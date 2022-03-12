"Русский мир" выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ. ФОТОрепортаж

Жительница Северодонецка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате варварских обстрелов города.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Русский мир" смотрится так. Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов. Слава Богу, живы! Твари, такое детство и у Ваших детей????!!!", - замечает он.

















Он акцентирует внимание, что для оккупантов нет ничего святого!!!

"Оккупанты убивают украинцев. Звери… Врачи работают на грани человеческих сил", - добавляет глава ОГА.

Кроме того, он отметил, что в Северодонецкую больницу сегодня тоже был "прилет".

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