормлять, допомагають їм, а фактично тримають їх в заручниках в підвалі для того, щоб не бомбили воєнне містечко. І вони сидять в будинках, в цих квартирах. Мають свій блокпост. Вони перебувають у воєнному містечку і постійно його контролюють", — розповів "Слідству.Інфо" радник загиблого селищного голови Гостомеля Ростислав Скуратівський.

За його словами, мешканці Гостомеля опинилися в критичній ситуації: "Фактично там люди вже, мабуть, десяту добу в катастрофі перебувають. Там, ні їжі немає, ні води, нічого немає".

7 березня, ймовірно, снайперами з будинку у гостомельському ЖК "Покровський", був вбитий міський голова Гостомеля Юрій Прилипко. Він саме розвозив харчі та ліки місцевим мешканцям. Як з’ясували журналісти "Слідства.Інфо" вже після вбивства тіло Прилипка було заміноване — очевидно, щоб люди, які прийдуть забирати тіло, також загинули. На момент вбивства мера, Гостомель був окупований "кадирівцями".

Інші населені пункти під Києвом

Журналісти знайшли також підтвердження присутності "кадирівських" бойовиків в інших населених пунктах поблизу Києва. Йдеться про селище Бородянка, що за 30 кілометрів від столиці. Цей населений пункт сильно постраждав від авіаударів окупанта.

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На одному з відеозаписів журналісти ідентифікували командира чеченського ОМОНу Анзора Бісаєва, який в супроводі бойовиків їздив вулицями Бородянки. Крім того, у телеграм-каналі Кадирова 4 березня з’явилося відео, на якому бойовики, зокрема й сам Бісаєв, вивішують їхній прапор над Бородянським відділенням поліції.

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Крім того, "Слідство.Інфо" зафіксувало "кадирівців" на відео, знятому в селищі Бабинці, що поруч з Бородянкою.

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Також журналісти отримали свідчення про те, що чеченські бойовики можуть перебувати у селищі Ворзель під Києвом. Про це "Слідству.Інфо" сказав адвокат Ігор Чудовський, якому днями вдалося виїхати звідти й евакуювати три родини. Чоловік розповів про військові злочини "кадирівців" на території селища.

"Позавчора (розмова відбулася 9 березня – ред.) розстріляли трьох мирних мешканців у кварталі "Квітковий". Плюс розстріляли дідуся 65 років — вийшов покурити на вулицю", — каже він.

Дружина боксера Олександра Усика Катерина писала в Instagram про те, що "кадирівці" обстрілюють будинки у Ворзелі.

Як розповів "Слідству.Інфо" представник Бучанської міської ради (імені не називаємо з міркувань безпеки — ред.), на території Бучі, що межує з Ворзелем і Гостомелем, "кадирівців" не було. Втім, у місті присутні інші підрозділи окупаційних військ.

"Як говорять місцевим мешканцям окупанти, що вам ще дуже пощастило, що сюди не дійшли "кадирівці", бо ті взагалі "без обмежень". Вони розстрілюють цивільне населення заради забаганки, знищують житлові будинки і роблять багаточого проти мирного населення", — розповідає представник міськради.


Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине 07

Окрім згаданих "кадирівських" ватажків журналісти ідентифікували на відеозаписах з України начальника управління Росгвардії у Чеченській Республіці Шаріпа Делімханова та помічника Рамзана Кадирова за силовим блоком Даніїла Мартинова.

Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив про перебування на території України ще одного ватажка бойовиків — заступника командира Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ, генерал-майора Алібека Делімханова. Втім, підтвердити цю інформацію журналістам наразі не вдалося.


Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине 08
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Топ комментарии
+38
кінорстудія ****** 21 век представляет
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11.03.2022 19:27
+28
они еще не знают, но они уже трупы)
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11.03.2022 19:28
+21
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11.03.2022 19:31
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кінорстудія ****** 21 век представляет
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11.03.2022 19:27 Ответить
Плохая игра актеров. Кадыровцы только на пиаре сидят.
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11.03.2022 19:27 Ответить
на *** вони сідят)
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11.03.2022 20:31 Ответить
они еще не знают, но они уже трупы)
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11.03.2022 19:28 Ответить
швидко вони забули,як українці їм допомогали,а що там Гаага?
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11.03.2022 19:30 Ответить
Допомагали Чеченцям а не кадирківцям.
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11.03.2022 19:47 Ответить
Зі всього стада війобів чечен тільки лічені одиниці люди.
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11.03.2022 20:34 Ответить
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11.03.2022 19:31 Ответить
И он взял с собой жену...
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18.03.2022 08:25 Ответить
А скільки разів писали, що їх ліквідували?
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11.03.2022 19:32 Ответить
всех то не ликвидируешь-они ж не сидят в одном доме,а рассыпаны мелкими группами по приличной территории
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11.03.2022 19:35 Ответить
Голова вже йде обертом від валу новин. Певно тепер цій війні тепер не буде кінця.
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11.03.2022 19:40 Ответить
Сложно леквидировать тех

