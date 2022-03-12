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Танки Т72Б3 102-го мотострелкового полка ВС РФ, захваченные отдельным полком Нацгвардии в Мариуполе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские воины показали захваченные у российских оккупантов танки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Танки Т72Б3 102-го мотострелкового полка ВС РФ, захваченные отдельным полком Нацгвардии в Мариуполе 01

"Мотивирующее фото. Танки Т72Б3 из состава 102-го мотострелкового полка ВС РФ, захваченные отдельным полком Нацгвардии в Мариуполе. 11 дней обороны в полном окружении, невероятные подвиги, массовый героизм. Украинский Мариуполь не сдается", - подписал он фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 362 танка, 1205 бронированных машин, 58 самолетов, 83 вертолета
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На Черкащині на ранок 12 березня в цілому стабільно, хоч маємо регулярні повітряні тривоги.

Система ППО успішно спрацьовує в області. Увечері над нашою територією збито ракету. Її уламки впали на подвір'я, пошкодивши будинок і кілька авто.
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12.03.2022 10:08 Ответить
Молодці, термінатори.
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12.03.2022 10:08 Ответить
Танки нам пригодятся ,бей врага его же оружием во СЛАВУ УКРАИНЫ !
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12.03.2022 10:11 Ответить
Тримайтесь хлопці.
Ніхто Вас не забув і не кинув.
І всі люди за вас переживають.
Бережіть себе.
Слава Україні!
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12.03.2022 10:16 Ответить
Соляры нема,жратвы нема, бояры нема, полный ****** лаптям
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12.03.2022 10:23 Ответить
 
 