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Россияне и белорусы в Грузии вышли на протест против войны Путина. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россияне и белорусы, проживающие в Грузии устроили акцию солидарности с Украиной в Тбилиси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Протест был проведен у посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов РФ, поскольку посольства России в стране нет со времен войны 2008 года.

Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами "Фашиста Путина - в Гаагу", "Нет войне", "Дайте маньяку мышьяку", "Я россиянин и я против войны", "Путин - тиран и убийца", с лозунгами за деоккупацию территорий.

Россияне и белорусы в Грузии вышли на протест против войны Путина 01

Принесли также белорусские белые-красно-белые и русские белые-сине-белые флаги – последние распространяются как символ свободной демократической России.

В конце акции развернули большое украинское знамя, после чего люди переместились под здание посольства Украины в Грузии.

Отметим, в то время как позиция грузинских властей после начала масштабной войны стала разочарованием для Киева, в Тбилиси уже неоднократно собирались многотысячные митинги солидарности с Украиной.

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Топ комментарии
+20
Вы бы ещё в Папуа-Новая Гвинея протестовать уехали , борцы херов
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12.03.2022 16:41
+12
за неделю гостеприимная Грузия гостеприимно приняла землячков рашистских карателей в размере 20.000 тел. Интересно, сколько из них на этом протесте, тел тридцать?
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12.03.2022 16:47
+10
А чого кацапи на прашкостані не виходять на мітинги? Бздять ****... паскуди!
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12.03.2022 16:36
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rosijane i belorusi......v Gruzii.....ta kakova hera vy tam protestuite ?
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12.03.2022 16:35 Ответить
а там безопасней, и как живущий в Тбилиси у меня смутные сомнения, что вся эта шумиха для того чтобы немного поменять общественное мнение в Грузии, так как на русских и белорусов смотрят как на прокаженных, банки/магазины/бары/арендодатели и т.д. отказывают им в предоставлении услуг и им позорно приходится прикидываться украинцами (хотя когда дело доходит по паспорта, тут уже не скрыться)
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12.03.2022 18:29 Ответить
GRUZINI - nevedites na ETO....eto sbezhavshaja VATA prikidivaets shlangami - kacapi vsegda vrut.
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12.03.2022 18:33 Ответить
А чого кацапи на прашкостані не виходять на мітинги? Бздять ****... паскуди!
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12.03.2022 16:36 Ответить
Вы бы ещё в Папуа-Новая Гвинея протестовать уехали , борцы херов
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12.03.2022 16:41 Ответить
Працівники банків в Грузії блокують видачу коштів кацапам.
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12.03.2022 16:45 Ответить
за неделю гостеприимная Грузия гостеприимно приняла землячков рашистских карателей в размере 20.000 тел. Интересно, сколько из них на этом протесте, тел тридцать?
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12.03.2022 16:47 Ответить
какие протесты. русня??? у грузин сортиры не драеные!
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12.03.2022 16:49 Ответить
Ну таке, обрати собі падлюк у владу, а потім мітингувати...
Мітинги без підпалених шин - то курям на сміх.
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12.03.2022 17:03 Ответить
Дома 🏘 нужно было выходить а вы всё сэлфи да уточки и путин-вор..... вместо того чтобы жечь лубянку со словами путин-War‼️😡
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12.03.2022 17:12 Ответить
мда... почему-то вспомнился анекдот Рейгана, мол в США такая демократия что любой может прийти к Белому Дому и критиковать президента США. На что Горбачев отвечает, и в СССР любой может выйти на красную площадь и критиковать президента США. Анекдот в действии, русские и белорусы, в Тбилиси, протестуют против агрессии России в Украине.... Нет, вам не митинги надо в Тбилиси устраивать, а выдавить нах... в "освобожденный" Сухуми и Цхинвали, а то что-то непонятно, то ли грузины "нацики" и фОшисты, от грузинского "фашизма" "спасли" Абхазию и Цхинвали, а тут русские с братьями-меньшими в Тбилиси побежали спасаться, да еще и митинги протеста устраивают. Чудеса однако...
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12.03.2022 18:25 Ответить
 
 