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Последствия утреннего обстрела Северодонецка: Оккупанты хотят стереть город с лица земли. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 12 марта войска РФ в очередной раз обстреляли Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Северодонецк, утро 12 марта. Эти российские гитлеры каждое утро пробуждают горожан. Оккупанты хотят стереть Северодонецк с лица земли. Северодонецк убивают россияне", - написал он.

Последствия утреннего обстрела Северодонецка: Оккупанты хотят стереть город с лица земли 01
Последствия утреннего обстрела Северодонецка: Оккупанты хотят стереть город с лица земли 02
Последствия утреннего обстрела Северодонецка: Оккупанты хотят стереть город с лица земли 03

Также смотрите: Бои с оккупантами продолжаются в Николаеве, - ГНСУ. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
А вони по іншому не вміють.
Варто було пильно спостерігати за їхніми методами в інших війнах - Чечня, Сирія.
Думати про потужне ППО.
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12.03.2022 08:44
+8
Будет и у расеян жареная собачятина на Тверской....и блок посты на Немцовом мосту.... непременно будет...
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12.03.2022 08:50
+5
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12.03.2022 08:45
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А вони по іншому не вміють.
Варто було пильно спостерігати за їхніми методами в інших війнах - Чечня, Сирія.
Думати про потужне ППО.
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12.03.2022 08:44 Ответить
Именно так. Но в этот раз все их преступления документируются.
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12.03.2022 08:46 Ответить
Я вас прошу. Хіба по розвалинах міст не було помітно злочинів ?
Тупо закривали очі. Поважають і допомагають лише сильним.
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12.03.2022 08:48 Ответить
Меньше пиара. И всё можно было объяснить борьбой с терроризмом. Но когда горят десятки городов, то объяснить этот терроризмом сложно. Это тотальная война.
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12.03.2022 08:53 Ответить
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12.03.2022 08:45 Ответить
марку укрпочты утвердили
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12.03.2022 08:46 Ответить
Будет и у расеян жареная собачятина на Тверской....и блок посты на Немцовом мосту.... непременно будет...
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12.03.2022 08:50 Ответить
Горіть в аду, кацапи!
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12.03.2022 08:57 Ответить
ты дебил? ПНХ ДАУН
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12.03.2022 11:02 Ответить
,все. Садитесь за стол переговоров. Конца края не видно Как это все буде восстанавливаться.? И вообще где тот святой который убьёт *****. ?
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13.03.2022 07:57 Ответить
Весь мир будет носить на руках того или тех кто убьёт *****. Им каждому по личному острову в любом океане который эти люди каждый себе выберет подарят
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13.03.2022 07:59 Ответить
 
 