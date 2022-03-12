Тероборона в Сумской области обезвредила 3 танка и САУ российских оккупантов, - Живицкий. ВИДЕО+ФОТО

Территориальная оборона обезвредила три танка и самоходную артиллерийскую установку российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ. Как минимум, два 200-х "жареных чебурека", - говорится в сообщении.

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