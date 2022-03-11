Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине. ФОТОрепортаж

О "кадыровцах" - чеченских военных, которые служат на стороне России - ходит много легенд. В частности, по поводу их жестокости во время войны. И хотя с первых дней нападения России на Украину регулярно появляются сообщения о присутствии боевиков в разных точках, многие военные считают боевые навыки этих чеченцев переоцененными. Их даже называют "тик-токерами", потому что они публикуют видео, на которых с "отбеленными зубами" и на люксовых авто разъезжают по украинским населенным пунктам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Слідства.Інфо" исследовали действия "кадыровцев" на войне в Украине и установили места дислокации и передвижения российских оккупантов.

Приводим материал на языке оригинала.

За допомогою оприлюднених відеозаписів журналісти також ідентифікували їхніх ватажків, які вчиняють воєнні злочини на території України.

"Кадирівці" в Україні

"Кадирівцями" називають військових, підпорядкованих лідеру Чеченської Республіки Рамзану Кадирову, який, своєю чергою, повністю підконтрольний Кремлю та президенту Росії Владіміру Путіну.

Відео з колонами техніки "кадирівських" бойовиків, які рухаються територією Росії в напрямку кордону з Україною, з’явилися в мережі ще за кілька тижнів до початку війни.

За даними української розвідки, "кадирівці" разом із іншими підрозділами РФ почали вторгнення в Україну з території Білорусі 24 лютого. Точних даних щодо кількості чеченських бойовиків, які прийшли воювати проти України, немає. Втім, розвідники вважають, що їх більше 1200 чоловік.

На думку командира батальйону імені Шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Кремль використовує "кадирівців" переважно для залякування.

"Основна ставка Путіна була на них: прийдуть "кадирівці", всі розбіжаться, і вони відразу візьмуть усе", — каже він.

Втім, за даними української розвідки, серед завдань чеченських бойовиків були також "зачистка" Києва і "ліквідація" президента Володимира Зеленського. Владімір Путін начебто особисто зустрічався з Рамзаном Кадировим за кілька тижнів до початку війни й "проінструктував його на виконання найбруднішої роботи". Цю інформацію розвідникам начебто надало анонімне джерело, яке назвалося "співробітником ФСБ Росії". Завдяки цьому українським військовим вдалося знищити підрозділ "кадирівців".

У соцмережах був опублікований ролик, ймовірно, знятий у місті Буча під Києвом, на якому місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: "Це кадирівці".

Українські розвідники навіть офіційно повідомили про загибель одного з лідерів чеченських бойовиків — командира 141-го спеціального моторизованого полку "Північ" Магомеда Тушаєва. Втім, Кадиров цю інформацію заперечив. Наразі він визнав загибель лише двох своїх бойовиків.

Водночас існують дані, що в Білорусь надійшла велика кількість трупів військових зі складу етнічних чеченців. Відтак, реальні втрати "кадирівців" можуть приховувати.

Може бути, що після невдалої спроби окупувати Київ у перші дні війни, "кадирівці" отримали інше завдання — сформувати "загороджувальні загони" поблизу Києва, які не дають відступати російським солдатам. Про це журналістам розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський.

Чеченці чи "кадирівці"

Історія Чечні — складна і трагічна. Республіка пережила дві війни, відстоюючи свою незалежність: у 90-х роках і на початку 2000-х. Зрештою, перемогла Російська Федерація і Чеченська Республіка увійшла до її складу.

Попри те, що "кадирівці" — це чеченці за національністю, їх не слід ототожнювати з усіма чеченцями. Різницю журналістам пояснив Муслім Чеберлоєвський — командир батальйону імені Шейха Мансура.

"Звичайно, нам прикро, коли кажуть: чеченці напали на Україну, чеченці зайшли. Чеченці не заходили та не нападали. Ніколи в історії чеченці не мали ворожнечі з Україною. І не буде. Це виродки, які себе називають чеченцями… І нам, чистокровним чеченцям, трохи прикро. Чечня, воюючи з Росією у двох війнах, втратила 300 тисяч жителів із одного мільйона! Ще близько 300 тисяч людей виїхали та живуть за межами Чечні. Це і є чеченці, які можуть назвати себе справжніми чеченцями. А ці виродки – ставленики Путіна", — сказав він у коментарі виданню "Радіо Свобода".

Окупований Гостомель

Із перших днів війни "кадирівці" почали публікувати відеозаписи зі своїми бойовиками в Україні. Як встановили журналісти, здебільшого йдеться про населені пункти, розташовані на північному заході від Києва.

Так, 26 лютого у телеграм-каналі Рамзана Кадирова виклали відео, на якому командир чеченського батальйону "Південь" Хусейн Межидов знімає український прапор з воріт військової частини в Гостомелі і чіпляє прапори Росії та Чечні.

