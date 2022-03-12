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Враг зашел в Мариуполь со стороны Виноградного, подтягивает силы. Российская авиация нанесла удар в районе детской поликлиники, – воин ВСУ Богдан. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 12 марта враг подтягивает силы в район Мариуполя, сейчас идет зачистка. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудар в район детской поликлиники и родильного отделения.

Об этом воин ВСУ Иван Богдан сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Враг зашел со стороны Виноградного по берегу. Поднялся к пушкам. Подтягивает силы. Сейчас продолжается зачистка. Аналогичная ситуация по Володарской трассе. 23 и немного 17. Наши зачищают. С одной стороны это хорошо, хоть меньше будет работать вражеские арта и авиация. Вчера весь день бомбили самолеты (каждые 30-40 мин.). Держимся! Победа за нами!", - написал Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе войска РФ обстреляли мечеть, где прячутся граждане Турции, - МИД Украины

"Мариуполь. Третья городская больница. Авиаудар во дворе детской поликлиники и родильного отделения", – добавил украинский защитник.

Враг зашел в Мариуполь со стороны Виноградного, подтягивает силы. Российская авиация нанесла удар в районе детской поликлиники, – воин ВСУ Богдан 01

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Топ комментарии
+40
Тримайтесь, хлопці.
Нехай перемога буде вашою.
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12.03.2022 13:58
+32
по очах полонених видно що вони не каяться.
звірі..
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12.03.2022 13:58
+30
всё равно закрадывается предположение,что кто-то причастный к обороне в херсонской и запорожской области помог противнику быстро и близко подойти к Мариуполю.А ранее к Херсону.Похоже.оборона была специально "заточена" для быстрого продвижения противника по практически открытым местностиям с негустой заселённостью гражданским населением.что облегчило бы защиту территории...Но такой защиты не случилось...
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12.03.2022 14:00
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Новобранці й альтернативники, яким в спини стріляють загранотряди?
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12.03.2022 13:58 Ответить
по очах полонених видно що вони не каяться.
звірі..
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12.03.2022 13:58 Ответить
Тримайтесь, хлопці.
Нехай перемога буде вашою.
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12.03.2022 13:58 Ответить
всё равно закрадывается предположение,что кто-то причастный к обороне в херсонской и запорожской области помог противнику быстро и близко подойти к Мариуполю.А ранее к Херсону.Похоже.оборона была специально "заточена" для быстрого продвижения противника по практически открытым местностиям с негустой заселённостью гражданским населением.что облегчило бы защиту территории...Но такой защиты не случилось...
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12.03.2022 14:00 Ответить
Как по вашему вести оборону на открытой местности?
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12.03.2022 14:04 Ответить
Как? Перешеек не был толком заминирован. Мосты через Днепр в Херсоне и Новой Каховке не охранялись должным образом. Оружия в Херсоне не оказалось. Хотя может это план такой типо растянуть снабжение противника, но вышло только то что Мариуполь в осаде. Хз. Поправьте если не прав. В остальном все хорошо, по обороне, они застряли везде куда влезли и неспособны к продвижению.
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12.03.2022 14:08 Ответить
Массовое минирование особо не поможет, существуют специальные системы разминирования. В Херсоне мост хорошо охранялся, там рашисты попали в ловушку, когда на мосту завязывался бой колонна техники начинала накапливаться возле моста, после чего по ней били с РСЗО.
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12.03.2022 14:18 Ответить
кстати оккупанты думали ,что дороги минированы-в каждой колонне идут бтр с приборами постановки помех для радиофугасов.
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12.03.2022 14:43 Ответить
Свиню ЗСУ підклав й.баний бацька . Саме через те що кацапи вдарили з Білорусі , ЗСУ , замість - допомогти півдню країни , змушені були розтягувати оборону , і концентрувати додаткові сили під Києвом . .
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12.03.2022 14:21 Ответить
ЗЕ переконував, що має з ним домовленості. Тому винити слід не тільки підступність Луки але й вдавану наївність ЗЕ!
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12.03.2022 15:12 Ответить
Якби був план розтягнути театр БД, тоді б там ЗСУ вело б активні дії дрібними силами.

