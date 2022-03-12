Последствия утреннего обстрела Северодонецка: Оккупанты хотят стереть город с лица земли. ФОТО

Утром 12 марта войска РФ в очередной раз обстреляли Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Северодонецк, утро 12 марта. Эти российские гитлеры каждое утро пробуждают горожан. Оккупанты хотят стереть Северодонецк с лица земли. Северодонецк убивают россияне", - написал он.











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