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Оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Стратегического командования ВСУ.

"Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Подлость и лицемерие оккупантов не знает границ! В селе Богдановка Броварского района в Киевской области и в городе Тростянец Сумской области российские террористы разместили танки и "Грады" посреди жилых кврталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам".

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Оккупанты размещают Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты 01
Оккупанты размещают Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты 02
Оккупанты размещают Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты 03
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Топ комментарии
+28
Свинособаки по другому воевать не умеют. Ссыкливый недонародец.
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11.03.2022 19:54
+15
А Байрактар до них може підкрастись ?
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11.03.2022 19:52
+12
этот хлам вечно стоять там не может
подрежут доставку снарядов и все
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11.03.2022 19:54
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А Байрактар до них може підкрастись ?
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11.03.2022 19:52 Ответить
А партизан
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11.03.2022 19:53 Ответить
Може, але коли вони на позиції і готові - вони прикриті ППО - тому Байрактар можуть и сбити...хоча...хтось жеж їх знімає...
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11.03.2022 20:33 Ответить
тори і панцирі схоже Байрактарів не бачать.
бачать буки, але їх нищать першими.

а джавеліни - то взагалі пісня.
бій за Броварами. було 10 танків... 3 спалили. з 7-ми таргани повипригували і втекли в лісок... танки забрали справними.
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11.03.2022 21:39 Ответить
Бачать Панцири Байрактари - у Лівії вони їх знищували. Але там вже хто кого першим побачить.
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11.03.2022 21:50 Ответить
Свинособаки по другому воевать не умеют. Ссыкливый недонародец.
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11.03.2022 19:54 Ответить
этот хлам вечно стоять там не может
подрежут доставку снарядов и все
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11.03.2022 19:54 Ответить
Байрактари де? Це для них робота.
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11.03.2022 19:54 Ответить
А ти хіба не знаєш? Байрактари під асфальтом.
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11.03.2022 20:18 Ответить
байрактар в помощь
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11.03.2022 19:55 Ответить
Точь в точь как в Донецке\Луганске 2014. Кацапы пытаются окапываться. Почему? Да потому что их щемить начинают.
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11.03.2022 19:55 Ответить
Я думаю, что не зря эти орки бомбили аэропорты на западе Украины. Могут эти кондоны из бераруси полезть...
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11.03.2022 19:57 Ответить
*** все там де треба чи Ви думаєти що ми тільки кіно знімаємо
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11.03.2022 19:57 Ответить
Кацапських артилеристів У ПОЛОН НЕ БРАТИ!
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11.03.2022 19:57 Ответить
Подлый народ
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11.03.2022 20:00 Ответить
Так байрахтар акбар.
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11.03.2022 20:01 Ответить
Владимир Путин начал репрессии против своей любимой, "5-й" службы ФСБ, спустя две недели после вторжения в Украину. Руководство службы уже отправлено под домашний арест. Известно, что именно она накануне войны обеспечивала президента РФ данными о политической ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.Сейчас известно, генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.
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11.03.2022 20:04 Ответить
Іншими словами, місцевої УПА там немає...
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11.03.2022 20:20 Ответить
Размещать грады в жилых кварталах они будут постоянно и всегда. Гитлер тоже так поступал.
Но стоит один, два раза их расфигачить и все.Их нужно жестко отучить от этой тактики продвижения вперед.
И не подпускайте их близко к пригородам - тактика Николаева очень эффективна.
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11.03.2022 20:33 Ответить
Треба приймати рішення щодо атак таких об'єктів поряд з цивільними будівлями, бо якщо буде як в АТО (коли військовим забороняли знищувати такі цілі), то ми програємо війну.
Цівільних треба попередити, щоб тікали від ворожої техніки подалі.
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11.03.2022 20:47 Ответить
 
 