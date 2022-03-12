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Из-под завалов в н.п. Слобожанское Харьковской области достали тела 5 погибших, среди них двое детей, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За сутки с 11 по 12 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг производил обстрелы и воздушные бомбардировки разных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, 11 марта продолжались поисковые работы тел погибших в результате вражеской бомбардировки еще в ночь с 9 на 10 марта. Тогда авиабомба попала в 2-х этажный жилой дом по адресу пос. Слобожанское, ул. Центральная.

"Из под завалов достали тела 5 человек, женщина (45-47 лет), женщина (35-37 лет), мужчина (до 40 лет) и дети 2 года и 12-14 лет. Поисковые работы продолжались 10 и 11 марта", – говорится в сообщении.

Из-под завалов в н.п. Слобожанское Харьковской области достали тела 5 погибших, среди них двое детей, - ГСЧС 01

Также отмечается, что всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено около 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терехов о ситуации в Харькове: Обстрелы жилых массивов почти не прекращаются

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано около 40 адресов, где находились сработанные и разорванные взрывоопасные предметы.
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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12.03.2022 09:07 Ответить
Ну варвари рашиські що ж ви творити ?,будьте прокляті виродки ,ваша росія і ваш дибільний народ. смерть рашиським окупантам.
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12.03.2022 09:07 Ответить
Московити завжди знищували та ненавиділи Україну та українців починаючи ще з часів Київської русі. Їхній андруша так званий "багалюбский" (це ж треба таку блюзнірську клікуху дати) спалив Київ підступом та учинив різню. Хто бажає ознайомитись з справжньою Історією будь ласка: на Ютубі аудіокнига Белінський "Країна Моксель".
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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12.03.2022 09:33 Ответить
усих тих рашистських "військовополонених", які жалісно скиглять на камеру, показово розстріляти на цьому місці. на хєра це сміття ще й годувати
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12.03.2022 09:37 Ответить
 
 