Ця частина розташована поряд з гостомельським аеропортом, навколо якого у перший день війни точилися запеклі бої. У той же день були опубліковані відео, на яких "кадирівці" демонструють "трофеї" у вигляді військової техніки та боєприпасів. Водночас у Збройних силах України заявили, що "кадирівці" увійшли на територію вже порожньої частини й боїв за неї не було.

Досліджуючи опубліковані у мережі відеозаписи, журналісти знайшли ще одне підтвердження присутності "кадирівців" у Гостомелі. Зокрема, на території так званого "військового містечка". Цей комплекс збудували ще в 30-х роках минулого століття і багато років він входив до сфери управління Міністерства оборони. Але нині там мешкає цивільне населення. Містечко розташоване поряд з аеропортом та військовою частиною, на яку "кадирівці" чіпляли чеченські прапори.

Дослідивши оприлюднені відеозаписи, "Слідство.Інфо" з’ясувало, що бойовики закріпилися у цьому військовому містечку і навіть утримують там заручників. На відео бойовики демонструють, що начебто захищають мирних мешканців і загалом дуже приязні до них. Втім, як розповідають місцеві, поведінка бойовиків змінюється, щойно камера вимикається.

"Люди в підвалах, де вони знімають, що їх кормлять, допомагають їм, а фактично тримають їх в заручниках в підвалі для того, щоб не бомбили воєнне містечко. І вони сидять в будинках, в цих квартирах. Мають свій блокпост. Вони перебувають у воєнному містечку і постійно його контролюють", — розповів "Слідству.Інфо" радник загиблого селищного голови Гостомеля Ростислав Скуратівський.

За його словами, мешканці Гостомеля опинилися в критичній ситуації: "Фактично там люди вже, мабуть, десяту добу в катастрофі перебувають. Там, ні їжі немає, ні води, нічого немає".

7 березня, ймовірно, снайперами з будинку у гостомельському ЖК "Покровський", був вбитий міський голова Гостомеля Юрій Прилипко. Він саме розвозив харчі та ліки місцевим мешканцям. Як з’ясували журналісти "Слідства.Інфо" вже після вбивства тіло Прилипка було заміноване — очевидно, щоб люди, які прийдуть забирати тіло, також загинули. На момент вбивства мера, Гостомель був окупований "кадирівцями".

Інші населені пункти під Києвом

Журналісти знайшли також підтвердження присутності "кадирівських" бойовиків в інших населених пунктах поблизу Києва. Йдеться про селище Бородянка, що за 30 кілометрів від столиці. Цей населений пункт сильно постраждав від авіаударів окупанта.

На одному з відеозаписів журналісти ідентифікували командира чеченського ОМОНу Анзора Бісаєва, який в супроводі бойовиків їздив вулицями Бородянки. Крім того, у телеграм-каналі Кадирова 4 березня з’явилося відео, на якому бойовики, зокрема й сам Бісаєв, вивішують їхній прапор над Бородянським відділенням поліції.

Крім того, "Слідство.Інфо" зафіксувало "кадирівців" на відео, знятому в селищі Бабинці, що поруч з Бородянкою.

Також журналісти отримали свідчення про те, що чеченські бойовики можуть перебувати у селищі Ворзель під Києвом. Про це "Слідству.Інфо" сказав адвокат Ігор Чудовський, якому днями вдалося виїхати звідти й евакуювати три родини. Чоловік розповів про військові злочини "кадирівців" на території селища.

"Позавчора (розмова відбулася 9 березня – ред.) розстріляли трьох мирних мешканців у кварталі "Квітковий". Плюс розстріляли дідуся 65 років — вийшов покурити на вулицю", — каже він.

Дружина боксера Олександра Усика Катерина писала в Instagram про те, що "кадирівці" обстрілюють будинки у Ворзелі.

Як розповів "Слідству.Інфо" представник Бучанської міської ради (імені не називаємо з міркувань безпеки — ред.), на території Бучі, що межує з Ворзелем і Гостомелем, "кадирівців" не було. Втім, у місті присутні інші підрозділи окупаційних військ.

"Як говорять місцевим мешканцям окупанти, що вам ще дуже пощастило, що сюди не дійшли "кадирівці", бо ті взагалі "без обмежень". Вони розстрілюють цивільне населення заради забаганки, знищують житлові будинки і роблять багаточого проти мирного населення", — розповідає представник міськради.





Окрім згаданих "кадирівських" ватажків журналісти ідентифікували на відеозаписах з України начальника управління Росгвардії у Чеченській Республіці Шаріпа Делімханова та помічника Рамзана Кадирова за силовим блоком Даніїла Мартинова.

Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив про перебування на території України ще одного ватажка бойовиків — заступника командира Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ, генерал-майора Алібека Делімханова. Втім, підтвердити цю інформацію журналістам наразі не вдалося.



