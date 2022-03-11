Оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Стратегического командования ВСУ.
"Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Подлость и лицемерие оккупантов не знает границ! В селе Богдановка Броварского района в Киевской области и в городе Тростянец Сумской области российские террористы разместили танки и "Грады" посреди жилых кврталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам".
Топ комментарии
+28 Агамемнон
показать весь комментарий11.03.2022 19:54
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий11.03.2022 19:52
+12 NCG
показать весь комментарий11.03.2022 19:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
бачать буки, але їх нищать першими.
а джавеліни - то взагалі пісня.
бій за Броварами. було 10 танків... 3 спалили. з 7-ми таргани повипригували і втекли в лісок... танки забрали справними.
подрежут доставку снарядов и все
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.Сейчас известно, генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.
Но стоит один, два раза их расфигачить и все.Их нужно жестко отучить от этой тактики продвижения вперед.
И не подпускайте их близко к пригородам - тактика Николаева очень эффективна.
Цівільних треба попередити, щоб тікали від ворожої техніки подалі.