ЗСУ бракує авіації, бракує мобільності для степів. Але воювати там все ж доведеться. І чим швидше почнеться підготовка до такої боротьби за степи - тим краще.
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12.03.2022 14:23 Ответить
как и везде-обстрелами артой и с воздуха...или Вы всё ещё под впечатлением литературы о партизанах времён ВМВ со связкой гранат ?
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12.03.2022 14:09 Ответить
На открытой местности, в голой степи арту очень быстро уничтожат. Вы были в тех местах? Они мало заселены, большие расстояния между поселками.
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12.03.2022 14:12 Ответить
Вы считаете,что арта до сих пор имеет вид времён ВМВ,имея статичность? ))..Ознакомтесь с современными видами украинского вооружения и мобильность артилерии обязательно прикрывается с воздуха.это аксиома всех мировых тактик.открою Вам секрет-мировые армии научились воевать не только в лесистой местности )))
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12.03.2022 14:21 Ответить
Чем прикрывается с воздуха? У нас самолётов раз, два и обчелся. У РФ в воздухе превосходство и арту при таком положении вещей в степи хоть на марше, хоть на позиции найти не составит труда.
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12.03.2022 14:25 Ответить
просто ознакомьтесь с украинскими видами вооружений..."Гугля" Вам в руки! )
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12.03.2022 15:58 Ответить
Ты дебил конченый, весело тебе, скобочки рисуешь. Мразь!
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12.03.2022 16:06 Ответить
не рвись на куски тухлого мяса.Все предатели и потворники агрессора будут найдены,как бы они под патриотов не рядились.******.Ответят за слом обороны.Ответят за прямое передательство.Ответят ,как бы не оправдывали свою скрытую диверсионную деятельность.В стране есть лидер и есть дух.
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12.03.2022 19:24 Ответить
Так же как и наступление на открытой местности . И таки вывод всех военных и вывоз оружия с запретом раздавать желающим по вашему случайность? И сейчас орки ходят и выискивают по адресам участников ато , ихних родственников , резервистов которых покатали по области и вернули в город не дав оружия . Написал бы больше да тут даже телефоны начали слушать , аппаратуру с ордло завезли ещё неделю назад
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12.03.2022 15:00 Ответить
Так клоун знав, що рашисти будуть атакувати Україну ще в грудні. Чому він ніхєра не робив увесь цей час - мають з'ясувати слідчі і прокуратура, однак це буде після війни.
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12.03.2022 14:04 Ответить
если Вас не водили на экскурсию по укреплению воинских частей и по инженерным обустройствам,а так же не предоставляли отчёт о производимых работах.то это не значит.что ничего не делалось...а клоунами у нас оказались те.кто продал ядерную защиту и тот,кто только на СМИ-площадках.пяьно раскачиваясь на носочках зычным голосом уличной торговки вещал об "армии,мове и церкви",продолжая прятать полученное оружие "под замок" и оставляя русских попов...
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12.03.2022 14:13 Ответить
ви хвора людина
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12.03.2022 14:45 Ответить
але зараз не час і не місце виграемо війну тоді поговоремо
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12.03.2022 14:47 Ответить
чтобы выиграть войну,нужно сразу выявлять и уничтозжать предателей в ВСУ среди генералитета.Иначе.они не дадут выиграть войну и потери территорий увеличатся.
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12.03.2022 15:52 Ответить
Какие укрепления? Они даже запаса продуктов в приграничных районах не создали! Неужели не видно? Оружие теробороне начали раздавать, когда ***** уже до Киева дошел! Это о чем-то говорит? Тендеры за январь были опубликованы. Дороги, дороги, дороги - ничего, кроме дорог. ОП сообразил, что нужно что-то делать, только когда война началась. А благодаря тому, кто "пьяно раскачиваясь вещал" у тебя есть армия, которая смогла отразить удар.
