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Боец 79-й десантно-штурмовой бригады Тимофей Рудяк, позывной Палий, погиб в боях за Киевщину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Депутат Фастовского районного совета от "Европейской Солидарности", боец 79-й десантно-штурмовой бригады Тимофей Рудяк, позывной Палий, погиб в боях за Киевщину.

Об этом руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Тимофий Рудяк - боец моей разведывательно десантной роты 79-й десантно штурмовой бригады. Позывный Палий. Бок-о-бок мы защищали донецкий аэропорт. После Тимофей защищал права людей в Фастове. Погиб в боях за Киевскую область! Мощный воин и хороший, добрый человек. Помним, друг!", - написал Жуков.

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Боец 79-й десантно-штурмовой бригады Тимофей Рудяк, позывной Палий, погиб в боях за Киевщину 01
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Топ комментарии
+54
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
ПЕЧАЛЬ ТА БІЛЬ!
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12.03.2022 15:25
+31
вічна память герою
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12.03.2022 15:27
+26
Герои не умирают. За тебя отмстят,
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12.03.2022 15:28
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
ПЕЧАЛЬ ТА БІЛЬ!
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12.03.2022 15:25 Ответить
вічна память герою
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12.03.2022 15:27 Ответить
Герои не умирают. За тебя отмстят,
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12.03.2022 15:28 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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12.03.2022 15:28 Ответить
RIP
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12.03.2022 15:29 Ответить
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12.03.2022 15:30 Ответить
Земля пухом, ми тобі на завжди зобов'язані
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12.03.2022 15:31 Ответить
R.I.P
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12.03.2022 15:35 Ответить
ЗА НАШУ ПЕРЕМОГУ

Гримить війна на Україні,

Не мов скажений Путін пре.

Нам дуже тяжко стало нині,

Та страх нікого не бере.

В містах касетні бомби рвуться,

Скидають тонні з літаків,

Але бійці геройські б'ються,

Спиняють рашу козаки.

Бліцкригу в Путіна не стало,

В полон біжить його солдат.

Об нас ті зуби вже зломили,

Тисячі загарбників лежать.

Ще трішки й буде Перемога,

Прогонимо в Москву солдат.

Підвішують Путіна за ногу,

Хоч слізно буде нас благать.

З руїн повстане Україна,

Вона мов Фенікс зацвіте.

Чужину біженці покинуть,

Добробут теж до нас прийде.
Володимир Паладько.
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12.03.2022 15:35 Ответить
Дякую за вірність Україні ! Спи спокійно,Герой !
Герої не вмирають !
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12.03.2022 15:36 Ответить
Вечная память Воину
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12.03.2022 15:48 Ответить
Слава Герою! Вічна пам'ять! Битимось до Перемоги!
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12.03.2022 16:30 Ответить
Герою Слава! Наші зірки ніколи не згаснуть!!!💛💙💛💙🙏🙏🙏R.I.P😢
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12.03.2022 16:36 Ответить
лучшие люди погибают. мрази кацапские горите в аду
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12.03.2022 16:52 Ответить
Смерть маскалям!
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12.03.2022 18:11 Ответить
сдох!))))
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12.03.2022 19:41 Ответить
кстати, пиво в Москве продается за рубли ))))))))) И не за 6 гривен.
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12.03.2022 19:46 Ответить
 
 