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Тероборона в Сумской области обезвредила 3 танка и САУ российских оккупантов, - Живицкий. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Территориальная оборона обезвредила три танка и самоходную артиллерийскую установку российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ. Как минимум, два 200-х "жареных чебурека", - говорится в сообщении.

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Тероборона в Сумской области обезвредила 3 танка и САУ российских оккупантов, - Живицкий 01
Тероборона в Сумской области обезвредила 3 танка и САУ российских оккупантов, - Живицкий 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
Браво хлопці, увесь світ вами пишається! Кожне таке відео як той бальзам на душу! Слава Україні!
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12.03.2022 02:31
+25
Героям слава 👍🏼💪✊
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12.03.2022 02:33
+14
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12.03.2022 02:46
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Браво хлопці, увесь світ вами пишається! Кожне таке відео як той бальзам на душу! Слава Україні!
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12.03.2022 02:31 Ответить
Героям слава 👍🏼💪✊
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12.03.2022 02:33 Ответить
Люди вже їх в полях мочать, вони навіть не мають шансів до міста доїхати, тому що скоро посівна, а це святе.
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12.03.2022 02:43 Ответить
В нас так на прапорі записано жовтив кольором.
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12.03.2022 02:45 Ответить
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12.03.2022 02:46 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
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12.03.2022 02:48 Ответить
Когда была война в Чечне мы говорили:
Аллах над нами,
Россия под нами,
Победа за нами!!!

Можно переделать и сказать:
Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!

Ин ша Аллах!!!( По воле Аллаха)
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12.03.2022 03:03 Ответить
Теробороні ордена за мужність в знищенні та захоплення ворожої техніки.
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12.03.2022 03:14 Ответить
роSSпутлеровцы проводят милитаризацию Украины путем поставок техники и вооружения. Что то у лапотников пошло не так
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12.03.2022 06:07 Ответить
то треба таке в газеті писати--На Сумщині, Тероборонівці готуються до посівної...удобрюють рясно землю..проводять кутиваційні роботи
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12.03.2022 06:18 Ответить
Наші котики
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12.03.2022 09:58 Ответить
Та їх помічники
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12.03.2022 10:05 Ответить
Perfected!!!
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12.03.2022 10:08 Ответить
 
 