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12.03.2022 17:10 Ответить
без превосходства в воздухе оборона в степи бессмысленная
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12.03.2022 14:26 Ответить
В скольких городах на юге она была организована ? Ни в одном , и Мариуполь бы сдали , только он на разграничении стоит и войска в нём были которые не выведешь
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12.03.2022 15:04 Ответить
мы и в воздухе не столь безобидны...но основная защита могла быть ракетными ударами и беспилотниками
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12.03.2022 15:56 Ответить
я не раз уже на форуме писал-что фактически не проработаны в инженерном плане пути возможного вторжения.Слава богу что и у противника с этим тоже проблемы
Особенно больших мостов (при проэктировании в ссср обязательно предусмотрены камеры подрыва в мостах,дамбах ,каналах ,некоторых дорогах).
И при обьявлении военного положения на угрожающих участках материал должен быть заложен.
Южное направление-предательство 100 процентов,что б там не рассказывали-степь ,открытая местность ,авиация все снесет,калибрами побьют и т.п.
Особенно если вспомнить все крымские операции -от фрунзе до фрицев и красной армии
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12.03.2022 14:52 Ответить
да, согласен
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12.03.2022 15:50 Ответить
кстати искусствено делать для русни лазейку, запускать и перемалывать
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12.03.2022 14:00 Ответить
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12.03.2022 14:02 Ответить
А зачем они ********* ракетой по пустому месту возле здания?
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12.03.2022 14:02 Ответить
тому що "анало-говнєт"
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12.03.2022 14:05 Ответить
потому шо косолапые. ХЗ куда они целились, но упало куда упало
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12.03.2022 14:06 Ответить
Что то не слышно о попытках помочь Мариуполю или деблокировать его.. а вообще какого хрена до сих пор стоит крымский мост, кто может четко ответить?
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12.03.2022 14:03 Ответить
Нечем мост розхерачить
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12.03.2022 14:04 Ответить
Не провоцируют. Видимо та Запад порекомендовал
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12.03.2022 14:05 Ответить
А что ***** нападет, если мост расхерачить?
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12.03.2022 14:06 Ответить
Они говорят будет новый виток эскалации, то есть хим оружие, а может и ядер
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12.03.2022 14:07 Ответить
з криму не можна було випускати...
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12.03.2022 14:10 Ответить
То есть если разбить всю армию параши и там останется одно *****, то его тоже нельзя трогать, а то красную кнопку нажмет?
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12.03.2022 14:16 Ответить
То что сейчас (170тыс.), это далеко не вся армия параши , после моста рузки могут применить более мощное оружие (неядерное).
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12.03.2022 15:25 Ответить
Сцикливе опудало, іди панські параши мий, раз не можеш деблокувати Марік.
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12.03.2022 14:06 Ответить
потому что мы дороги строили, херачить теперь нечем.
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12.03.2022 14:11 Ответить
Зрозуміло відповісти не може ніхто..., з початку війни було ясно, яку тактику використає РФ, облога міст, авіаційні налети, дистанційне руйнування градами та артилерією. Яка наша стратегія запобігання цьому, яка б гарантувала можливість стримати ворога та відбити території незрозуміло, надіялись на закрите небо від НАТО, гарантії безпеки по Будапешту від Великобританії та США... нас кинули що далі?
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12.03.2022 14:12 Ответить
Дальше отступление, и переговоры).
Арестович же ясно разложил тактику. Вымотать противника. Но там резервов многовато, пока будем выматывать, отступим до Львова.
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12.03.2022 14:16 Ответить
Шутка, все верно делаем. Но нужен ещё и креатив в котрнапабении.
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12.03.2022 14:18 Ответить
Что хуже -потерять армию или какой-то город?
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12.03.2022 14:13 Ответить
Крымский мост. Считаем расстояние от моста до позиций ВСУ. С ВВС ,надеюсь, понятно, остается ОТР Точка-У( тут гугл поможет). Теперь лирика - даже на этом форуме почти каждый день это...ммм...жевали. Видимо кто-то спит постоянно.
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12.03.2022 14:44 Ответить
Не спят , уже произвели как минимум 14 запусков Точек У, но их сбивает ПВО, нет пока результата.
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12.03.2022 15:28 Ответить
А арестович кажется говорил,что Мариуполь это крепость и зайти туда и взять город невозможно потому ,что у врага нету столько сил.
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12.03.2022 14:04 Ответить
Вот и посмотрим
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12.03.2022 14:05 Ответить
кого ви слухаєте...
