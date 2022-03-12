Боец 79-й десантно-штурмовой бригады Тимофей Рудяк, позывной Палий, погиб в боях за Киевщину. ФОТО

Депутат Фастовского районного совета от "Европейской Солидарности", боец 79-й десантно-штурмовой бригады Тимофей Рудяк, позывной Палий, погиб в боях за Киевщину.

Об этом руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Тимофий Рудяк - боец моей разведывательно десантной роты 79-й десантно штурмовой бригады. Позывный Палий. Бок-о-бок мы защищали донецкий аэропорт. После Тимофей защищал права людей в Фастове. Погиб в боях за Киевскую область! Мощный воин и хороший, добрый человек. Помним, друг!", - написал Жуков.

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