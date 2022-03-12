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Снаряд войск РФ попал в жилой дом в Мариуполе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Снаряд войск РФ попал в жилой дом в Мариуполе.
Соответствующее фото опубликовал в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Попадание снаряда в обычный жилой дом в Мариуполе", – написал Геращенко.
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+15 drowsy_cat
показать весь комментарий12.03.2022 12:27
+10 andant 1000
показать весь комментарий12.03.2022 12:27
+10 Hanka Panyanka
показать весь комментарий12.03.2022 12:29
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аршином общим не измерить,
у ней особенная стать - підраси.
Може хтось ще за таможенний союз, вмєсто євросоюза?
Може хтось ще за одкб замість нато? За одкб, яке насправді використовується для розстрілу мітингів.