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"Русский мир" выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Жительница Северодонецка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате варварских обстрелов города.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Русский мир" смотрится так. Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов. Слава Богу, живы! Твари, такое детство и у Ваших детей????!!!", - замечает он.

Русский мир выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ 01
Русский мир выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ 02
Русский мир выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ 03
Русский мир выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ 04
Русский мир выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ 05
Русский мир выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ 06
Русский мир выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ 07
Русский мир выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ 08

Он акцентирует внимание, что для оккупантов нет ничего святого!!!

"Оккупанты убивают украинцев. Звери… Врачи работают на грани человеческих сил", - добавляет глава ОГА.

Кроме того, он отметил, что в Северодонецкую больницу сегодня тоже был "прилет".

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Скажені собаки!Не беріть полонених!
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12.03.2022 11:34 Ответить
Хотя бы тех, которые сами не сдаются.
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12.03.2022 11:41 Ответить
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12.03.2022 11:35 Ответить
Побачив рашиста-ВБИЙ! Без жалю та сумлінь! Це не людина, це скажена тварина!
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12.03.2022 11:36 Ответить
Мір не руський, а русскій. Русь - це Україна.
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12.03.2022 11:44 Ответить
Редакція Цензор , знову пишете "руський мир" ?????? Який ще "руський"??????????Руський від слова Русь ! Рускій мір , не руський !!!!!!!
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12.03.2022 11:48 Ответить
Матери с детьми, чего вы сидите и ждете когда "русский мир" придет к вам? Благо пока еще есть возможность получить помощь и убежище в Европе, езжайте, жизнь детей сейчас важнее других проблем и потерь, к маю война (думаю) закончится (ОНО СДОХНЕТ!), тогда и вернетесь домой!
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12.03.2022 11:57 Ответить
В ті часи росії ще не було! Не додавайте ім стільки століть!
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12.03.2022 16:53 Ответить
не "руський",а "русскій
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13.03.2022 18:00 Ответить
 
 