Россияне и белорусы в Грузии вышли на протест против войны Путина. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Россияне и белорусы, проживающие в Грузии устроили акцию солидарности с Украиной в Тбилиси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Протест был проведен у посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов РФ, поскольку посольства России в стране нет со времен войны 2008 года.
Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами "Фашиста Путина - в Гаагу", "Нет войне", "Дайте маньяку мышьяку", "Я россиянин и я против войны", "Путин - тиран и убийца", с лозунгами за деоккупацию территорий.
Принесли также белорусские белые-красно-белые и русские белые-сине-белые флаги – последние распространяются как символ свободной демократической России.
В конце акции развернули большое украинское знамя, после чего люди переместились под здание посольства Украины в Грузии.
Отметим, в то время как позиция грузинских властей после начала масштабной войны стала разочарованием для Киева, в Тбилиси уже неоднократно собирались многотысячные митинги солидарности с Украиной.
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Мітинги без підпалених шин - то курям на сміх.