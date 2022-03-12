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Снаряд войск РФ попал в жилой дом в Мариуполе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Снаряд войск РФ попал в жилой дом в Мариуполе.

Соответствующее фото опубликовал в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Снаряд войск РФ попал в жилой дом в Мариуполе 01

"Попадание снаряда в обычный жилой дом в Мариуполе", – написал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как лжет пропаганда РФ: На примере обстрела роддома в Мариуполе. ФОТО
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Топ комментарии
+15
Люди не можуть. Нелюди вбивають маленьких дітей. Кацапи - не люди.
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12.03.2022 12:27
+10
Ну що, у нас ще хтось в Україні любить росію?
Може хтось ще за таможенний союз, вмєсто євросоюза?
Може хтось ще за одкб замість нато? За одкб, яке насправді використовується для розстрілу мітингів.
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12.03.2022 12:27
+10
люди только с нашей стороны, с той стороны людей нет
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12.03.2022 12:29
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Уроды плоскомордые
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12.03.2022 12:23 Ответить
в голову не вкладається як у 21 столітті люди можуть воювати та вбивати один одного....макаки....
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12.03.2022 12:25 Ответить
Люди не можуть. Нелюди вбивають маленьких дітей. Кацапи - не люди.
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12.03.2022 12:27 Ответить
люди только с нашей стороны, с той стороны людей нет
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12.03.2022 12:29 Ответить
якщо потомок мавпи стає людиною, то він залишається людиною незалежно від кордонів. Я у Львові на жд-вокзалі розмовляв з мешканкою якогось містечка в Київській області - назву не запам'ятав. Так от, жінка мені розказала, що ховалися в підвалах, потім їх знайшов військовий з росії і сказав щоб тікали на Захід, бо слідом за військовими йде поліція їх - як звірі. Так що люди є і там, навіть серед тих, яких сюди до нас пригнали із зброєю.
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15.03.2022 06:12 Ответить
умом расію нє панять ,
аршином общим не измерить,
у ней особенная стать - підраси.
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12.03.2022 13:31 Ответить
Ну що, у нас ще хтось в Україні любить росію?
Може хтось ще за таможенний союз, вмєсто євросоюза?
Може хтось ще за одкб замість нато? За одкб, яке насправді використовується для розстрілу мітингів.
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12.03.2022 12:27 Ответить
ну, похоже, посередине уже не будем договариваться ...
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12.03.2022 12:30 Ответить
Точно. Наглядный пример что бывает со странами которые не в НАТО, а поверили в договор о ненападении
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12.03.2022 12:32 Ответить
мы посмотрим что будет со странами которые в НАТО....
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12.03.2022 12:34 Ответить
Не помітила, що хтось втікає з НАТО.
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12.03.2022 13:28 Ответить
Відмова від НАТО це гарантована війна в майбутньому.
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12.03.2022 13:29 Ответить
******** криворукие
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12.03.2022 12:33 Ответить
Насколько я понимаю, нам никто не объявлял войну, а проводится какая-то кацапо-террористическая операция. Поэтому у нас не должно быть никаких военнопленных, только захваченные террористы. И они все прекрасно знали и знают сейчас куда едут. Наглядный пример этот подбитый летун, который продолжал бы бомбить, если бы не сбили. Твари, здохните!
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12.03.2022 12:37 Ответить
Да уж. У нас такі депресивні міста. Особливо на сході країни. Не знаю як там люди взагалі живуть.
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12.03.2022 12:42 Ответить
Маріуполь місто-герой, тримайся ріднесенький! Ти обов'язково встоїш
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12.03.2022 12:57 Ответить
 
 