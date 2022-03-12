Танки Т72Б3 102-го мотострелкового полка ВС РФ, захваченные отдельным полком Нацгвардии в Мариуполе. ФОТО

Украинские воины показали захваченные у российских оккупантов танки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мотивирующее фото. Танки Т72Б3 из состава 102-го мотострелкового полка ВС РФ, захваченные отдельным полком Нацгвардии в Мариуполе. 11 дней обороны в полном окружении, невероятные подвиги, массовый героизм. Украинский Мариуполь не сдается", - подписал он фото.

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