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Защитники Украины выгнали захватчиков из окраины города Луганской области. Захвачен трофейный БРДМ и один оккупант, - Генштаб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области сводный отряд Государственной пограничной службы Украины и ВС Украины изгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Луганщине сводный отряд Государственной пограничной службы Украины и ВС Украины изгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов. Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у российских оккупантов есть потери в живой силе. В результате боя украинские воины захватили трофейный БРДМ и взяли плен одного захватчика", - говорится в сообщении.

Защитники Украины выгнали захватчиков из окраины города Луганской области. Захвачен трофейный БРДМ и один оккупант, - Генштаб 01
Защитники Украины выгнали захватчиков из окраины города Луганской области. Захвачен трофейный БРДМ и один оккупант, - Генштаб 02
Защитники Украины выгнали захватчиков из окраины города Луганской области. Захвачен трофейный БРДМ и один оккупант, - Генштаб 03

Читайте також: На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку. ФОТО
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Топ комментарии
+19
Слава нашим прикордонникам! Слава ЗСУ! Хлопці,ви неймовірні! Хай вас Бог береже!
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12.03.2022 15:24
+18
Радіють,шо малі діти.Як приємно дивитись на посмішки.Дякую хлопці.Бережи вас Бог!
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12.03.2022 15:25
+13
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12.03.2022 15:24
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Слава нашим прикордонникам! Слава ЗСУ! Хлопці,ви неймовірні! Хай вас Бог береже!
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12.03.2022 15:24 Ответить
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12.03.2022 15:24 Ответить
Радіють,шо малі діти.Як приємно дивитись на посмішки.Дякую хлопці.Бережи вас Бог!
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12.03.2022 15:25 Ответить
Своїх літер москалям мало, вкрали латинську букву і малюють її де попало, незабаром добавлять в свою «азбуку».
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12.03.2022 15:26 Ответить
Їм за аналогією з SS дві Z малювати треба. Але вони чомусь цього соромляться.
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12.03.2022 15:30 Ответить
БРДМ наш, пиксель, или вернули трофейную?
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12.03.2022 15:27 Ответить
БРДМ - это конечно хорошо. А вот пленный оккупант - так себе трофей. Таким пять копеек цена за пучок, и то в базарный день.
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12.03.2022 15:27 Ответить
Самі у себе вкрали чи як? Це ж наша машина...
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12.03.2022 15:29 Ответить
ВСУ->Луганда->ВСУ
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12.03.2022 15:43 Ответить
ты гля барнаул т залутали
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12.03.2022 15:48 Ответить
Норм).
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12.03.2022 15:52 Ответить
дебилы его вместе с танками погнали в одном ряду хочется за Минихом повторить- рузге командиры тупы как пробки и свинособаки
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12.03.2022 15:56 Ответить
А які планшетки з картами 😏
Спейс технолоджі 😁
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12.03.2022 16:05 Ответить
И нах***рена им там пленный к которому нужно двух человек выделить чтобы охранять, кормить и тд. А толку от него все равно никакого, и никто его не будет обменивать до конца войны
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12.03.2022 15:30 Ответить
Логично - экономично!
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12.03.2022 15:36 Ответить
- Who's motorcycle is this?
- It's a chopper, babe.
- Who's chopper is this?
- Zed's - Who's Zed?
- Zed's dead, baby, Zed's dead.
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12.03.2022 15:31 Ответить
А-ха-х, Кримінальне чтиво, прикольний фільм
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12.03.2022 15:35 Ответить
як на мене, один з кращих
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12.03.2022 15:39 Ответить
В имперском войске БРДМ 2 больше 1000.
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12.03.2022 15:57 Ответить
Да она. Выше писал, дубль 2 ВСУ->Луганда->ВСУ. Вернулась домой т.с.
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12.03.2022 16:32 Ответить
отбили своё и понтуются ну мля
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12.03.2022 15:37 Ответить
Молодці! Народ Росії не з Путіним, ми його ненавидимо!
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12.03.2022 15:41 Ответить
бесимся дальше рлс для батареи зрк бук уничтожен 5 марта
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12.03.2022 15:51 Ответить
Вибачте, але це наша машина , колір, камуфляж саме ******** військовий Український і зетки намальовано ну якось занадто показушно
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12.03.2022 15:54 Ответить
її спочатку орки залутали,а зараз наші відбили
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12.03.2022 23:58 Ответить
Що тут можна сказати?Слава ЗСУ!
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12.03.2022 16:10 Ответить
Чет я не понял. БРДМ то наш! В чем тогда победа?
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12.03.2022 16:11 Ответить
наш-потом их в 2014 - сейчас снова наш
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12.03.2022 16:17 Ответить
підерасам не понять. ***** за поребрик тупое животное
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12.03.2022 16:35 Ответить
 
 