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Последствия утреннего обстрела Северодонецка: Оккупанты хотят стереть город с лица земли. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 12 марта войска РФ в очередной раз обстреляли Северодонецк в Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Северодонецк, утро 12 марта. Эти российские гитлеры каждое утро пробуждают горожан. Оккупанты хотят стереть Северодонецк с лица земли. Северодонецк убивают россияне", - написал он.
Топ комментарии
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий12.03.2022 08:44
+8 Артм Воронцов
показать весь комментарий12.03.2022 08:50
+5 клаус хаус
показать весь комментарий12.03.2022 08:45
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Варто було пильно спостерігати за їхніми методами в інших війнах - Чечня, Сирія.
Думати про потужне ППО.
Тупо закривали очі. Поважають і допомагають лише сильним.