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12.03.2022 14:06 Ответить
арестович киздабол
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12.03.2022 14:08 Ответить
Не забувайте, цей кіздабол дослівно передбачив дії х...йла стосовно України ( тільки тоді херили всі його)
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12.03.2022 14:15 Ответить
Он прав. Они лезут просто потому что дебилы.
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12.03.2022 14:16 Ответить
Мариуполь. В городе 36 бригада морпехов, полк НГ "Азов", кое-кто еще. В полном и, на сегодня, глубоком окружении. Держится. Даже в контратаки ходят.
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12.03.2022 14:58 Ответить
крепость можна сделать к примеру с Умани или Канева -с их сложным рельефом,большими холмами ,кучей лесистой местности на километры и мелких речушек и раскисшими черноземами,а с мариуполя или мелитополя ,которые находятся на очень ровной местности и фактически безлесной что то такое сделать .
Отсюда такое легкое продвижение по югу страны
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12.03.2022 14:59 Ответить
Небачу результатів мобілізаціїї? Небачу
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12.03.2022 14:06 Ответить
ви хочете кілька десятків тисяч під кацапську авіацію вивести?
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12.03.2022 14:08 Ответить
Де ви бачили,те,про що мовите?
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12.03.2022 14:10 Ответить
Й,хто казав,що армійці,повинні рухатися колонами?
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12.03.2022 14:12 Ответить
А тысячи стингеров ,которые завезли в Украину для чего тогда
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12.03.2022 14:12 Ответить
стінгери то партизанщина
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12.03.2022 14:14 Ответить
Завезену зброю,повинні використовувати мобільні групи,а не гноїти на складах в очікуванні диверсії
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12.03.2022 14:15 Ответить
Говорили, что 200000 тысяч в военкоматы явилось за первые несколько дней. Теперь читаю, что для для подготовки нужно 3-4 недели, и типа пойдем в контрнаступление.
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12.03.2022 14:17 Ответить
Аби,недоки роса очі виїсть... Необхідно,бути постійно ефективними
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12.03.2022 14:21 Ответить
А,ми в стані мобільної оборони й наступу!!! Це,й є гібриднопартизанська війна. Колони ефективно знищуються!!!
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12.03.2022 14:18 Ответить
про сухопутний коридор в крим кричали не один рік(
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12.03.2022 14:06 Ответить
Хто дає списки оборонців й адреси,їх сімей? Негайно знищити списки!!!
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12.03.2022 14:08 Ответить
"Маріуполь. Ворог зайшов з боку Виноградного по берегу. Піднявся до пушки. Підтягує сили. Зараз триває зачистка". - Хто саме проодить зачистку - наші чи ворог?
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12.03.2022 14:11 Ответить
З тексту,зачищають оборонці
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12.03.2022 14:13 Ответить
Зараз триває зачистка. Аналогічна ситуація по Володарський трасі. 23 та трохи 17. Наші зачищають. Джерело: https://censor.net/ua/p3324263
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12.03.2022 14:16 Ответить
А я думал они осаду хотят сделать. Ну что же. Удачи и землю стекловатой.
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12.03.2022 14:15 Ответить
Мля! В мене вже в душі холоне.
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12.03.2022 14:21 Ответить
срочно надісдати допомогу Маріуполю визвати добровольців і зробити рейд до маріуполя,вже давно потрібно зробити аварійна бригада з числа добровольців котра закривала б проблемні точкі і могла б пересуватись на гвинтокрилах чи авто,пора робити настоящу мобілізацію
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12.03.2022 14:30 Ответить
Не знаю ,что командование выжидает…,пока рашисты захватят весь город…???
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12.03.2022 14:34 Ответить
возможно это такой тактический ход - заманить врага и ударить с тыла .
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12.03.2022 15:33 Ответить
😞
А (современных аналогов) "пионеров" во дворе... не было...
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12.03.2022 14:57 Ответить
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12.03.2022 15:07 Ответить
А палуцицца, шо мардовский ломань падставит сваё мардовскае раздолбаное ашко под биту, шоп ею не прибили.
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12.03.2022 15:59 Ответить
 
 