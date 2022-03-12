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В результате обстрела войск РФ горело админздание на Подоле в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

12 марта в 6:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины г. Киева поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Хорива в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на место происшествия немедленно прибыли пожарные 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит кровля 4-этажного административного здания.

"В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. м и в 8:34 - ликвидирован. На месте было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 24 человека личного состава. Жертв и пострадавших нет", - говорится. в сообщении.

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В результате обстрела войск РФ горело админздание на Подоле в Киеве, - ГСЧС 01
В результате обстрела войск РФ горело админздание на Подоле в Киеве, - ГСЧС 02
В результате обстрела войск РФ горело админздание на Подоле в Киеве, - ГСЧС 03
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кацапские варвары.....
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12.03.2022 09:14 Ответить
Дивлюсь як працюють мчсники по всій країні, подекуди в найгарячих точках.
Захоплююсь.
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12.03.2022 09:14 Ответить
А ви знаєте, що на солдатів росії женевська конвенція не поширюється, адже йде спецоперація.

Війну РФ не оголошувала!
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12.03.2022 09:32 Ответить
Не оголошували? Значить це терористичний напад. Терористыв знищують на місці!!!
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12.03.2022 09:38 Ответить
ну, на гражданских и требования Женевской конвенции тоже не распространяются, а статью 65 Конституции никто не отменял. Так что население не отягощено правилами ведения войны.
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12.03.2022 09:40 Ответить
падлюки!!! мавпи!!!!! вбивати на місці! і всіх тих жалосних солдатиків, шо нічо не знали, поки не обісрались, бо в плєн потрапили - в шматки! це не військовополені - це свині
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12.03.2022 09:35 Ответить
Я все утро наблюдал за небом. Мне кажется этонаша ракета с пво. В небе остались петли от инверсионного следа.
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12.03.2022 09:39 Ответить
как вы себе это представляете?
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12.03.2022 09:41 Ответить
 
 