Враг зашел в Мариуполь со стороны Виноградного, подтягивает силы. Российская авиация нанесла удар в районе детской поликлиники, – воин ВСУ Богдан. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 12 марта враг подтягивает силы в район Мариуполя, сейчас идет зачистка. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудар в район детской поликлиники и родильного отделения.
Об этом воин ВСУ Иван Богдан сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Враг зашел со стороны Виноградного по берегу. Поднялся к пушкам. Подтягивает силы. Сейчас продолжается зачистка. Аналогичная ситуация по Володарской трассе. 23 и немного 17. Наши зачищают. С одной стороны это хорошо, хоть меньше будет работать вражеские арта и авиация. Вчера весь день бомбили самолеты (каждые 30-40 мин.). Держимся! Победа за нами!", - написал Богдан.
"Мариуполь. Третья городская больница. Авиаудар во дворе детской поликлиники и родильного отделения", – добавил украинский защитник.
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звірі..
Нехай перемога буде вашою.
ЗСУ бракує авіації, бракує мобільності для степів. Але воювати там все ж доведеться. І чим швидше почнеться підготовка до такої боротьби за степи - тим краще.
Особенно больших мостов (при проэктировании в ссср обязательно предусмотрены камеры подрыва в мостах,дамбах ,каналах ,некоторых дорогах).
И при обьявлении военного положения на угрожающих участках материал должен быть заложен.
Южное направление-предательство 100 процентов,что б там не рассказывали-степь ,открытая местность ,авиация все снесет,калибрами побьют и т.п.
Особенно если вспомнить все крымские операции -от фрунзе до фрицев и красной армии
Арестович же ясно разложил тактику. Вымотать противника. Но там резервов многовато, пока будем выматывать, отступим до Львова.
Отсюда такое легкое продвижение по югу страны
А (современных аналогов) "пионеров" во дворе... не было...