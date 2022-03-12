Боец 79-й десантно-штурмовой бригады Тимофей Рудяк, позывной Палий, погиб в боях за Киевщину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Депутат Фастовского районного совета от "Европейской Солидарности", боец 79-й десантно-штурмовой бригады Тимофей Рудяк, позывной Палий, погиб в боях за Киевщину.
Об этом руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Тимофий Рудяк - боец моей разведывательно десантной роты 79-й десантно штурмовой бригады. Позывный Палий. Бок-о-бок мы защищали донецкий аэропорт. После Тимофей защищал права людей в Фастове. Погиб в боях за Киевскую область! Мощный воин и хороший, добрый человек. Помним, друг!", - написал Жуков.
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СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
ПЕЧАЛЬ ТА БІЛЬ!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
Гримить війна на Україні,
Не мов скажений Путін пре.
Нам дуже тяжко стало нині,
Та страх нікого не бере.
В містах касетні бомби рвуться,
Скидають тонні з літаків,
Але бійці геройські б'ються,
Спиняють рашу козаки.
Бліцкригу в Путіна не стало,
В полон біжить його солдат.
Об нас ті зуби вже зломили,
Тисячі загарбників лежать.
Ще трішки й буде Перемога,
Прогонимо в Москву солдат.
Підвішують Путіна за ногу,
Хоч слізно буде нас благать.
З руїн повстане Україна,
Вона мов Фенікс зацвіте.
Чужину біженці покинуть,
Добробут теж до нас прийде.
Володимир Паладько.
Герої не вмирають !