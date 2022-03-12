Защитники Украины выгнали захватчиков из окраины города Луганской области. Захвачен трофейный БРДМ и один оккупант, - Генштаб. ФОТО

В Луганской области сводный отряд Государственной пограничной службы Украины и ВС Украины изгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Луганщине сводный отряд Государственной пограничной службы Украины и ВС Украины изгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов. Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у российских оккупантов есть потери в живой силе. В результате боя украинские воины захватили трофейный БРДМ и взяли плен одного захватчика", - говорится в сообщении.







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