Кто быстрее всех убегает

Они отрядами не большими сзади тусуются э. И в случае чего первыми и сваливают
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11.03.2022 19:45 Ответить
Вони вже мабуть у шайтана на сковорідці шкварчать
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11.03.2022 19:34 Ответить
Да срать на этих недобитых кадырок. Все равно лягут в чернозем, если не успеют уползти к себе в горы.
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11.03.2022 19:34 Ответить
"
У періодичній таблиці хімічних елементів є знак Z - означає цинк.
Ну ок, цинк так цинк…"
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11.03.2022 19:39 Ответить
Погано ти хімію вчив. Цинк позначається як Zn (Zincum -- lat)
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11.03.2022 22:06 Ответить
Тю, яка різниця які у них поганяла? Просто пріоритетні цілі.
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11.03.2022 19:39 Ответить
короче, сцут эти ка-дыркины кипятком, который потом используют для стирки своих обосратых штанов. прячясь такими вот банно-прачечными комбинатами по лесах и подвалах киевщины.
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11.03.2022 19:40 Ответить
Ну як завжди:
Вислюки Кадирова на передову не суються, а знущаються з мирного населення.
Як тільки "запахне смаженим" - спробують сдриснути додому.
Велике прохання до Спецназу, Розвідки та СБУ - НЕ ДАЙТЕ ЦІМ ПОКИДЬКАМ ВТЕКТИ!
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11.03.2022 19:42 Ответить
Відчуваю що коли спалахне нова війна в Чечні
Наших добровольців буде багато, дуже багато
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11.03.2022 19:46 Ответить
Помиляєтесь.Нехай смердючі шакали один одного @буть!!!
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11.03.2022 20:38 Ответить
то правда що вони неймовірно жорстокі, але з беззахисними. То садисті виродки, єдина радість для них закатувати когось до смерті фізично і чи морально, а єдина вимога, що б не отримати покарання.
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11.03.2022 19:44 Ответить
Одним словом - терористи.
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11.03.2022 20:36 Ответить




Beregunya



Кадирівці не китайці, їх не може бути більше, ніж расєян. Расєяни жалюгідні раби.
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11.03.2022 19:49 Ответить
этих ********* в плен вообще не брать.
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11.03.2022 20:08 Ответить
та їх в полон ніхто не бере,валять на місці.взяли одного ішака щоб показати на тєліку і все.
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11.03.2022 20:19 Ответить
кадировські віслюки , такі ж сцикливі як і кацапське біо - cміття, перевірено!
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11.03.2022 20:09 Ответить
Поджог Сараев
Ушат Помоев
Рекорд Надоев
Гарем Плейбоев
Рулон Обоев
Бидон Отстоев
Букет Левкоев
Залог Успехов
Захват Покоев
Иблан ****
Исход Евреев
Исход Изгоев
Камаз Отбросов
Набег Сипаев
Налог Сдоходов
Обвал Забоев
Отлов Приматов
Отряд Ковбоев
Парад Уродов
Побег Дебилов
Побег Злодеев
Подрыв Устоев
Подшум Прибоев
Полив Побегов
Разбор Полётов
Развод Супругов
Разгон Пикетов
Разгул Маньяков
Распил Самшитов
Удел Плебеев
Улов Hалимов
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11.03.2022 20:11 Ответить
Завгар Камазов
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11.03.2022 20:46 Ответить
Билет Догаваев
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11.03.2022 21:44 Ответить
Говорите - это чеченцы, я очень сильно в этом сомневаюсь - это простые путино давалки которые сосут рашиский хер и делают это с удовольствием и причмокиванием, и если чесно кадаровцы хуже немытых бомжей - интересно а ихним тейповцам как я понимаю глубоко на это насрать. Гордые бараны.
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11.03.2022 20:12 Ответить
95%чеченців такі вівце@би! І кінчені сцикуни! Знаю з власного досвіду.
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11.03.2022 20:41 Ответить
Одним словом....
ШАКАЛЫ
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11.03.2022 20:14 Ответить
Гірше.
Вівцейоби!
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11.03.2022 21:07 Ответить
розїбашувати ослойобів,думаю їм тут соватись пару днів і далі в мішки і на Грозний.
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11.03.2022 20:18 Ответить
в боях не участвуют. несут полицейские функции. Шакалы.
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11.03.2022 20:23 Ответить
Да не боитесь этих кафыровцев. Это предатели своего народа которые умеют только проводить зачистки мирного населения. Любой украинский воин стоит 100 кафыровцев
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11.03.2022 20:27 Ответить
Путин *****, а Кадыров его ******
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11.03.2022 20:29 Ответить
А щоб організувати спецпідрозділ для відлову цих баранів/ Це можливо?
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11.03.2022 20:30 Ответить
по ходу підари знак "Бабинці" в свій ішакостан привезли і там знімають)
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11.03.2022 20:34 Ответить
В полон не брати - ростріл на місті!!!
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11.03.2022 20:48 Ответить
это не чеченцы,это биомусор кацапский!
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11.03.2022 21:01 Ответить
И ведь просто так не зачистить это стадо,потому что как только запахнет жареным-сразу на Чечню слиняют. Только и могут,что марадерить по тылам,да с мирными жителями "воевать". Ублюдки.
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11.03.2022 21:03 Ответить
У Бучі кадирівці певний час точно були, є свідчення мешканців.
Спочатку мандрували колонами одна з яких розбита на Вокзальній.
Але і після того час від часу гасали вулицями на броні, стріляли в усі боки і по всіх кого бачили, насолоджувались людським страхом.
Декілька останніх днів, як почалися коридори, у Бучі молоденьки росіяни (на яких вже починають наїзжати місцеві бабИ) і насильство проти населення вщухло.
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12.03.2022 06:14 Ответить
 
 